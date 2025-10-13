ETV Bharat / international

20 பணயக்கைதிகளை விடுவித்த ஹமாஸ்! இஸ்ரேலில் களைகட்டிய கொண்டாட்டம்!

மீதமுள்ள 28 இறந்த பணயக்கைதிகளின் உடல்களை விரைவில் ஹமாஸ் ஒப்படைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகரில் உள்ள பணயக்கைதிகள் சதுக்கத்தில், காஸாவிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட இஸ்ரேலிய பணயக்கைதிகளின் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண மக்கள் திரண்டுள்ளனர். (AP Photo/Oded Balilty)
Published : October 13, 2025 at 6:01 PM IST

டெல் அவிவ்: ஹமாஸ் படைகளால் இரண்டு ஆண்டுகள் பணயக்கைதிகளாகப் பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த 20 இஸ்ரேலியர்கள் இன்று விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தீவிரமாக நடைபெற்று வந்த இஸ்ரேல்-ஹமாஸ் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வரும் பொருட்டு, 20 அம்ச கோரிக்கைகளுடன் அமைதி ஒப்பந்தத்தை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் முன் வைத்தார். அதில் முதற்கட்டமாகப் பணயக்கைதிகளை இரு தரப்பும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது.

அதை செயல்படுத்தும் விதமாக, 20 பணயக் கைதிகளை தற்போது ஹமாஸ் விடுதலை செய்துள்ளது. மீதமுள்ள 28 இறந்த பணயக்கைதிகளின் உடல்களை விரைவில் ஹமாஸ் ஒப்படைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் பின்னர், காஸாவின் சிலப் பகுதிகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்த இஸ்ரேலியப் படைகளும் திரும்பப்பெறப்பட்டுள்ளன.

பணயக்கைதிகள் நாடு திரும்பிய நிலையில், இஸ்ரேலின் தலைநகர் டெல் அவிவ்வில் கொண்டாடங்கள் களைக்கட்டத் தொடங்கியுள்ளன. டெல் அவிவ்வில் உள்ள ஹாஸ்டேஜஸ் ஸ்குயரில் சுமார் 65,000 பேர் கூடி தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் காட்சிகளை இஸ்ரேல் தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பி வருகின்றன.

ஹாஸ்டேஜஸ் ஸ்குயர் என்பது டெல் அவிவ் கலை அருங்காட்சியகத்தின் முன் அமைந்துள்ள ஒரு பொது இடம் ஆகும். அக்டோபர் 7, 2023 அன்று ஹமாஸ் நடத்திய தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்து, பணயக்கைதிகள் குடும்பத்திற்காக ‘பணயக்கைதிகள் சதுக்கம்’ எனும் இந்த நிரந்தர முகாம் அமைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

காஸா பகுதியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட இஸ்ரேலிய பணயக்கைதிகள் (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

அக்டோபர் 7, 2023 அன்று நஹல் ஓஸ் கிப்புட்ஸில், ஹமாஸ் நடத்திய தாக்குதலின் போது மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் முன்னிலையில் கடத்தப்பட்ட 48 வயதான ஓம்ரி மிரானின் குடும்பத்தினர் கூறுகையில், “சுமார் 700 நாட்களுக்கு மேல் வேதனைகளைக் கடந்து, ஓம்ரி இறுதியாக அவரது குழந்தைகள் ரோனி, அல்மாவை சந்திக்கிறார். இந்த தருணம் வருமா? என்ற ஆசையுடனும், அவர் திரும்பி வருவாரா என்ற ஏக்கத்துடன் இவ்வளவு நாட்கள் காத்திருந்தோம். இந்த நேரத்தில் இஸ்ரேல் அரசுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம். இது அனைத்து இஸ்ரேலிய மக்களுக்கும் கிடைத்த வெற்றி” என்றனர்.

காஸா எல்லை அருகே டேங்கருடன் பிடிபட்ட இஸ்ரேலியப் பாதுகாப்புப் படை வீரரான 22 வயதான மதன் ஆங்ரெஸ்டின் குடும்பத்தினர், பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர். போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதை விடுத்து, அதை தொடரும் முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டதாக அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

ஹமாஸிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு, ஓம்ரி மிரான் ஒருவரைக் கட்டிப்பிடிக்கிறார். (IDF via AP)
மேலும், போர் நிறுத்தத்திற்காக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பை பாராட்டிய அவர்கள், “நாங்கள் மீண்டும் சுவாசிக்க முடியும். எங்கள் மதன் வீடு திரும்பினார். எங்கள் அன்புக்குரிய மகன் இரண்டு மோசமான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எங்களிடம் திரும்பி வந்துள்ளார். எங்கள் அன்புக்குரியவர்களை மீட்பதற்கும், அவர்கள் நாடு திரும்புவதற்கும் விடாமுயற்சியுடன் உழைத்த அமெரிக்க அதிபருக்கும், அவரது குழுவினருக்கும் நன்றி” என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போது ஹமாஸ் பணயக் கைதிகளை விடுதலை செய்த நிலையில், இஸ்ரேலிய அமைச்சரவை 1,718 பாலஸ்தீன பணயக்கைதிகள் விடுவிக்க ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இறந்த 28 இஸ்ரேலிய பணயக்கைதிகளை ஹமாஸ் ஒப்படைத்த பின், இவர்கள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

