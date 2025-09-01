ETV Bharat / international

ஆப்கானிஸ்தானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 800 -ஐ தாண்டிய உயிரிழப்பு; 2500க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் - AFGHANISTAN EARTHQUAKE

ஆப்கானிஸ்தானின் குனார், நங்கர்ஹார், நோரிஸ்தான் மாகாணங்கள் நிலநடுக்கத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இடிபாடுகளில் சிக்கி ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள், பெண்கள் மற்றும் வயதானவர்கள் காயமடைந்துள்ளனர்.

மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் நிலநடுக்கத்தால் காயமடைந்த பொதுமக்கள்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் நிலநடுக்கத்தால் காயமடைந்த பொதுமக்கள். (AFP)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 5:00 PM IST

சென்னை: ஆப்கானிஸ்தான் நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 800ஐ தாண்டியுள்ள நிலையில் 2500க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்துள்ளதாக தலிபான் அரசு அறிவித்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் நேற்று நள்ளிரவு 11:47 மணியளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. பாகிஸ்தானின் எல்லை அருகே அமைந்துள்ள நகங்கர் மாகாணம் மற்றும் ஜலாலாபாத் அருகில் உள்ள குனாரில் பல நகரங்களை தாக்கிய இந்த நிலநடுக்கத்தால் தலைநகர் காபூலில் இருந்து அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத் வரை கட்டடங்கள் குலுங்கின.

பூமிக்கடியில் சுமார் 8 கிலோ மீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 6.3 ஆக பதிவானது. இதில் பெரும்பாலான உயிரிழப்புகள் குனார் மாகாணத்தை சேர்ந்தவை என்பது தெரிய வந்துள்ளது. குனாரில் மட்டும் சுமார் 800 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், 2500 பேர் காயமடைந்ததாகவும் தலிபான் செய்தித்தொடர்பாளர் ஜபிஹுல்லா முஜாஹித் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், நங்கர்ஹார் மாகாணத்தில் மட்டும் 12 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், 255 பேர் காயம் அடைந்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இதில் நூர்குல், சோகி, வாட்பூர், மனோகி, சப்பாதரே ஆகியவை மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் அடங்கும் என குனார் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதையடுத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தலிபான் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை சார்பில் மீட்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இதுகுறித்து ஐ.நா தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில், " ஆப்கானிஸ்தானின் கிழக்கு பகுதியை தாக்கி நூற்றுக்கணக்கான உயிர்களை நிலநடுக்கம் பலிகொண்டுள்ளது. இந்த பேரழிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு அவசர உதவி மற்றும் உயிர்காக்கும் ஆதரவை வழங்குவதற்கு ஐ.நா. பேரிடர் மீட்பு குழுக்கள் களமிறங்கி உள்ளன" என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உயிரிழப்பு அதிகம் ஏன்?

அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வின்படி, ஒப்பீட்டளவில் 8 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கத்தின் மையம் நங்கர்ஹார் மாகாணத்தில் உள்ள ஜலாலாபாத் நகரத்திலிருந்து 27 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்தது. பூமியில் அதிக ஆழத்திலின்றி, வெறும் 8 கிலோமீட்டர் போன்ற ஆழமற்ற நிவையில் ஏற்படும் நிலநடுக்கங்கள் அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் தான் ஆப்கானிஸ்தானில் தற்போது ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

"இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.3 ஆக பதிவானது" என்று இந்தியாவின் புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் தேசிய நில அதிர்வு மையம் தன்னுடைய எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம்

முதலில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தான்-பாகிஸ்தான் எல்லைக்கு அருகிலுள்ள ஜலாலாபாத் பகுதியைச் சுற்றி 4.0 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டு வரும் சிசிடிவி காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோக்கள் இந்த நிலநடுக்கத்தின் தீவிரத்தை உணர்த்துவதாக உள்ளன.

ஆப்கானிஸ்தானின் வார்டக் மாகாண தலைநகரான மைதான் ஷாஹரின் முன்னாள் மேயர் ஜரிஃபா கஃபாரி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், 'பேரழிவு தரும் நிலநடுக்கம் முழு கிராமங்களையும் தரைமட்டமாக்கி குடும்பங்களை விரக்தியில் ஆழ்த்தி உள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானின் குனார், நங்கர்ஹார் மற்றும் நோரிஸ்தான் மாகாணங்கள் நிலநடுக்கத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. வீடுகள் தரைமட்டமாகி உயிர்கள் பலியாகிவிட்டதால், தங்களின் உறவுகளை இழந்த குடும்பங்கள் விரக்தியடைந்துள்ளன.

பல்வேறு கிராமங்கள் உருக்குலைந்துள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள், பெண்கள் மற்றும் வயதானவர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கி காயமடைந்துள்ளனர். தலிபான்கள் சரியான முறையில் மீட்பு பணிகளை தொடங்காததால் குனார் மக்களுக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது. இதில் சர்வதேச சமூகமும் மனிதாபிமான அமைப்புகளும் இணைந்து நிவாரணம், தங்குமிடம் மற்றும் உயிர்காக்கும் உதவிகளை வழங்க விரைந்து செயல்பட வேண்டும்" என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

கிரிக்கெட் வீரர் வருத்தம்

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் தமது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், ''நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு எனது பிரார்த்தனைகள்" என்று வேதனையுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 7-ம் தேதி ஆப்கானிஸ்தானில் 6.3 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து வலுவான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்ட போதிலும், சமீபத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கங்களில் மிக மோசமான இயற்கை பேரழிவாக இது கருதப்படுகிறது.

