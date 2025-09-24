எச்-1பி விசா பிரச்சினை: ‘நாங்க இருக்கோம்... பாத்துக்கலாம்’ இந்தியர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்த ஜெர்மனி!
இந்தியர்களுக்கு அதிகம் சம்பளம் கொடுப்பது, அவர்களது திறமைக்கான பரிசு என இந்தியாவுக்கான ஜெர்மனி தூதர் தெரிவித்தார்.
Published : September 24, 2025 at 1:35 PM IST
புதுடெல்லி: எச்-1பி விசா பெற சுமார் 90 லட்ச ரூபாய் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும் என்று அமெரிக்கா அறிவித்துள்ள நிலையில், திறன்மிக்க இந்தியர்களுக்கு தங்களது நாட்டில் சிறந்த வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளன என ஜெர்மனி அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
சமீபத்தில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் எச்-1பி விசா கட்டண மாற்ற முறையில் கையெழுத்திட்டார். அதில், புதிதாக எச்-1பி விசா விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அவர்களை பணியமர்த்தும் நிறுவனங்கள் 90 லட்ச ரூபாய் வரை (ஒரு லட்சம் அமெரிக்க டாலர்) கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும் என்று திருத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனால், அந்த நாட்டில் வேலைக்கு விண்ணப்பம் செய்ய தயாராக இருந்த திறன்மிக்க இந்தியர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இந்த சூழலில், இந்தியாவுக்கான ஜெர்மனி தூதர் பிலிப் அக்கர்மேன் ஒரு ஆறுதல் தரும் செய்தியை தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இதனுடன், ஜெர்மனியில் வேலை செய்ய விருப்பமுள்ளவர்களுக்கு பயன்படும் வகையிலான ஒரு இணைப்பையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், “இது தான் திறன்மிக்க அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் நான் விடுக்கும் அழைப்பு. ஜெர்மனி அதன் நிலையான இடம்பெயர்வு கொள்கைகளால் தனித்து நிற்கிறது. இந்தியர்களுக்கு ஐடி, மேலாண்மை, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளில் சிறந்த வேலை வாய்ப்புகள் இங்கு உள்ளன” என்று தெரிவித்திருக்கும் அவர், ஒரு காணொளியையும் அதனுடன் இணைத்துள்ளார்.
Here is my call to all highly skilled Indians.— Dr Philipp Ackermann (@AmbAckermann) September 23, 2025
Germany stands out with its stable migration policies, and with great job opportunities for Indians in IT, management, science and tech.
Find your way to Germany to boost your career: https://t.co/u5CmmrHtoF pic.twitter.com/HYiwX2iwME
ஜெர்மனியில் இந்தியர்கள் உள்நாட்டினரை விட அதிகமாக பணம் சம்பாதிப்பதாக அக்கர்மேன் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள காணொளியில், “ஜெர்மனியில் பணிபுரியும் இந்தியர்களை குறித்து பேச இது ஒரு நல்ல தருணம். ஜெர்மனியில் அதிகம் சம்பாதிப்பவர்களில் இந்தியர்களும் அடங்குவர்.
ஜெர்மனியில் பணிபுரியும் இந்தியர்கள், ஜெர்மானியர்களை விட அதிகமாக சம்பாதிக்கிறார்கள். இது மிகவும் நல்ல செய்தி. ஏனென்றால் அதிக சம்பளம் என்பது இந்தியர்கள் எங்களது சமூகத்திற்கும் எங்களது நலனுக்கும் பெரும் பங்களிப்பை வழங்குகிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது," என்று அக்கர்மேன் கூறியுள்ளார்.
வெளியுறவு அமைச்சக தரவுகளின்படி, 2 லட்சத்து 8,000 இந்தியர்கள் ஜெர்மனியில் வசித்து வருகின்றனர். மேலும், 2025-ஆம் ஆண்டில் சுமார் இரண்டு லட்சம் தொழில் சார்ந்த விசாக்களுக்கு ஜெர்மனி அரசாங்கம் உறுதியளித்ததாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் 90,000 இந்தியர்கள் அடங்குவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.