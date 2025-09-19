மோடியுடன் எப்போதும் போல் நட்பு தொடர்கிறது ஆனால்... லண்டனில் டிரம்ப் தடாலடி பேச்சு!
பிரதமர் மோடியுடன் தனிப்பட்ட விதத்தில் வலுவான நட்பு தொடர்ந்து இருந்து வருவதாகவும், அதில் இருவருக்கும் இடையே எந்த கருத்து வேறுபாடுகளும் எப்போதும் இருந்ததில்லை எனவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 19, 2025 at 10:39 AM IST
லண்டன்: இந்திய பிரதமர் மோடியுடன் எப்போதும் போலவே நல்ல நட்பில் தொடர்வதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அரசுமுறை பயணமாக இந்கிலாந்திற்கு சென்றுள்ள நிலையில், அங்கு அந்நாட்டு பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மருடன் இணைந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். இதில் இந்தியாவுடான நட்பு, ரஷ்யா உடனான இந்தியாவின் நட்பு காரணமாக அமெரிக்கா விதித்த அதிகப்படியான விரிகள் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகளை செய்தியாளர்கள் முன்வைத்தனர்.
இதற்கு பதிலளித்து பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், "இந்தியாவுடன் அமெரிக்காவின் உறவு எப்போதும் போல் சிறப்பாக உள்ளது. பிரதமர் மோடியுடன் தனிப்பட்ட விதத்தில் வலுவான நட்பு தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. அதில் இருவருக்கும் இடையே எந்த கருத்து வேறுபாடுகளும் எப்போதும் இருந்ததில்லை. இந்த நட்பின் அடையாளமாகத்தான் மோடியின் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தேன்.அதற்கு நன்றி தெரிவித்து மிக அழகான முறையில் மோடி பதில் அறிக்கை வெளியிட்டு இருந்தார். பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்த அடுத்த நாள் அவரிடம் பேசினேன். இருவரும் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டோம். மற்றவர்கள் எதிர்பார்ப்பது போல் இருவருக்கும் இடையே எவ்வித கருத்து மோதல்களும் எப்போதும் இருந்ததில்லை" என்றார்.
ரஷ்யா-இந்தியா நட்பு தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ரஷ்யாவுடன் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகள் அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெய் வணிகம் செய்கின்றன. உக்ரைன் போரை நடத்த ரஷ்யாவுக்கு அது பேருதவியாக இருக்கிறது. இந்த குறிப்பிட்ட நாடுகள் ரஷ்யாவுடனான கச்சா எண்ணெய் வணிகம் செய்வதை நிறுத்தினால் உக்ரைன் போரில் இருந்து புதின் வெளியேறுவார்.
அவருக்கு போரை தொடர்ந்து நடத்துவற்கு இந்த குறிப்பிட்ட நாடுகளுடனான வணிகம் ஒரு முக்கிய கருவியாக இருக்கிறது. அதை தடுக்க வேண்டும், இதன் மூலம் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் மட்டுமே சீனா, இந்தியா மீது அதிகப்படியான வரிகளை அமெரிக்கா விதித்துள்ளது. வேறு எந்த மேற்கத்திய நாடுகளும் ரஷ்யாவுடன் வணிகம் செய்யக்கூடாது என்பதில் அமெரிக்கா உறுதியாக இருக்கிறது. அதைத்நோக்கிய ஒரு பயணமாகவே இங்கிலாந்து பயணம் அமைத்துள்ளது" என்றார்.
இதைத்தொடர்ந்து உக்ரைன்-ரஷ்யா போர் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ரஷ்ய அதிபர் புதின் தோல்வியை நோக்கி சென்றுக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த போரில் ரஷ்யாவால் வெற்றிபெற முடியாது. இந்த போர் ரஷ்ய அதிபர் புதினுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை தரும்" என்று டிரம்ப் குறிப்பிட்டார்.
இதனிடையே, வழக்கம்போல் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போரை நிறுத்தியது அமெரிக்காதான் என்று கூறிய டிரம்ப், தமது இரண்டாவது ஆட்சி காலத்தில் இதுவரை 7 போர்கள் ஏற்படாமல் தடுத்துள்ளதாகவும் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.
இந்தியா- பாகிஸ்தான் அணுசக்தி நாடுகள் என்பதால், இருநாடுகளுக்கும் இடையேயான சண்டை பெரிதாகாமல் உடனே தடுத்து நிறுத்தும் நடவடிக்கையில் அமெரிக்கா ஈடுபட்டதாகவும், அதற்கு இரு நாடுகளும் சம்மதித்தன என்றும் தெரிவித்தார்.
பெஹல்காம் தாக்குதலுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் மீது இந்தியா 'ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்' மூலம் தாக்குதலை முன்னெடுத்த நிலையில், பாகிஸ்தான் இந்தியா மீது பதில் தாக்குதலை மேற்கொண்டது. இதைத்தொடர்ந்து பாகிஸ்தானின் முக்கிய நிலைகளை இந்திய விமானப்படை வீரர்கள் சிதைத்த நிலையில், பாகிஸ்தானின் வேண்டுகோளுக்கேற்ப சண்டை நிறுத்தப்பட்டதாக இந்தியா தெரிவித்திருந்தது.
ஆனால், இந்தியா-பாகிஸ்தான் சண்டையை நிறுத்தியது நாங்கள் தான் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இதுவரை 20க்கும் மேற்பட்ட முறை கூறியுள்ளார். டிரம்ப் கூறுவது உண்மைக்கு புறம்பானது என மத்திய அரசு இதுவரை மறுப்பு தெரிவிக்காதது ஏன்? என்று எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி வரும் நிலையில், மத்திய அரசு தொடர்ந்து அமைதி காத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.