டிரம்ப்பின் நெருங்கிய நண்பர் சார்லி கிர்க் சுட்டு கொலை!
சார்லி கிர்க்கின் மறைவுக்கு டிரம்ப் உட்பட பலரும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 11, 2025 at 10:27 AM IST
உட்டா: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பின் நெருங்கிய நண்பரும், வலதுசாரி ஆதரவாளருமான சார்லி கிர்க், பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்றபோது அடையாளம் தெரியாத நபரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். கிர்க்கின் மறைவுக்கு டிரம்ப் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார்.
31 வயதான சார்லி கிர்க். ‘டர்னிங் பாயிண்ட் யுஎஸ்ஏ’ என்ற இளைஞர் அமைப்பின் இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமாகவும் இருந்தார். இவர் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானவர். குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலின் போது குடியரசுக் கட்சிக்காக வாக்காளர்களை திரட்டியதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.
இவர் நேற்று உட்டா மாகாணத்தில் உள்ள வேலி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தார். நாற்காலியில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது, அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் கிர்க்கை சுட்டதில், அவருடைய கழுத்துப் பகுதியில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 10, 2025
இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த கிர்க்கை அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையிலும், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். கிர்க்கை சுட்ட நபர் யார்? அந்த நிகழ்ச்சியின் போது சந்தேகத்திற்கிடமாக யாரேனும் இருந்தார்களா? என்பது குறித்த விவரங்கள் எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
|இதையும் படிங்க: மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராகும் இந்தியா - அமெரிக்கா! சாதகமான முடிவு எட்டப்படுமா?
இச்சம்பவம் நடைபெற்ற போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்களை வேலி பல்கலைக்கழகம் தனது சமூக ஊடக பக்கங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறது. அவற்றில், “The American Comeback” மற்றும் “Prove Me Wrong” ஆகிய வாசகங்கள் எழுதப்பட்டிருந்த வெள்ளை கூடாரத்தின் கீழ் கிர்க் அமர்ந்து, கையில் ஒரு மைக்கை பிடித்துக் கொண்டு மாணவர்களிடையே உரையாடிக் கொண்டிருக்கிறார். அப்போது துப்பாக்கியால் சுடும் சத்தம் கேட்கிறது. கிர்க் தனது வலது கையை நீட்ட, இடது பக்க கழுத்திலிருந்து ரத்தம் வழிகிறது. இதை பார்த்த மாணவர்கள் கத்திக் கொண்டே சிதறி ஓடுகின்றனர்.
இந்த வீடியோ தற்போது சமூக ஊடகங்களை ஆக்கிரமித்திருக்கின்றன. இக்கொலை சம்பவம் குறித்து உட்டா மாகாணத்தின் ஆளுநர் ஸ்பென்சர் காக்ஸ் கூறுகையில், “இது நமது மாநிலத்திற்கு ஒரு இருண்ட தினம். அதே போல், நமது நாட்டிற்கும் ஒரு சோகமான தினம். இந்நிகழ்வு ஒரு அரசியல் படுகொலை என்பதை நான் தெளிவாக கூற விரும்புகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
கிர்க்கின் மரணத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ள டிரம்ப், தனது டிரூத் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், “தி கிரேட் சார்லி கிர்க் இறந்து விட்டார். அமெரிக்க இளைஞர்களின் மனதை சார்லியை விட வேறு யாரும் நன்கு புரிந்துகொண்டதில்லை. அனைவராலும் நேசிக்கப்பட்ட, ஈர்க்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர். ஆனால் அவர் தற்போது நம்முடன் இல்லை. சார்லியின் மறைவால் வாடுகிற அவருடைய மனைவி மற்றும் குடும்பத்துக்கு என் சார்பாகவும், என் மனைவி மெலனியா சார்பாகவும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். லவ் யு சார்லி” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.