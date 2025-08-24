தாலின், எஸ்டோனியா: "பயம் என்னை வேட்டையாடுகிறது. அது சிறைச்சாலை அல்ல, நரகம். அடிப்படை உரிமைகளுக்கென்ற பேச்சுக்கே அங்கு இடமிருக்காது. மனித உரிமைகள் கடுமையாக மீறப்படும். பாலியல் அத்துமீறல்கள் நடக்கும். கையில் கிடைக்கும் அழுக்கான கந்தல் துணிகளை கொண்டு மாதவிடாய் நாட்களை கழித்தேன். சிறை சட்டங்கள் எதுவும் பின்பற்றப்படாது. பெண்கள் நரக வேதனையை அனுபவிப்பார்கள். சிறையில் இருந்து விடுதலை ஆகியும்கூட அங்கு நான் கழித்த மிக கொடூரமான நாட்களை இன்னமும் மறக்க முடியவில்லை'' என்கிறார் 37 வயதான அன்டனினா கனவலவா.
பெலாரஸில் உள்ள சிறைச்சாலைகள் மனித உரிமை மீறலுக்கு பெயர் பெற்றவை. பல ஆண்டுகளாக இதுகுறித்த புகார்கள் எழுந்து வந்தாலும், சிறைகளின் தன்மை அப்படியேதான் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக அரசியல் கைதிகளை அடைத்து வைக்கும் மின்ஸ்க் மற்றும் ஒக்ரெஸ்டினோ சிறைச்சாலைகளில் பெண் கைதிகள் கடுமையான மனித உரிமை மீறலுக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றனர் என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.
"ஐரோப்பாவின் கடைசி சர்வாதிகாரி" என்று அழைக்கப்படும் அலெக்ஸாண்டா் லுகஷென்கோ பெலாரஸை 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆட்சி செய்து வருகிறார். கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தல் பல்வேறு சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியது. வாக்கெடுப்பில் மோசடி நடந்ததாக கூறி பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வீதியில் இறங்கி லுகஷென்கோவுக்கு எதிராக அணிவகுப்பு நடத்தினர். 65,000 க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். ஆயிரக்கணக்கானோர் போலீசாரின் அடக்குமுறைக்கு ஆளாகி தாக்கப்பட்டனர். பல்வேறு ஊடகங்களும், அரசு சாரா நிறுவனங்களும் சட்டவிரோதம் என அறிவிக்கப்பட்டு முடக்கப்பட்டன.
எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் பலரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். பலர் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பித்துச் சென்றனர். குறிப்பாக, 'அமைதிக்கான நோபல் பரிசு' பெற்ற வியாஸ்னாவின் நிறுவனர் அலெஸ் பியாலியாட்ஸ்கி மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மரியா கோல்ஸ்னிகோவா ஆகியோருக்கும் விலங்கு போடப்பட்டது.
அப்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர்களில் அன்டனினா கனவலவா என்ற பெண்மணியும் (37) ஒருவர். இவர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்வெட்லானா டிகானோவ்ஸ்காயாவின் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருந்தார். கடந்த 2020 தேர்தலில் ஸ்வெட்லானா டிகானோவ்ஸ்காயா, அலெக்ஸாண்டா் லுகஷென்கோவை எதிர்த்து போட்டியிட்டார். பின்னர் நடந்த போராட்டத்திற்கு பிறகு நாட்டை விட்டு வெளியேறினார். இந்நிலையில், கலவரத்தில் பங்கேற்றதாக கனவலவா கைதாகி அவருக்கு ஐந்தரை ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. தற்போது மன்னிப்பு பெற்று முன்கூட்டியே கனவலவா விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பெண்ணாகவும், இரு குழந்தைகளுக்கு தாயாகவும் சிறையில் கனவலவா அனுபவித்த கொடுமைகள் ஏராளம். கனவலவா கைது செய்யப்படும்போது அவருக்கு 6 வயதில் இவான் என்ற மகனும், 4 வயதில் நாஸ்டா என்ற மகளும் இருந்தனர். 4 வருட சிறை வாழ்க்கைக்கு பிறகு தற்போது வெளியே வந்துள்ள கனவலவா தனது சிறை வாழ்க்கை குறித்து உருக்கமாக ஊடகத்திடம் பகிர்ந்துள்ளார்.
