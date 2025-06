ETV Bharat / international

இஸ்ரேல் - ஈரான் ‘12 நாள்’ போரை நிறுத்த அழுத்தம் கொடுக்கும் டிரம்ப்! - IRAN ISRAEL CEASEFIRE

துபாய்: இஸ்ரேலும் ஈரானும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒத்துக்கொண்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்த நிலையில், இதுவரை எந்த ஒப்பந்தமும் இல்லை என ஈரான் பதிலளித்திருக்கிறது. ஈரானின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் அணு சக்தி திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கடந்த ஜூன் 13ஆம் தேதி ஈரான் மீது இஸ்ரேல் கடுமையான தாக்குதலை நடத்தியது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும்விதமாக ஈரானும் இஸ்ரேல்மீது ஏவுகணை தாக்குதலை நடத்தியது. இதனால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் பதற்றம் நிலவிவந்த நிலையில், அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட ஈரான் மறுத்ததைத் தொடர்ந்து அமெரிக்காவும் ஈரானுக்கு எதிராக களத்தில் இறங்கியது. ஜூன் 22ஆம் தேதி, ஈரான் மூன்று அணு சக்தி தளங்களின்மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தி கடுமையாக சேதப்படுத்தியது. இதற்கு ஈரான் தரப்பில் கட்டாயம் பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருந்த நிலையில், ஜூன் 23ஆம் தேதி இரவு கத்தார் மற்றும் ஈராக் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க விமான தளங்களின்மீது பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை பயன்படுத்தி தாக்குதலை நடத்தியது ஈரான். மேலும் இந்த தாக்குதலுக்கு ‘ஆபரேஷன் பஷாரத் அல்-ஃபாத்’ என பெயரிடப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தது. ஈரானின் இந்த செயலுக்கு கத்தார், சவுதி அரேபியா மற்றும் யூஏஇ நாடுகள் தங்களது கண்டனத்தை தெரிவித்திருந்த நிலையில், பஹ்ரைன், கத்தார் மற்றும் ஐக்கிய அமீரக நாடுகள் தங்களது வான் பரப்பை நேற்று இரவு மூடின. இதனால் நேற்று இரவு முழுவதும் மேற்கு ஆசியாவில் உச்சகட்ட பதற்றம் நிலவியது. இந்நிலையில், ஈரானும் இஸ்ரேலும் முழுமையான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒத்துக்கொண்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தனது ட்ரூத் பக்கத்தில் பதிவிட்டார். அந்த பதிவில் அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் ஈரான் தாக்குதலை நிறுத்தும், அதற்கடுத்த 12 மணி நேரத்தில் இஸ்ரேல் தாக்குதலை நிறுத்தும். இப்படியாக அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் போர் நிறுத்தம் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என்று அந்த பதிவில் தெரிவித்தார்.

