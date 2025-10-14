பிரிசில்லா புயலால் நிலைகுலைந்த மெக்சிகோ! 65 பேரின் நிலை என்ன?
Published : October 14, 2025 at 2:14 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 2:46 PM IST
போசா ரிகா/மெக்சிகோ: பிரிசில்லா புயலால் பெய்த மிக கனமழையின் காரணமாக, குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்து, இதுவரை 64 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக பாதுகாப்புத் துறை அறிவித்துள்ளது.
கடந்த வாரம் மத்திய மற்றும் கிழக்கு மெக்சிகோவின் பலப் பகுதிகளில் பிரிசில்லா புயலால் பெய்த தொடர் கனமழை காரணமாக பெரும்பாலான மாநிலங்களை வெள்ளநீர் சூழ்ந்தது. சாலைகளில் ஆறுகள் பெருக்கெடுத்து ஓட சாலைகளும், பாலங்களும் வெள்ளநீரில் அடித்து செல்லப்பட்டன. மேலும், பல இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த பெருமழை வெள்ளம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தால், மத்திய மற்றும் கிழக்கு மெக்சிகோவில் 64 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், 65 பேர் காணாமல் போனதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில், வெள்ளத்தால் துண்டிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் இருக்கும் மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை கொண்டு சேர்க்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
மழை வெள்ளத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பேரிடரை சமாளிக்க, 10,000 பேர் கொண்ட பேரிடர் மீட்புக் குழுவை மெக்சிகோ அரசு வெள்ளம் பாதித்த இடங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளது. சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்ட 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களுக்கு ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் உணவு, தண்ணீர் போன்ற அத்தியாவசிய பொருள்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
மேலும் நோய்வாய்ப்பட்டவர்களையும், காயமடைந்தவர்களையும் மீட்கும் பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகின்றன.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த மெக்சிகோ அதிபர் கிளாடியா ஷீன்பாம், “மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. இதில் எந்த தவறும் நிகழாமல் இருக்க அரசு கவனமாக செயல்பட்டு வருகிறது. மெக்சிகோ இன்னும் அவசர நிலையில் இருந்து மீளவில்லை,” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
அக்டோபர் 6 முதல் 9 வரை, வெராக்ரூஸ் மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில் 62.7 செ.மீ வரை மழை பதிவாகியுள்ளது. சில இடங்களை தங்களால் இன்னும் அணுக முடியவில்லை என்று கூறியுள்ள ஷீன்பாம், அப்படி துண்டிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு போதுமான உணவு, தண்ணீரை எடுத்துச் செல்ல நிறைய விமானங்கள் தேவைப்படுகின்றன என்று கூறியுள்ளார்.
மெக்சிகோவின் பாதுகாப்புத் துறை, வளைகுடா கடற்கரையில் உள்ள வெராக்ரூஸ் மாநிலத்தில் 29 பேரையும், மெக்சிகோ நகரத்திற்கு வடக்கே உள்ள ஹிடால்கோ மாநிலத்தில் 21 பேரின் உடல்களையும் மீட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
கிழக்கு மெக்சிகோவின் பியூப்லாவில் சுமார் 13 பேர் மழை வெள்ள பாதிப்பால் இறந்திருக்கலாம் என்று அரசுத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், மத்திய மாநிலமான குவெரெட்டாரோவில் ஒரு குழந்தை நிலச்சரிவில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளது.
மெக்சிகோவின் மேற்கு கடற்கரையில் உருவான ‘பிரிசில்லா புயல்’ மற்றும் வெப்பமண்டல சுழற்சி ‘ரேமண்ட்’ ஆகிய இரண்டும் மிக கனமழைக்குக் காரணம் என்று அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.