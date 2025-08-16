புதுடெல்லி: உக்ரைன் போர் தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 15) அலாஸ்காவில் சந்தித்து பேசினர். இந்த சந்திப்பின் முடிவில் உலகமே ஆவலோடு எதிர்பார்த்த உக்ரைன் - ரஷ்யா போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது குறித்து எந்தவித உடன்பாடும் ஏற்படவில்லை.
ஆனாலும் இரண்டு தலைவர்களும் எந்த ஒப்பந்தத்தையும் எட்ட தவறிவிட்டாலும் அவர்கள் "பெரிய முன்னேற்றம்" அடைந்ததாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார். மேலும், உக்ரைன் போர் குறித்து இரண்டு தலைவர்களும் ஒரு "புரிந்துணர்வை" அடைந்ததாகவும் டிரம்ப் கூறி உள்ளார்.
ஐரோப்பாவை "புதிய முன்னேற்றத்தை தூண்ட வேண்டாம்" என்று எச்சரித்ததாக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் கூறியதற்கு எதிராக, "ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படும் வரை எந்த ஒப்பந்தமும் இல்லை. அதை செய்து முடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கியிடம் இருக்கலாம்.
ஐரோப்பிய நாடுகளிடம் இருந்து சில ஈடுபாடுகளும் இருக்கும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறினார். அலாஸ்காவில் ரஷ்ய அதிபர் புதின் உடனான சந்திப்புக்கு பிறகு வாஷிங்டனுக்கு திரும்பிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கியுடன் தொலைபேசியில் பேசினார்.
இதுகுறித்து உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், ''அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்புடன் நீண்ட மற்றும் அர்த்தம் கொண்ட உரையாடல் நடந்தது. ஐரோப்பிய தலைவர்களை எங்களுடன் சேர அழைப்பதற்கு முன்பு நாங்கள் நேரில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தொடங்கினோம்.
இந்த அழைப்பு ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்தது. நாங்கள் ஐரோப்பிய தலைவர்களுடன் நிலைப்பாடுகளை மேலும், ஒருங்கிணைத்தோம். நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளன. ஒரு உண்மையான அமைதி அடையப்பட வேண்டும். இது, ரஷ்ய படையெடுப்புக்கு இடையே மற்றொரு இடைநிறுத்தம் இல்லை. நிலையானதாக இருக்கும்." என்று உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில் உலகின் இரு பெரிய நாடுகளின் தலைவர்களிடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு இந்தியா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து மத்திய வெளியுறவு செய்தித் தொடர்பாளர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ''அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இடையேயான பேச்சுவார்த்தையை இந்தியா வரவேற்கிறது.
அமைதியை நோக்கிய இரண்டு தலைவர்களின் தலைமை மிகவும் பாராட்டத்தக்கது. இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தை இந்தியா பாராட்டுகிறது. பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜதந்திரம் மூலம் மட்டுமே முன்னேற முடியும். உக்ரைனில் உள்ள மோதலுக்கு விரைவில் முடிவு காண உலகம் விரும்புகிறது." என்று மத்திய வெளியுறவு செய்தித் தொடர்பாளர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
