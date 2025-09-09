இளைஞர்கள் போராட்டத்தால் பற்றி எரியும் நேபாளம் - பிரதமர் சர்மா ஒலி ராஜினாமா
போலீசாருடன் ராணுவ வீரர்கள் களமிறங்கியும் கூட நேபாளத்தில் போராட்டக்காரர்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.
Published : September 9, 2025 at 2:46 PM IST
காத்மாண்டு: நேபாளத்தில் இளைஞர்களின் போராட்டம் கட்டுக்கடங்காத வன்முறையாக மாறியுள்ள நிலையில், அந்நாட்டு பிரதமர் சர்மா ஒலி தனது பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
நேபாளத்தில் முறையாக பதிவு செய்யாமல் இயங்கும் சமூக வலைதளங்களுக்கு தடைவிதிக்குமாறு அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதன்பேரில், நேபாளத்தில் இயங்கும் சமூக வலைதளங்களை முறையாக பதிவு செய்யுமாறும், அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு குறைதீர்வு அதிகாரிகளை நியமிக்குமாறும் அந்நாட்டு அரசு அண்மையில் அறிவுறுத்தலை வழங்கியது.
ஆனால், பேஸ்புக், எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் போன்ற சமூக வலைதள நிறுவனங்கள் இதனை பின்பற்றவில்லை. இதையடுத்து, மேற்குறிப்பிட்ட சமூக வலைதளங்கள் உட்பட மொத்தம் 26 சோஷியல் மீடியாக்களுக்கு நேபாள அரசு அதிரடி தடை விதித்தது. அரசின் இந்த நடவடிக்கையால் ஆத்திரமடைந்த நேபாள இளைஞர்கள், தலைநகர் காத்மாண்டுவில் பெரிய அளவிலான போராட்டத்தில் நேற்று ஈடுபட்டனர். அப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு, மிகப்பெரிய வன்முறையாக வெடித்தது.
இதில் 19 இளைஞர்கள் போலீசாரின் துப்பாக்கிச் சூடுக்கு பலியாகினர். நூற்றுக்கணக்கானோர் படுகாயமடைந்தனர். இதையடுத்து, இந்த வன்முறை கட்டுக்கடங்காமல் சென்றது. போலீசாருடன், ராணுவம் இணைந்தும் கூட வன்முறையை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. இந்த சூழலில், நேபாள பிரதமர் சர்மா ஒலி தனது பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்துள்ளார்.