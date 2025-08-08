மாஸ்கோ: ரஷ்யா சென்றுள்ள தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல், அந்நாட்டு அதிபர் புதினை சந்தித்து இரு தரப்பு உறவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தியது அமெரிக்காவை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.
இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதியாகும் பொருட்களுக்கு 25% வரி விதித்தார் டொனால்டு டிரம்ப். இந்த வரி விதிப்பு இந்தியாவில் ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், ரஷ்யாவுடனான கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை காரணம் காட்டி, 25% ஆக இருந்த ஏற்றுமதி வரியை 50% ஆக அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் மீண்டும் உயர்த்தினார்.
அமெரிக்காவுடன் வணிகம் செய்யும் எந்த ஒரு பெரிய நாட்டிற்கும் இல்லாத வகையில் மிக அதிக வரியை இந்தியா மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ளது. அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு விவகாரம் தேசிய அளவில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், எதிர்க்கட்சிகள் இதுதொடர்பாக மத்திய அரசின் மீது காட்டமான விமர்சனங்களை முன்வைத்தன.
மத்திய அரசின் பொருளாதார தோல்வியே அமெரிக்காவின் இந்த வரி வதிப்புக்கு முக்கிய காரணம் என காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டின. அமெரிக்காவுக்கு பொருளாதார ரீதியாக சவால் அளிக்கும் ரஷ்யா, சீனா, கனாடா உள்ளிட்ட எந்த நாடுகளுக்கும் 50% அளவுக்கு அமெரிக்கா வரி விதிக்காத நிலையில், இந்தியாவுக்கு மட்டும் அதிகப்படியான வரி விதிப்பது ஏன்? என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தன.
இந்நிலையில், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை, இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் நேற்று சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். இதில், இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் அதிகப்படியான வரி விதிப்பு தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக பாதுகாப்பு, பொருளாதாரம் மற்றும் எரிசக்தி தொடர்பான விவகாரங்களில் இருநாடுகளும் இணைந்து செயல்படுவதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், இந்தியாவுக்கு ரஷ்யா வழங்க வேண்டிய இரண்டு எஸ்-400 வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை விரைந்து வழங்க அஜித் தோவல் கோரிக்கை வைத்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த 2018இல் இந்தியா, ரஷ்யாவுடன் 5.43 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் 5 எஸ்-400 வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு வாங்க ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது. இதில், ஏற்கெனவே 3 எஸ்-400 வான் பாதுகாப்பு அமைப்பை இந்தியாவிடம் ரஷ்யா ஏற்கெனவே ஒப்படைத்தது. இந்தியா-பாகிஸ்தான் சண்டையின் போது இந்தியாவின் முக்கிய ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்பாக எஸ்-400 இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக, ரஷ்ய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் செர்ஜி ஷோய்குவை, அஜித் தோவல் சந்தித்து இருநாட்டு உறவுகள் குறித்து விவாதித்தார். தொடர்ந்து இம்மாத இறுதியில் ரஷ்யா அதிபர் அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வரவுள்ளதாகவும், அதற்கான பயண திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தேசிய பாகதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் தெரிவித்தார். கடந்த ஆண்டு இரண்டு முறை இந்திய பிரதமர் மோடி ரஷ்யா சென்று புதினை சந்தித்து பேசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்காவின் வரி மிரட்டலுக்கு இடையே ரஷ்ய அதிபரின் இந்திய பயணம் உலக அளவில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