மானம் காத்த கந்தல் துணிகள்
கனவலவா கூறியவை, '' நான் கைதாகும்போது எனது குழந்தைகளுக்கான தாய்மை உரிமைகளை இழந்தேன். சிறையில் அந்த மங்கலான வெளிச்சம் உள்ள அறையில் அடைக்கப்பட்டேன். அந்த வெளிச்சத்தில் ராணுவ சீருடைகளைத் தைத்ததால் எனது கண் பார்வை மோசமடைந்தது. மாதவிடாய் காலங்களில் தேவைப்படும் பொருட்களும் எனக்கு மறுக்கப்பட்டன. அதனால் கையில் கிடைக்கும் அழுக்கான கந்தல் துணிகளை பயன்படுத்தினேன். சிறையில் உள்ள பெண்கள் நரகத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். யாரிடமும் புகார் கூட கொடுக்க முடியாது. ''என்னைப் போன்றவர்களை சுவரில் நிறுத்தி சுட்டுக் கொல்ல வேண்டும்'' என்று சிறைத் தலைவர் நேரடியாகவே என்னிடம் கூறினார்.
ஒரு தாய் தனது குழந்தைகளை நான்கு வருடங்களாகப் பார்க்காமல் இருப்பது எவ்வளவு பெரிய சித்திரவதை?. சிறை அதிகாரிகள் எனது தாய்மை உணர்ச்சிகளை தூண்டி, ஒப்புதல் வாக்குமூலங்களில் கையெழுத்திட்டு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என என்னை நிர்பந்தித்தனர். என் குழந்தைகளுக்காக நான் உயிர்வாழ விரும்பினேன். அதற்காக அதிகாரிகளுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டேன்.'' என்கிறார் கனவலவா.
சிறைக்கு சென்ற பின்னர் குழந்தைகள் இருவரும் அவர்களது பாட்டி வீட்டில் வசித்தனர். தற்போது கனவலவா தனது குழந்தைகளுடன் மீண்டும் இணைந்துள்ளார்.
பெலாரஸ் சிறையில் இப்படி பலநூறு கொடுமைகளை பெண் அரசியல் கைதிகள் அனுபவிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால், இதற்கு பதில் அளித்துள்ள அதிபர் லுகஷென்கோ, '' கைதிகள் சாதாரணமாகத்தான் நடத்தப்படுகிறார்கள். சிறைச்சாலை ஒன்றும் ரிசார்ட் அல்ல'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'அவமான கூண்டு'
பெலாரஸ் சிறை குறித்து வியாஸ்னா மனித உரிமைகள் ஆர்வலரும், வழக்கறிஞருமான பாவெல் சபெல்கா கூறுகையில், '' பெலாரஸில் கிட்டத்தட்ட 1,200 அரசியல் கைதிகள் உள்ளனர். அறைகள் அனைத்தும் வெப்பப்படுத்தப்படாதவை. தனிமைப்படுத்தப்படுவது, மோசமான ஊட்டச்சத்து, சுகாதாரமற்ற சூழல் என கைதிகள் பலரும் உடல்பாதிப்புக்கு ஆளாகின்றனர். பெண் கைதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பாலியல் அத்துமீறலுக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றனர். அதிகாரிகளால் அவமானம் செய்யப்படுகின்றனர். குழந்தைகளை இழக்க நேரிடும் என மிரட்டப்பட்டுகின்றனர். மேலும், அவர்களுக்கு வேண்டிய மருத்துவ உதவியும் மறுக்கப்படுகின்றது," என்றார்.
மேலும் தொடர்ந்த அவர், "உதாரணமாக, பெலாரஸ் சிறையில் இருந்து ஹன்னா (30) என்ற பெண் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு விடுதலையானார். சிறையில் இருந்தபோதே அவருக்கு கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஆனால் அப்போது அவரை விடுதலை செய்யவில்லை. அதன்பிறகு வெளியே வந்த அவர் கடந்த பிப்ரவரியில் நோய் தீவிரம் அடைந்து உயிரிழந்தார். சிறையில் இருந்து அவரை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்திருந்தால் உரிய சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டு அவரை காப்பாற்றி இருக்க முடியும்.
