வன்முறையால் உருக்குலைந்த நேபாளம்: இடைக்கால பிரதமராக பதவியேற்ற சுசிலா கார்க்கி - யார் இவர்?

இளைஞர்களின் போராட்டத்தால் ஆட்சி கவிழ்ந்த நேபாளத்தில், இடைக்கால பிரதமராக சுசிலா கார்க்கி பொறுப்பேற்று இருக்கிறார்.

காத்மாண்டு: ஜென் Z இளைஞர்களின் அசுரத்தனமான போராட்டத்தால் நேபாள நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்ட நிலையில், இடைக்கால பிரதமராக அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சுசிலா கார்க்கி பதவியேற்றுள்ளார். நேபாள வரலாற்றில் ஒரு பெண், பிரதமராக பொறுப்பேற்பது இதுவே முதன்முறை ஆகும்.

நேபாளத்தில் வேலைவாய்ப்பின்மை, அரசுத் துறைகளில் ஊழல், வறுமை உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களால் அந்நாட்டு இளைஞர்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருந்து வந்தனர். இந்த சூழலில், அந்நாட்டில் இயங்கி வரும் பேஸ்புக், எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களை நேபாள அரசு அதிரடியாக தடை செய்தது.

முறையாக பதிவு செய்யாமல் இயங்கியதால் இந்த தடை போடப்பட்டதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்தது. ஆனால், இந்த விஷயம் அரசையே கவிழ்க்கும் அளவுக்கு செல்லும் என ஆட்சியாளர்கள் கனவிலும் நினைத்திருக்க மாட்டார்கள். ஆம், சோஷியல் மீடியாக்கள் தடையால் கொதித்து போன ஜென் Z இளைஞர்கள் தலைநகர் காத்மாண்டுவில் பெரும் போராட்டத்தில் குதித்தனர்.

ஊழலை ஒழிக்க திராணியற்ற அரசு, சோஷியல் மீடியாக்களை தடை செய்துள்ளதாக கூறி அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். அப்போது போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் 30-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். இதனால் கொதித்து போன போராட்டக்காரர்கள், வன்முறையில் குதித்தனர்.

போலீசாருடன் துணை ராணுவம், ராணுவம் இணைந்தும் கூட போராட்டத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை. அமைச்சர்கள் வீடு புகுந்து தாக்கப்பட்டனர். அவர்கள் தங்கள் உயிரை காப்பாற்ற வீதியில் நிர்கதியாக ஓடிய காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தின.

இந்த வன்முறை காரணமாக, நேபாள பிரதமர் சர்மா ஒலி, குடியரசு தலைவர், மத்திய அமைச்சர் என அனைவரும் ராஜினாமா செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கு நாடாளுமன்றமும் கலைக்கப்பட்டது.

இந்த சூழலில்தான், நேபாளத்தின் இடைக்கால பிரதமராக அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதியான சுசிலா கார்கி இன்று பொறுப்பேற்றார். முன்னாள் பிரதமர் கே.பி. சர்மா ஒலி தலைமையிலான அரசியலமைப்பு கவுன்சிலின் பரிந்துரையின் பேரில் சுசிலா கார்க்கிக்கு இந்த பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

யார் இந்த சுசிலா கார்க்கி?

1952ஆம் ஆண்டு நேபாளத்தின் பீரத்நகரில் பிறந்தவர் சுசிலா கார்க்கி. திரிபுவன் பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வியை முடித்த அவர், இந்தியாவின் பனாரஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை அரசியல் அறிவியல் (பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்) பயின்று பட்டம் பெற்றார். பின்னர், நேபாளம் திரும்பி பள்ளி ஆசிரியையாக பணியாற்றினார். பின்னர், சட்டப்படிப்பை முடித்து வழக்கறிஞர் ஆனார். 2010ஆம் ஆண்டு நேபாள உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிரந்தர நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்ட சுசிலா கார்க்கி, 2016-இல் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக உயர்ந்தார்.

