இந்தியா விஷயத்தில் இதுவரை அமெரிக்கா முட்டாள்தனமாக நடந்துள்ளது - டிரம்ப் ஓபன் டாக் - TRUMP ABOUT TARIFF ON INDIA

இதுவரை இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான உறவு குறித்தும், அமெரிக்க வரி விதிப்பு குறித்தும் டிரம்ப் பேசியுள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2025 at 4:05 PM IST

1 Min Read

வாஷிங்டன்: பல ஆண்டுகளாக இந்தியாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையேயான உறவு ஒருதலைபட்சமாக இருந்ததாகவும், அமெரிக்கா மீது இந்தியா அதிகப்படியான வரி விதித்து வந்ததாகவும் அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

டிரம்ப் இரண்டாவது முறை அமெரிக்க அதிபராக பதவியேற்றதில் இருந்து, பல நாடுகள் மீது அதிகப்படியான வரிகளை விதித்து வருகிறார். டிரம்ப்பின் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு பல தரப்புகளிலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பி வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்தியாவின் ஏற்றுமதி பொருட்கள் மீது ஏற்கனவே 25 சதவீத வரி விதித்திருந்த நிலையில், ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை சுட்டிக்காட்டி மேலும் 25 சதவீதம் விதித்து அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார் டிரம்ப்.

இதனிடையே, டிரம்ப்பின் வரி விதிப்புக்கு எதிராக, நியூயார்க் வர்த்தக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், டிரம்ப்பின் நடவடிக்கை அதிகாரமீறல் என்றும், அவர் பிறப்பித்த உத்தரவுகளை ரத்து செய்வதாகவும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. இதனை எதிர்த்து அமெரிக்க அரசு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு சென்றது. அங்கும் இதே உத்தரவை நீதிபதிகள் உறுதிப்படுத்தியதுடன், உலக நாடுகள்மீது இதுபோன்று வரி விதிக்க டிரம்ப்புக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் தீர்ப்பளித்தது.

இந்நிலையில், இந்த தீர்ப்பு தவறானது என்றும், இறுதியில் முடிவு தனக்கு சாதகமாகத்தான் அமையப்போகிறது எனவும் கூறிய டிரம்ப், உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யவுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். இந்நிலையில், இந்த தீர்ப்பு வெளிவந்த இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு, பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த டிரம்ப்பிடம், இந்தியா மீதான இந்தியாவுடனான உறவு ஒருதலைப்பட்சமாக இருந்ததாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

நிருபர்களிடம் டிரம்ப் கூறுகையில், “நாங்கள் இந்தியாவுடன் நன்றாக பழகுகிறோம். ஆனால், அமெரிக்கா மீது இந்தியா அதிகப்படியான வரிகளை விதித்து வந்தது. இந்த வரிகள் அமெரிக்க ஏற்றுமதிகளுக்கு தடையாக இருந்தன. பல ஆண்டுகளாக இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான உறவானது, ஒருதலைப்பட்சமாகவே இருந்தது. நான் பதவியேற்ற பிறகு அந்த நிலை தற்போது மாறி வருகிறது.

வரி என்ற பெயரில் இந்தியா எங்களிடமிருந்து அதிக கட்டணங்களை வசூலித்து வந்தது. ஆனால், நாங்கள் இந்தியாவிடமிருந்து அதிக கட்டணம் வசூலிக்கவில்லை. அதனால்தான், அவர்கள் எங்களிடம் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் தயாரிப்பதை அமெரிக்காவுக்குள் எந்தவித கட்டணமுமின்றி அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள். இதுவரை அமெரிக்கா முட்டாள்த்தனமாக நடந்துகொண்டது” என டிரம்ப் கூறினார்.

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

