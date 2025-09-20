எச்-1பி விசாவிற்கு இனி ரூ.90 லட்சம் - அமெரிக்காவில் வேலை செய்யும் இந்தியர்களுக்கு சிக்கல்!
எச்-1பி விசாவை புதுப்பிக்கும் அல்லது புதிதாக விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனங்கள் ஆண்டு கட்டணமாக சுமார் 90 லட்சம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என்ற நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை அறிவித்துள்ளது.
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் எச்-1பி விசா முறையை மாற்றும் புதிய விதியில் கையெழுத்திட்டிருக்கும் நிலையில், அதற்காக நிறுவனங்கள் இனி ஆண்டுக்கு சுமார் 90 லட்சம் செலவிட வேண்டியிருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
1990 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட எச்-1பி (H1-B) திட்டம், அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணிதத்தில் சிறந்த வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களை, அமெரிக்காவில் பணி செய்ய அனுமதிக்கிறது.
அமேசான், மைக்ரோசாப்ட், ஆப்பிள், கூகுள் மற்றும் டாடா கன்சல்டன்சி போன்ற பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், இதைப் பெரிதும் பயன்படுத்தி பல நாடுகளில் இருந்து திறன்மிக்க ஊழியர்களை தங்களின் அமெரிக்க நிறுவனங்களில் வேலைக்கு பணியமர்த்தி வருகின்றன.
ஆனால் பல நிறுவனங்கள், திறன்மிகு உயர் பதவிகளுக்குப் பதிலாக, குறைந்த ஊதியத்தில் தொடக்க நிலை ஊழியர்களை பணியமர்த்துவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தது. இதன் மூலம் எச்-1பி விசா திட்டத்தை நிறுவனங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்துகின்றன என்று விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இதனால், உள்நாட்டில் அமெரிக்கர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு பறிக்கப்படுவதாகவும் போராட்டங்கள் வெடித்தன.
இதை ஒழுங்குபடுத்த, புதிய கட்டண நடைமுறையை அறிவித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கையெழுத்திட்டுள்ளார். அதன்படி, எச்-1பி விசாவை புதுப்பிக்கும் அல்லது புதிதாக விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனங்கள் ஆண்டு கட்டணமாக சுமார் 90 லட்சம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என்ற நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை செயலாளர் வில் ஷார்ஃப் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க தொழிலாளர்களை மாற்றாமல், மதிப்புமிக்க மற்றும் திறமையான ஊழியர்களை மட்டுமே இனி இங்குள்ள நிறுவனங்கள் பணியமர்த்தும் என்றும் டிரம்ப் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக பேசிய அமெரிக்க அரசின் வர்த்தக செயலாளர் ஹோவர்ட் லுட்னிக், "ஒரு நபர் உண்மையிலேயே மதிப்புமிக்க ஊழியராக இருந்தால், நிறுவனங்கள் அவருக்காக ஒரு லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களை ஆண்டுதோறும் செலுத்தும். இல்லையென்றால், அவர்கள் அமெரிக்கர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவார்கள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பொதுவாக எச்-1பி விசாக்கள் 3 ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும். மேலும், அதை 3 ஆண்டுகளுக்கு புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். இந்தியர்கள் பலர் கிரீன் கார்டுகளுக்காக (அமெரிக்க குடியுரிமை) பல ஆண்டுகளாகக் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த சூழலில் டிரம்ப் அரசின் இந்த தடாலடி அறிவிப்பு, வெளிநாட்டினரை நிறுவனங்கள் ஸ்பான்சர் செய்யும் சூழலை கடினமாக்கியுள்ளது.
தற்போதைய நடைமுறையின்படி, எச்-1பி விசாவிற்கான பதிவு கட்டணம் $215 (சுமார் ரூ.19,000), அடிப்படைக் கட்டணம் $460 (சுமார் ரூ.41,000), மோசடி எதிர்ப்பு கட்டணம் $500 (சுமார் ரூ.44,000), மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு $4,000 (சுமார் ரூ.3,52,000) ஆகிய கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகிறது.
இது நிறுவனத்தின் அளவு மற்றும் பணியாளர் அமைப்பைப் பொறுத்து சற்று மாறுபடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன்படி ஒரு ஊழியருக்கு சுமார் 5 லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்ய வேண்டிய இடத்தில், இனி நிறுவனங்கள் ரூ.90 லட்சம் செலவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
டிரம்பின் புதிய விசா அறிவிப்புகள்
இதற்கிடையே, டிரம்ப் ஒரு புதிய "தங்க அட்டை" (Gold Card) விசாவையும் அறிவித்தார். இதை பெற விரும்பும் தனிநபர்கள் ஒரு மில்லியன் அமெரிக்க டாலரும் (சுமார் ரூ.8.3 கோடி), நிறுவனங்கள் 2 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரும் (சுமார் ரூ.17 கோடி) கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். இந்த தங்க அட்டை விசாவை வைத்திருந்தால், அமெரிக்க குடியுரிமையை எளிதில் பெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
மேலும், "பிளாட்டினம் அட்டை" என்ற பிரீமியம் விசாவையும் அமெரிக்க அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதற்காக 5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் கட்டணமாகப் பெறப்படுகிறது. இந்திய மதிப்பில் சுமார் 42 கோடி ரூபாயாக இதன் மதிப்பு இருக்கிறது. இந்த விசாவை பெறும் வெளிநாட்டினர், உள்நாட்டு வரிகளை செலுத்தாமல் 270 நாட்கள் அமெரிக்காவில் தங்க அனுமதி பெறுவர்.
தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் இந்த நடவடிக்கையை ஆதரிக்கும் என்று டிரம்ப் கூறியுள்ளார். மேலும் அவர், "எங்களுக்கு தொழிலாளர்கள் தேவை, ஆனால் சிறந்த தொழிலாளர்கள் மட்டுமே. அது மட்டும் தான் நடக்கும் என்பதை இந்த மாற்றம் உறுதி செய்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் யு.எஸ்.சி.ஐ.எஸ் (USCIS) இயக்குநர் டக் ராண்ட் உள்ளிட்ட டிரம்ப் அரசின் நடவடிக்கைகள் மீது விமர்சனங்களை எழுப்பும் நபர்கள், இந்த நடவடிக்கையை "சட்ட விரோதம்" என்று அழைத்துள்ளனர். விரைவில் சட்ட நடவடிக்கைகளை சந்திக்க அரசு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
இன்ஃபோசிஸ், விப்ரோ, டிசிஎஸ் மற்றும் எச்.சி.எல் போன்ற இந்திய ஐ.டி நிறுவனங்களுக்கும், அமெரிக்காவில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான இந்திய பொறியாளர்களுக்கும் இந்த முடிவு மிகப் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.