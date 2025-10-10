பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் மீண்டும் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சாலையில் தஞ்சம் அடைந்த பொதுமக்கள்!!
பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் கடந்த செப்.30ஆம் தேதி ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் 74 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 10, 2025 at 4:16 PM IST
மணிலா: பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் கடலுக்கு அடியில் 7.6 என்ற ரிக்டர் அளவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ஃபெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியர் கூறுகையில், "நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட சேதம் குறித்து மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. பாதுகாப்பான சூழல் ஏற்படும்போது, மீட்புப் பணிகள் தொடங்கப்படும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிலநடுக்கம் குறித்து பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் எரிமலையியல் மற்றும் நில அதிர்வு ஆய்வு நிறுவனம் கூறுகையில், "கடலுக்கு அடியில் 10 கி.மீ ஆழத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் 62 கி.மீ தொலைவில் டாவோ ஓரியண்டல் மாகாணத்தின் தென் கிழக்கே உள்ள மனாய் டவுன் பகுதயில் கடும் நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
டாவோ மாகாணத்தில் இருந்து 250 கி.மீ தொலைவில் உள்ள டாவோ சிட்டியில் 5.4 மில்லியன் மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக டாவோ சிட்டியில் உள்ள பள்ளிகளில் இருந்து குழந்தைகள் உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டனர். மேலும் கடலுக்கு அருகே வசிக்கும் மக்கள் உயரமான பகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும், நிலநடுக்கம் காரணமாக சக்தி வாய்ந்த சுனாமி ஏற்ப்ட வாய்ப்புள்ளதாக பசிபிக் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் எச்சரித்துள்ளது. பிலிப்பைன்ஸ் கடல் பகுதியில் சாதாரண அளவை விட 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு கடல் அலை எழும்பும் எனவும், இந்தோனேஷியா மற்றும் பலாவ் பகுதியில் சிறிய அளவில் அலைகள் எழும்பும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் கடந்த செப்.30ஆம் தேதி 6.9 ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் 74 பேர் உயிரிழந்தனர்.
உலகில் அதிக அளவு பேரழிவு நிகழக்கக்கூடிய நாடுகளில் ஒன்றாக பிலிப்பைன்ஸ் நாடு உள்ளது. அந்நாட்டில் அடிக்கடி பூகம்பம் மற்றும் எரிமலை வெடிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும், இங்குள்ள தீவுப்பகுதிகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக 20 சூறாவளி புயல்களால் பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால் அரசு மற்றும் தன்னார்வ குழுக்களுக்கு மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள கடும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகிறார்கள். மேலும், நிலநடுக்கத்தால் வாழ்வாதாரங்களை பொதுமக்கள் இழந்து வருவதால், மறுசீரமைப்பு பணியை மேற்கொள்ள அந்நாடு கடும் சிரமப்பட்டு வருகிறது.