வெளியுறவு துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தலைமையில் பிரிக்ஸ் அமைச்சர்கள் கூட்டம்!
நாடுகளுக்கு இடையே மேற்கொள்ளப்படும் வர்த்தகம் வெளிப்படை தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் என வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசியுள்ளார்.
Published : September 27, 2025 at 12:43 PM IST
நியூயார்க்: ஐ.நா சபை ஏற்பாடு செய்திருந்த, பிரிக்ஸ் நாடுகளின் அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் மத்திய வெளியுறவு துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தலைமை தாங்கி பேசினார்.
நாடுகள் சவால்களை சந்திக்கும்போது, பிரிக்ஸ் குழு பன்முகத்தன்மையுடன் (Multilateralism) விவேகமாக அவற்றை அணுகி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதாக ஜெய்சங்கர் பாராட்டி பேசினார். மேலும், உலகளவில் ஏற்பட்டிருக்கும் பதற்றமான சூழலை பிரிக்ஸ் குழு அணுகி சுமூகமான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
பிரிக்ஸ் மற்றும் ஐ.நா-வின் முக்கிய அமைப்புகள் இணைந்து பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் (UNSC) விரிவான சீர்திருத்தத்திற்கான கோரிக்கையை வைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர், நாடுகளுக்கு இடையே மேற்கொள்ளப்படும் வர்த்தகம் வெளிப்படைதன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார்.
பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
உலக வர்த்தகத்தில் அதிகரித்துவரும் சுங்கக் கட்டுப்பாடுகளும், வர்த்தகத் தடைகளும் குறித்து கவலை தெரிவித்த அவர், பிரிக்ஸ் குழு உலக வர்த்தகத்தைக் காப்பாற்ற முன்வர வேண்டும் என்றார். மேலும், எதிர்காலத்தில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து பிரச்சனைகளுக்கு உடனடியான தீர்வுகளை கொண்டுவர, பிரிக்ஸ் குழு முன்வர வேண்டும் என்று கூறினார்.
இந்தியா தரப்பில் இருந்து அதன் முன்னுரிமைகளை கோடிட்டுக் காட்டி பேசிய அவர், "இந்தியாவின் தலைமைத்துவம், உணவு மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு, காலநிலை மாற்றம், டிஜிட்டல் மேம்பாடு, புதிய தொடக்க நிறுவனங்கள், வலுவான வர்த்தக கூட்டணி போன்றவற்றின் மூலம் நிலையான வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தும்” என்றார்.
இந்தியா-பிரேசில்-தென்னாப்பிரிக்கா (IBSA) ஆகிய நாடுகளின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர்கள் கூட்டத்திலும் பங்கேற்று, ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் சீர்திருத்தம் அவசியம் என்பதை ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தினார்.
கொலம்பியாவுடன் ஒப்பந்தம்
அத்துடன், கொலம்பியா வெளிவிவகார துறை அமைச்சர் ரோசா யோலாண்டா வில்லவிசென்சியோவுடன் சேர்ந்து இந்தியா–செலாக் (CELAC) கூட்டத்தையும் ஜெய்சங்கர் இணையாக தலைமையேற்று நடத்தினார். இதில் விவசாயம், வர்த்தகம், சுகாதாரம், டிஜிட்டல், விண்வெளி, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் போன்ற துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்த ஒப்பந்தம் எட்டப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: எச்-1பி விசா பிரச்சினை: ‘நாங்க இருக்கோம்... பாத்துக்கலாம்’ இந்தியர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்த ஜெர்மனி!
"நியூயார்க்கில் கொலம்பியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ரோசா யோலண்டா வில்லாவிசென்சியோவுடன் இணைந்து இன்று காலை இந்தியா-சிஇஎல்ஏசி வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர்கள் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்" என்று ஜெய்சங்கர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, விவசாயம், வர்த்தகம், சுகாதாரம், டிஜிட்டல், திறன் மேம்பாடு போன்ற துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தவும், செயற்கை நுண்ணறிவு, தொழில்நுட்பம், முக்கியமான கனிமங்கள், விண்வெளி மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி போன்ற வளர்ந்து வரும் துறைகளை ஆராயவும் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்ட பதிவில் தெரிவித்திருந்தார்.