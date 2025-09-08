ETV Bharat / international

''நேபாளத்தில் சமூக வலைதளங்களுக்கு தடை'' - இளைஞர்களின் போராட்டத்தில் வெடித்த வன்முறை!

இளைஞர்கள் - போலீசார் மோதலின் விளைவாக, நேபாள தலைநகர் காத்மாண்டு முழுவதுமே போர்க்களம் போல காட்சியளிக்கிறது.

உத்தரகாண்டில் உள்ள இந்திய - நேபாளம் எல்லை
உத்தரகாண்டில் உள்ள இந்திய - நேபாளம் எல்லை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 6:08 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 6:14 PM IST

காத்மாண்டு: நேபாளத்தில் இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், எக்ஸ் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை கண்டித்து நடைபெற்ற இளைஞர்களின் போராட்டத்தில் மிகப்பெரிய வன்முறை வெடித்துள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் 9 போராட்டக்காரர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். 50-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து வன்முறை நீடிப்பதால் அந்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகள் போர்க்களம் போல காட்சியளிக்கிறது.

நேபாளத்தில் முறையாக பதிவு செய்யாமல் பல சமூக வலைதளங்கள் இயங்குவதாகவும், அவற்றை முறைப்படுத்த வேண்டும் எனவும் அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதனை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், முறையாக பதிவு செய்யாத சமூக வலைதளங்களை தடை செய்யுமாறு உத்தரவிட்டது.

பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமுக்கு அதிரடி தடை

இதன் அடிப்படையில், நேபாள அரசு அண்மையில் ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தது. அதில், நேபாளத்தில் அனுமதி இல்லாமல் இயங்கும் சமூக வலைதளங்கள் முறையாக பதிவு செய்து கொள்ளுமாறும், குறைதீர் அதிகாரியை நியமிக்குமாறும் அறிவுறுத்தியது. மேலும், இதற்கு 10 நாள் கெடுவும் விதித்தது. இருந்த போதிலும், அதனை பெரும்பாலான சமூக வலைதள நிறுவனங்கள் பெரிதாக கண்டுகொள்ளவில்லை.

இதையடுத்து பதிவு செய்யாமல் இயங்கி வந்த இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், எக்ஸ், வாட்ஸ்ஆப், யூடியூப், ரெடிட் உள்ளிட்ட 26 சமூக வலைதளங்களுக்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (செப்.6) நேபாள அரசு தடை விதித்தது. நேபாள அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையானது, அந்நாட்டு இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, பல ஆண்டுகளாக சமூக வலைதளங்களுடன் ஒன்றி வாழ்ந்த GEN Z தலைமுறையினரால் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.

கொந்தளித்த இளைஞர்கள்

இந்நிலையில், சமூக வலைதளங்கள் தடை செய்யப்பட்டதை கண்டித்து நேபாளத்தின் பல்வேறு மாநிலங்களில் போராட்டங்கள் வெடித்தன. இதன் உச்சக்கட்டமாக, தலைநகர் காத்மாண்டுவில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் இன்று குவிந்து, நேபாள அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பல இளைஞர் அமைப்புகளும் இதில் பங்கேற்றதால் காத்மாண்டு நகரமே ஸ்தம்பித்தது.

நேபாள அரசுக்கு எதிராகவும், பிரதமருக்கு எதிராகவும் போராட்டக்காரர்கள் கோஷமிட்டனர். நேபாள பிரதமரின் உருவ பொம்மைகளும் தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டன. "ஊழலை தடுக்க திராணியற்ற அரசு, சமூக வலைதளங்களுக்கு தடை விதிப்பது ஏன்?" என்ற கோஷத்தை போராட்டக்காரர்கள் பிரதானமாக எழுப்பினர். அனுமதி பெற்று, இந்த போராட்டம் நடத்தப்பட்டதால் போலீசாரும் இதனை தடுக்கவில்லை.

வன்முறையாக மாறிய போராட்டம்

இந்த சூழலில், போராட்டக்காரர்கள் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர். ஒருகட்டத்தில் நாடாளுமன்றத்துக்கு அருகே பேரணி சென்றபோது, போராட்டக்காரர்கள் சிலர் நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்குள் நுழைய முயன்றனர். இதனை சற்றும் எதிர்பார்க்காத போலீசார், அவர்கள் மீது தடியடி நடத்தினர்.

இதனை பார்த்த மற்ற போராட்டக்காரர்கள், ஆத்திரத்தில் போலீசார் மீது தாக்குதல் நடத்த தொடங்கினர். இதனால் போலீசாருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் வெடித்தது. போலீசார் லத்தியாலும், போராட்டக்காரர்கள் உருட்டுக்கட்டைகளாலும் ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டனர்.

போலீஸ் துப்பாக்கிச்சூடு

இதில் போலீசார் பலருக்கு மண்டை உடைந்தது. இதையடுத்து கூடுதல் போலீஸ் படை வரவழைக்கப்பட்டு போராட்டக்காரர்கள் மீது கண்ணீர் வெடிகுண்டுகள் வீசப்பட்டன. ஆனாலும், போராட்டக்காரர்கள் கலைந்து செல்லாமல் போலீசார் மீது தாக்குதலை தொடர்ந்தனர். இதையடுத்து போராட்டக்காரர்களை தடுக்கும் நோக்கில் போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் 9 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். 50-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.

போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதை கேள்விப்பட்டு ஆத்திரமடைந்த பல இளைஞர்கள், தற்போது போராட்டக்காரர்களுடன் இணைந்துள்ளனர். அவர்கள் போலீசார் மீது கற்களையும், பெட்ரோல் குண்டுகளையும் வீசி பயங்கர தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இதனால் காத்மாண்டு நகரமே போர்க்களம் போல காட்சியளிக்கிறது. போராட்டக்காரர்களை கட்டுப்படுத்த போலீசாருக்கு துணையாக தற்போது ராணுவமும், துணை ராணுவமும் களமிறங்கியுள்ளது. மேலும், அசம்பாவிதங்களை தடுப்பதற்காக காத்மாண்டுவில் ஊரடங்கு உத்தரவும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

