முடிவுக்கு வரும் காஸா போர்: டிரம்பின் அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கு இஸ்ரேல் அமைச்சரவை ஒப்புதல்!
அமைதி ஒப்பந்தத்தின் போக்கை கண்காணிக்க, இஸ்ரேலுக்கு சுமார் 200 ராணுவ வீரர்களை அனுப்புவதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 10, 2025 at 11:50 AM IST
கெய்ரோ/வாஷிங்டன்: காஸாவில் நடந்துவரும் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கொண்டுவந்துள்ள அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கு இஸ்ரேல் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இரண்டு ஆண்டுகளாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளை அச்சுறுத்தி வந்த இஸ்ரேல்-காஸா போர் தற்போது முடியும் தருணத்தை எட்டியுள்ளது. இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தலைமையிலான அமைச்சரவை, போரை நிறுத்த ஒப்புதல் வழங்கியதைத் தொடர்ந்து, காஸாவில் முகாமிட்டிருக்கும் இஸ்ரேலியப் படைகளை 24 மணிநேரத்தில் நாடு திரும்புமாறு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
போரை நிறுத்த டிரம்ப் கொண்டுவந்த அமைதி ஒப்பந்தத்தின் முதல் பகுதியாக, இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் ஆகிய இருதரப்பும் போரை நிறுத்திவிட்டு, தாங்கள் பிடித்து வைத்திருக்கும் பணயக் கைதிகளை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும். இதற்கு இருதரப்பும் ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக உறுதி அளித்துள்ளன.
எதிர்வரும் நாட்களில் ஹமாஸ் பிடித்து வைத்திருக்கும் இஸ்ரேலிய பணயக் கைதிகளை படிப்படியாக விடுதலை செய்யும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இஸ்ரேலில் கைதிகளாக அகப்பட்டிருக்கும் 2,000 பாலஸ்தீனர்கள் முதலாவதாக விடுதலை செய்யப்படுகின்றனர்.
அமெரிக்கா மற்றும் பிற மத்தியஸ்தர்களின் ஆதரவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த அமைதி ஒப்பந்தம், இரண்டாண்டு போருக்கு முழுமையான முடிவை கொண்டு வந்திருக்கிறது என ஹமாஸ் தரப்பில் இருந்து கலீல் அல்-ஹய்யா கூறியுள்ளார். மேலும், இனி தங்களின் கவனம் பாலஸ்தீன அரசை உருவாக்குவதிலும், தற்சார்பு நிலையை அடைவதிலும் இருக்கும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இஸ்ரேல்-காஸா போர்
அக்டோபர் 7, 2023 அன்று தொடங்கப்பட்ட காஸா போரில், இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் போராளிகள் குழு தாக்குதல் நடத்தியதில் 1,200 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் பெரும்பாலும் பொதுமக்கள் உயிரிழந்தனர். இதனால் கடும் கோபமடைந்த இஸ்ரேல் ராணுவம், எதிர் தாக்குதலை நடத்தியது.
பயங்கர விளைவுகளை ஏற்படுத்திய இஸ்ரேல் ராணுவத்தின் தாக்குதலில் இதுவரை 67,000 பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். மேலும், ஒரு லட்சத்து 70 ஆயிரம் பேர் காயமடைந்திருப்பதாக காஸா சுகாதார அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
தற்போது இந்த போர் நிறுத்த அறிவிப்பு தொடர்பாக பலர் தங்களின் கலவையான எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். டெல் அவிவில் பேசிய டிரம்ப், “பணயக் கைதிகள் அனைவரும் திங்கட்கிழமை திரும்பி விடுவார்கள்” என்று கூறியதை அடுத்து, அவர்களுடைய குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சிப் பொங்க ஆனந்த கண்ணீருடன் அவர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். அதே நேரத்தில், காஸாவில் ஏற்பட்ட பேரழிவு மற்றும் அன்புக்குரியவர்களின் இழப்பு குறித்து பலர் தங்களின் வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
எல்லைகள் திறப்பு
இதற்கிடையில், டிரம்ப் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தின் கீழ், மருத்துவ உதவி மற்றும் உணவு விநியோகம் செய்வதற்காக, ரஃபா உட்பட 5 எல்லைகள் மீண்டும் திறக்கப்படுகின்றன. அமைதியைப் பேணவும், காஸாவை மீண்டும் கட்டியெழுப்பவும் அமெரிக்கா தலைமையிலான ஒரு பெரிய சர்வதேச படை தயார் படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் போக்கை கண்காணிக்கவும், ராணுவ ஒருங்கிணைப்பு மையத்தை உருவாக்கவும், இஸ்ரேலுக்கு சுமார் 200 ராணுவ வீரர்களை அனுப்புவதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது. பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை சீர்செய்வது, திட்டங்களை வகுப்பது போன்றவற்றில் நிபுணர்களைக் கொண்ட இந்த குழு, போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையாளப்படும் விதத்தையும் முழுமையாக கண்காணிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: இஸ்ரேல்-ஹமாஸ் இடையே அமைதி திரும்பும் சூழல்; முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தை வெற்றி என டிரம்ப் பெருமிதம்!
எகிப்து, கத்தார், துருக்கி, ஐக்கிய அரபு நாடுகளைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர்களும் இந்தப் பணியில் இணைகிறார்கள் என்றும், தங்கள் வீரர்கள் யாரும் காஸாவிற்குள் நுழைய மாட்டார்கள் எனவும் அமெரிக்க உறுதியளித்துள்ளது. இந்த சூழலில், டிரம்ப் விரைவில் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதே நேரத்தில் அமெரிக்கா மற்றும் அரபு நாடுகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் அமைதி ஒப்பந்தத்தின் முதல் கட்ட செயல்பாடுகள் குறித்து மேற்பார்வையிடுகிறார்கள். இது காஸாவின் சோதனை காலத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவந்து, அவர்களை மீட்க உதவியாக இருக்கும் என்று பலர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.