குறிப்பாக பெனல் காலனி (Penal Colony) எண் 4 இல் 'அவமான கூண்டு' ஒன்று நிறுவப்பட்டுள்ளது. ஒழுக்க மீறல் நடவடிக்கைக்கு உள்ளாகும் பெண்களை இந்த கூண்டில் மணிக்கணக்கில் நிற்க வைப்பார்கள். மழை, குளிர், வெயில், பகல், இரவு என எந்த நேரமும் பார்க்கப்படாது. ஆண்கள் சிறையில் கூட இப்படிப்பட்ட கூண்டுகள் இல்லை. பெண் கைதிகளை துஷ்பிரயோகம் செய்வதற்கான புதிய வழிகளை கண்டுபிடிக்க அதிகாரிகள் தீவிரம் காட்டுகின்றனர்.'' என அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
இந்த 'அவமான கூண்டு' தண்டனையை ஐ.நா. "மனிதாபிமானமற்றது மற்றும் இழிவானது" என கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
'சூடான தேநீரில் உடலை கழுவினேன்'
கனவலவாவை போலவே, பெலாரஸ் சிறையின் முன்னாள் அரசியல் கைதி பாலினா ஷரெண்டா (50). நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் இருந்த இந்த பெண் கிட்டத்தட்ட 270 நாட்கள் தனிமைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.
தனது கசப்பான அனுபவம் குறித்து பாலினா ஷரெண்டா கூறுகையில், "நான் இருந்த சிறையில் வெந்நீர் வசதி இல்லை. குளிரை தாங்கிக்கொள்ள எந்த வழியுமே இருக்காது. சாதாரண நீரும் உடலை உறைய வைத்துவிடும். குளிப்பதற்கு வெந்நீர் இல்லாததால் எனக்கு வழங்கப்படும் சூடான தேநீரை கொண்டு உடலை கழுவினேன். சிறையில் உள்ள பெண்களை அவமானப்படுத்த விரும்பும் அதிகாரிகள் பெண்களின் இயற்கை உபாதைகளை பயன்படுத்திக்கொள்வார்கள்.
அதிலும், பெனல் காலனி எண் 24 (சிறைச்சாலை) இல் கைதிகள் மிக கடுமையாக நடத்தப்படுவார்கள். அங்குள்ள தனிமைச் சிறை மிக கொடுமையானது. பெண் கைதிகள் பெரும்பாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் உட்பட ஒரு நாளைக்கு 12-14 மணிநேரம் வேலை செய்கிறார்கள். 24 மணி நேரமம் கண்காணிக்கப்படுவார்கள். குளிப்பதற்கு வாய்ப்பு குறைவு, தொடர்ந்து ஒரே ஆடைகளை அணிய வேண்டும். ஆடைகளை அவிழ்த்து சோதனை செய்வது ஆண் மற்றும் பெண் ஊழியர்கள் இருபாலராலும் நடத்தப்படுகிறது. ஆனால், என்னை ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றியபோது என்னை ஆண்கள்தான் சோதனையிட்டனர்.'' என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
இறுதியாக கனவலவா, '' நான் சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டாலும், என் குழந்தைகளை இழந்துவிடுவோமோ? என்ற பயம் கனவில் வந்து, வந்து செல்கிறது. பயம் தொடர்ந்து என்னை வேட்டையாடி கொண்டிருப்பதை உணர்கிறேன். பெலாரஸ்ய அதிகாரிகளின் கொடுங்கோன்மைக்கு பழகுவது சாத்தியமற்றது. நாங்கள் சுந்தந்திரமாக வாழ எவ்வளவு விலையை கொடுக்கிறோம்? என்பதை உங்களுக்கு விளக்குவது கடினம்.'' என்கிறார் கண்ணீர் மல்க.