ETV Bharat / international

யாருடன் வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும் என எங்களுக்கு தெரியும்! இந்திய தூதர் பதிலடி! - INDIA WILL BUY OIL

140 கோடி மக்களின் எரிசக்தி தேவையை நிவர்த்தி செய்யும் பொறுப்பு இந்திய அரசுக்கு இருப்பதாக ரஷ்யாவுக்கான இந்திய தூதர் வினய் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

மோடியுடன் ரஷ்ய அதிபர் புதின்
மோடியுடன் ரஷ்ய அதிபர் புதின் - கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 2:50 PM IST

1 Min Read

மாஸ்கோ: இந்தியாவுக்கு எங்கிருந்து சிறந்த பலன்கள் கிடைக்கிறதோ, அங்கிருந்து தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கப்படும் என ரஷ்யாவுக்கான இந்திய தூதர் வினய் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

ரஷ்யாவிடம் இருந்து கூடுதலாக கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதாக கூறி, இந்தியாவில் இருந்து இறங்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 50% வரியை அமெரிக்கா விதித்தது.

இந்நிலையில், ரஷ்யா - இந்தியா இடையேயான கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி தொடர்பாக ரஷ்யாவுக்கான இந்திய தூதர் வினய் குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "எந்த ஒரு வளரும் நாடும் தங்களுக்கு சிறந்த பலன்கள் எங்கிருந்து கிடைக்கிறதோ, அந்த நாட்டுடன் வர்த்தகம் செய்யவே விரும்பும். அந்த வகையில், இந்தியாவும் தனது பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை மேம்படுத்தும் வகையிலேயே வர்த்தகம் செய்ய விரும்பும்.

ஒரு நாட்டுடன் கூடுதல் வர்த்தகம் செய்வதால், மற்றொரு நாடு அந்நாட்டு மீது வரி விதிக்கும் என்பதை எந்த நாடும் ஏற்றுக் கொள்ளாது. ரஷ்யாவுடன் வணிகம் என்பது இரு நாடுகளுக்கான சந்தை காரணிகளை மையப்படுத்தியது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே சிறப்பான வர்த்த உறவு இருப்பதால், கச்சா எண்ணெய் கொள்முதலை இந்தியா விரும்பி மேற்கொள்கிறது. இந்தியாவில் உள்ள 140 கோடி மக்களின் எரிசக்தி தேவையை அரசு நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

இந்தியா மட்டும் ரஷ்யாவுடன் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடவில்லை. அமெரிக்கா, ஐரோப்ப நாடுகள் பலவும் ரஷ்யாவை எண்ணெய் வணிகத்தில் நம்பியுள்ளன. மிகப்பெரிய அளவில் இந்த நாடுகளுக்கு இடையே எண்ணெய் வணிகம் நடைபெறுகின்றன. ஆனால், அமெரிக்கா இந்தியாவை மட்டும் குற்றஞ்சாட்டுவதை ஏற்க முடியாது. ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம் காட்டி, வரி விதிப்பு என்ற அமெரிக்காவின் முடிவு நியாயமற்றது.

ரஷ்யா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளுடனான இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பு உலக எண்ணெய் சந்தையில் ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்த உதவி உள்ளது. இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கை தொடரும். தேச நலனை முன்னிறுத்தியே அனைத்து இந்தியாவின் எதிர்கால நடவடிக்கைகள் இருக்கும்" என தெரிவித்தார்.

அமெரிக்க அரசு இந்தியா மீது விதித்துள்ள வரி விதிப்பை, ராஜாங்கரீதியாக சரி செய்ய இந்தியா அனைத்து விதமான முயற்சிகளையும் முன்னெடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் உள்ளிட்டோர் ரஷ்யா சென்று அந்நாட்டு அதிபர் புதினை சந்தித்தனர்.

மாஸ்கோ: இந்தியாவுக்கு எங்கிருந்து சிறந்த பலன்கள் கிடைக்கிறதோ, அங்கிருந்து தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கப்படும் என ரஷ்யாவுக்கான இந்திய தூதர் வினய் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

ரஷ்யாவிடம் இருந்து கூடுதலாக கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதாக கூறி, இந்தியாவில் இருந்து இறங்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 50% வரியை அமெரிக்கா விதித்தது.

இந்நிலையில், ரஷ்யா - இந்தியா இடையேயான கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி தொடர்பாக ரஷ்யாவுக்கான இந்திய தூதர் வினய் குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "எந்த ஒரு வளரும் நாடும் தங்களுக்கு சிறந்த பலன்கள் எங்கிருந்து கிடைக்கிறதோ, அந்த நாட்டுடன் வர்த்தகம் செய்யவே விரும்பும். அந்த வகையில், இந்தியாவும் தனது பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை மேம்படுத்தும் வகையிலேயே வர்த்தகம் செய்ய விரும்பும்.

ஒரு நாட்டுடன் கூடுதல் வர்த்தகம் செய்வதால், மற்றொரு நாடு அந்நாட்டு மீது வரி விதிக்கும் என்பதை எந்த நாடும் ஏற்றுக் கொள்ளாது. ரஷ்யாவுடன் வணிகம் என்பது இரு நாடுகளுக்கான சந்தை காரணிகளை மையப்படுத்தியது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே சிறப்பான வர்த்த உறவு இருப்பதால், கச்சா எண்ணெய் கொள்முதலை இந்தியா விரும்பி மேற்கொள்கிறது. இந்தியாவில் உள்ள 140 கோடி மக்களின் எரிசக்தி தேவையை அரசு நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

இந்தியா மட்டும் ரஷ்யாவுடன் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடவில்லை. அமெரிக்கா, ஐரோப்ப நாடுகள் பலவும் ரஷ்யாவை எண்ணெய் வணிகத்தில் நம்பியுள்ளன. மிகப்பெரிய அளவில் இந்த நாடுகளுக்கு இடையே எண்ணெய் வணிகம் நடைபெறுகின்றன. ஆனால், அமெரிக்கா இந்தியாவை மட்டும் குற்றஞ்சாட்டுவதை ஏற்க முடியாது. ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம் காட்டி, வரி விதிப்பு என்ற அமெரிக்காவின் முடிவு நியாயமற்றது.

ரஷ்யா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளுடனான இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பு உலக எண்ணெய் சந்தையில் ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்த உதவி உள்ளது. இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கை தொடரும். தேச நலனை முன்னிறுத்தியே அனைத்து இந்தியாவின் எதிர்கால நடவடிக்கைகள் இருக்கும்" என தெரிவித்தார்.

அமெரிக்க அரசு இந்தியா மீது விதித்துள்ள வரி விதிப்பை, ராஜாங்கரீதியாக சரி செய்ய இந்தியா அனைத்து விதமான முயற்சிகளையும் முன்னெடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் உள்ளிட்டோர் ரஷ்யா சென்று அந்நாட்டு அதிபர் புதினை சந்தித்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIAOILINDIAN ENVOYஎண்ணெய் வணிகம்INDIA WILL BUY OIL

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழ் ஆய்வில் வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.