நாகசாகி அணுகுண்டு தாக்குதலின் 80-வது ஆண்டு நினைவு தினம்: கண்ணீரில் கரைந்த பொதுமக்கள்! - NAGASAKI ATOM BOMB ANNIVERSARY

உலக தலைவர்கள் அணு ஆயுதங்களால் ஏற்பட்ட பாதிப்புக்களை இங்கு வந்து பார்த்தால், நிச்சயம் அணு ஆயுதத்துக்கு எதிரான முடிவுகளை எடுப்பார்கள் என நாகசாகி மேயர் ஷிரோ சுசுகி நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

நாகசாகி அணுகுண்டு தாக்குதலின் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்திய மக்கள்
நாகசாகி அணுகுண்டு தாக்குதலின் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்திய மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 6:56 PM IST

ஜப்பான்: நாகசாகி மீது அணு குண்டு வீசப்பட்ட 80-வது ஆண்டு நினைவு தினத்தில் பொதுமக்கள் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.

கடந்த 1945 ஆகஸ்ட் 6-இல் ஹிரோஷிமா மீது அமெரிக்கா நடத்திய அணுகுண்டு தாக்குதலில் 1.4 லட்சம் பேர் உயிரிழந்தனர். மூன்று நாள்களுக்கு பின் நாகசாகி மீது நடத்தப்பட்ட மற்றுமொரு அணுகுண்டு வீச்சில் சுமார் 70 ஆயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர். நிலத்தில் இருந்து சுமார் 500 மீட்டர் உயரத்தில் வெடித்த இந்த அணுகுண்டு நாகசாகி நகரத்தையே உருக்குலைத்தது.

இந்த கோர சம்பவத்தை நினைவு கூறும் வகையில், நாகசாகி அமைதி பூங்காவில் நினைவஞ்சலி நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில் உலகெங்கும் உள்ள 90-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த 1,200 பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர். குறிப்பாக அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட அணு ஆயுதங்கள் வைத்துள்ள நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

நாகசாகி மீது அணு குண்டு விழுந்த நேரமான காலை 11.02 மணியை நினைவு கூறும் விதமாக அனைவரும் ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர். அமைதியை வலியுறுத்தும் விதமாக அரை டஜன் புறாக்கள் பறக்கவிடப்பட்டன.

அப்போது பேசிய நாகசாகி மேயர் ஷிரோ சுசுகி "உலக தலைவர்கள் அனைவரும் அணு ஆயுதங்கள் வைத்திருப்பதை தவிர்க்க முடியாதது என கருதுகிறார்கள். அணு ஆயுதங்கள் உலக மக்களுக்கு எதிரானது, அதனை தவிர்க்க வேண்டியதே இயற்கைக்கும், உலகில் வாழும் மக்களுக்கும் நாம் செய்யும் நன்மையாக அமையும். உலக தலைவர்கள் அணு ஆயுதங்களால் ஏற்பட்ட பாதிப்புக்களை இங்கு வந்து பார்த்தால், நிச்சயம் அணு ஆயுதத்துக்கு எதிரான முடிவுகளை எடுப்பார்கள். கதிர்வீச்சு காரணமாக இன்றளவும் பாதிப்புகள் ஏற்படுவது தொடர் கதையாகி வருகிறது" என்றார்.

இந்த தாக்குதலில் உயிர் பிழைத்த 83 வயதான தெருகோயாமா கூறுகையில், "இந்த தாக்குதலில் உயிர் பிழைத்தவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 99,130 ஆக குறைந்துள்ளது. இது தாக்குதலின் போது உயிர் பிழைத்தவர்களின் எண்ணிக்கையில் கால் பகுதியாகும். தப்பித்தவர்களின் சராசரி வயது 86ஐ தாண்டியுள்ளது.

உயிர் பிழைத்த பலர் வயோதிகத்தால் தாக்குதல் சம்பவத்தை நினைவு கூற முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். உயிர் பிழைத்தவர்களிடம் அணு குண்டு வீச்சால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கையை ஆவணப்படுத்த வேண்டும்" எனவும் வலியுறுத்தினார். தெருகோயாமாவின் இரண்டு சகோதரிகள் கதிர் வீச்சினால் ஏற்பட்ட நோய் தொற்றுகளால் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நவீன உலகம் கொரோனா உள்ளிட்ட எத்தனையோ கொள்ளை நோய்கள், இயற்கை பேரிடர்களை வெற்றி கொண்டு நடைப்போட்டு வந்தாலும், அணு ஆயுதங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களை தடுக்க எவ்வித முன்னெடுப்புக்களையுமே எடுக்க முடியவில்லை என்பது மட்டுமே நிதர்சனமான உண்மை. எனவே, அணு ஆயுதங்களிடம் இருந்து உலக நாடுகள் விலகி இருக்க வேண்டும் என்பதே பாதிக்கப்பட்ட அந்த வயோதிகர்களின் ஒட்டுமொத்த குரலாக இருக்கிறது.

