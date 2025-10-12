ஆப்கான் Vs பாகிஸ்தான்: நள்ளிரவில் நடைபெற்ற தாக்குதலில் 58 பாகிஸ்தான் வீரர்கள் பலி!
பாகிஸ்தான் எல்லைப்பகுதிகளில் ஆப்கான் தாக்குதல் நடத்துவது எதிர்பாராதது என அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சர் மொஹ்சின் நக்வி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 12, 2025 at 3:02 PM IST
புதுடெல்லி: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான தாக்குதலில் அந்நாட்டு சேர்ந்த 58 வீரர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக ஆப்கானிஸ்தானை ஆளும் தலிபான் அரசு தெரிவித்துள்ளது.
பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் இடையே பல ஆண்டுகளாக மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் ஆட்சி அமைந்த பிறகு, இருநாடுகளுக்கு இடையேயான மோதல் முன்எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்தது. குறிப்பாக, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆப்கானில் உள்ள பயங்கரவாத அமைப்பை அழிப்பதாக கூறி, அந்நாட்டின் எல்லைப்பகுதிகளில் உள்ள சில இடங்கள் மீது பாகிஸ்தான் விமானப்படையினர் கடும் தாக்குதலை முன்னெடுத்தனர். இந்த தாக்குதலுக்கு ஆப்கானை ஆளும் தலிபான்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். மேலும், இந்த தாக்குதலுக்கு கடுமையான எதிர்வினையாற்றப்படும் என்றும் அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் மீது நேற்று இரவு தலிபான்கள் அதிரடி தாக்குதலை மேற்கொண்டனர். குறிப்பாக, ஆப்கானிஸ்தானின் எல்லையோர மாகாணங்களான குனர், ஹெல்மண்ட், பக்டியா ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள பாகிஸ்தான் நிலைகள், சோதனைடச் சாவடிகள் மீது தலிபான்கள் பயங்கர தாக்குதலை மேற்கொண்டனர். மேலும், எல்லையில் உள்ள பல சோதனைச் சாவடிகளையும் தலிபான்கள் கைப்பற்றினர்.
இதுதொடர்பாக பேசிய தாலிபான் அரசாங்கத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ஜபிஹூல்லா முஜாஹித், "பாகிஸ்தான் மீது பெரிய அளவிலான தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் 25 பாகிஸ்தான் சோதனை சாவடிகளை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டை சேர்ந்த 58 வீரர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். 30க்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்" என்றார்.
இந்த தாக்குதல் தொடர்பாக பாகிஸ்தானிடம் இருந்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையோ அல்லது கருத்தோ வரவில்லை என்று அந்நாட்டு பாதுகாப்பு வட்டாரங்களை மேற்கோள் காட்டி பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இருப்பினும், சர்வதேச எல்லையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தான் படைகள், ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள சோதனைச் சாவடிகளை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தியதாகவும், அதில் பெரிய அளவிலான சேதம் ஆப்கான் படைகளுக்கு எற்பட்டதாகவும் அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் எல்லைப்பகுதிகளில் ஆப்கான் தாக்குதல் நடத்துவது எதிர்பாராதது என அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சர் மொஹ்சின் நக்வி தெரிவித்துள்ளார். ஆப்கான் படைகள் பாகிஸ்தான் எல்லையில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதாகவும், இது சர்வதேச சட்டத்தை மீறும் செயல் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். பாகிஸ்தான் படைகள் விழிப்புடன் இருப்பதாகவும், அனைத்து விதத்திலும் பதில் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார். இருநாடுகளுக்கும் இடையேயான சண்டை, தெற்காசியாவில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.