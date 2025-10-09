இஸ்ரேல்-ஹமாஸ் இடையே அமைதி திரும்பும் சூழல்; முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தை வெற்றி என டிரம்ப் பெருமிதம்!
இஸ்ரேல், ஹமாஸ் ஆகிய இருதரப்பும் தங்களிடம் உள்ள பணயக்கைதிகளை விடுவிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர்.
Published : October 9, 2025 at 10:57 AM IST
எகிப்து: அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையின் முதற்கட்ட கோரிக்கைகளுக்கு இஸ்ரேல், ஹமாஸ் ஆகிய இருதரப்பும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் தனது ட்ரூத் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “இஸ்ரேல்-காஸா போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர மத்தியஸ்தர்களாக செயல்பட்ட கத்தார், எகிப்து, துருக்கி ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன். அமைதி பேச்சுவாத்தையின் முதற்கட்ட கோரிக்கைகளுக்கு இருதரப்பும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதால், விரைவில் பணயக்கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படுவர். காஸாவில் இருந்து தங்களின் படைகளை திரும்பப்பெறவும் இஸ்ரேல் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முடிவுக்கு வரும் இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீன சண்டை
ஹமாஸ் போராளிகள் குழுவும் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இஸ்ரேல் படைகளின் வெளியேற்றம், பணயக்கைதிகள் பரிமாற்றம் போன்றவை அமைதி பேச்சுவார்த்தையின் முதற்கட்ட கோரிக்கைகளில் இடம்பெற்றுள்ளதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர். மேலும், டிரம்பின் பொறுப்பான, தீவிர பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகே இந்த முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தங்களின் பணயக்கைதிகளை விடுவிக்க அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்ட அமெரிக்க அரசாங்கத்திற்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு நன்றி தெரிவித்துள்ளார். “கடவுளின் உதவியால், அவர்கள் அனைவரையும் நாங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்து வருவோம்” என்று பெஞ்சமின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
செப்டம்பர் 29 அன்று, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் 21 அம்சங்கள் அடங்கிய அமைதி பேச்சுவார்த்தை திட்டத்தை அறிவித்தார். அதன் பிறகு இஸ்ரேல், ஹமாஸ் இடையே அமைதியை நிலைநாட்ட பல நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளும் இருதரப்பினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். கடைசியாக எகிப்தில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் காணப்பட்டு, அமைதி பேச்சுவார்த்தை திட்டத்தின் முதல் பகுதிக்கு இருதரப்பும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன.
பணயக்கைதிகள் விடுதலை
இந்த வார இறுதியில் உயிருடன் உள்ள 20 பணயக்கைதிகளை விடுவிக்க ஹமாஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாக அசோசியேட்டட் பிரஸ் செய்தி நிறுவனம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. இறந்த இஸ்ரேல் பணயக்கைதிகளின் உடல்கள், அடுத்தடுத்த நிலைகளில் அனுப்பிவைக்கப்படும் என்று ஹமாஸ் உறுதி அளித்துள்ளது. இதற்கு ஈடாக, இஸ்ரேல் ராணுவத்தால் பிடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பல நூறு பாலஸ்தீன கைதிகள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்று கூறப்படுகிறது.
இஸ்ரேல்-காஸா போர் இத்துடன் முடிவுக்கு வரும் என நம்பிக்கை பிறந்துள்ளதாக, பல நாடுகளைச் சேர்ந்த தலைவர்களும் தங்கள் கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர். பணயக்கைதிகளின் குடும்பத்தினர் அவர்களின் வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையில், அமைதி பேச்சுவார்த்தை திட்டம் கடைசி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் டிரம்ப், தான் விரைவில் எகிப்திற்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.
இஸ்ரேல்-காஸா பிரச்சனையானது அக்டோபர் 7, 2023 அன்று தான் உலக அரங்கை திரும்பிப்பார்க்க வைத்தது. இந்த நாளில் ஹமாஸ் இஸ்ரேல் மீது நடத்திய தாக்குதலில் சுமார் 1,200 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இதில் பெரும்பாலானவர்கள் பொதுமக்கள் என்பது வேதனைக்குரியது.
இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இஸ்ரேல் மேற்கொண்ட ராணுவ நடவடிக்கையில், சுமார் 67,000-க்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டனர். காஸாவின் பேரழிவிற்கு வித்திட்ட இந்த போர் உலக அரங்கை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இந்த சூழலில், டிரம்ப் கொண்டுவந்துள்ள அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை திட்டம், பெருவாரியான மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.