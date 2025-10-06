ETV Bharat / international

நோபல் பரிசு 2025: மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு 3 பேருக்கு அறிவிப்பு!

2025 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு பெறும் விஞ்ஞானிகளின் பெயர்களை நோபல் தேர்வு குழு அறிவித்துள்ளது.

மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு பெறும் மூவர்
மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு பெறும் மூவர் (@NobelPrize X Page)
Published : October 6, 2025 at 5:22 PM IST

ஸ்டாக்ஹோம்: 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான மருத்துவத்திற்கான ‘நோபல் பரிசு’ மேரி இ.பிரன்கோவ், பிரெட் ராம்ஸ்டெல் மற்றும் ஷிமோன் சகாகுச்சி ஆகிய மூன்று பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறித்த ஆய்வுக்காக இந்த மூவருக்கும் வழங்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவை சேர்ந்த மேரி இ. பிரன்கோவ், பிரெட் ராம்ஸ்டெல் மற்றும் ஜப்பானை சேர்ந்த ஷிமோன் சகாகுச்சி ஆகியோருக்கு 2025 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மனித உடல்களில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது அதன் சொந்த செல்களை தாக்காமல் தடுக்கும் முறை பற்றிய கண்டுபிடிப்புக்காக அவர்களுக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மனித உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலத்தின் முக்கியமான 'ரெகுலேட்டரி T' ்என்ற செல்களை தங்களது ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த செல்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு செல்கள், அதே உடலைத் தாக்காமல் பாதுகாக்கின்றன. இவர்களது கண்டுபிடிப்பு, நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் எப்படி வேலை செய்கிறது? நோய் தாக்குதலில் இருந்து நம்மை எவ்வாறு பாதுகாக்கின்றன? என்பதை வெளியுலகத்திற்கு காட்டியது.

உலகின் மிக உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான ‘நோபல் பரிசு’ மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய 6 துறைகளின் கீழ் சிறப்பாக பங்காற்றியவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது. நோபல் பரிசு என்பது ஆல்பிரட் நோபலின் நினைவு தினமான டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி வழங்கப்படும். அதாவது, 19 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த தொழிலதிபரும், வேதியியல் அறிஞருமான ஆல்பிரட் நோபல் நினைவாக வழங்கப்படுகிறது. ஆல்பிரட் நோபல் டைனமைட்டை கண்டுபிடித்தவர்.

ஸ்வீடன் நாட்டின் தலைநகரான ஸ்டாக்ஹோமில் 2025 ஆம் ஆண்டின் நோபல் பரிசுகளை பெறப் போகும் விருதாளர்களின் பெயர்கள் இன்று முதல் துறைவாரியாக அறிவிக்கப்படுகின்றன. முதல் நாளான இன்று மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு பெறும் விஞ்ஞானிகளின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.

இதையும் படிங்க:

நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்படும் தேதி

  • இயற்பியல் - அக்டோபர் 7
  • வேதியியல் - அக்டோபர் 8
  • இலக்கியம் - அக்டோபர் 9
  • அமைதி - அக்டோபர் 10
  • பொருளாதாரம் - அக்டோபர் 13

நோபல் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழுடன் ரூ.10.41 கோடி பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும்.

2024 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்காவை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் விக்டர் அம்ப்ரோஸ், கேரி ருவ்குன் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டது. இது மரபணு செயல்பாடுகளில் ஆர்என்ஏ எனும் மூலக்கூறுகளின் பங்கு குறித்த ஆராய்ச்சிக்காக வழங்கப்பட்டது. இவர்கள் ஒரு மில்லி மீட்டர் நீளமே உள்ள கேனோர்ஹப்டிடிஸ் எலிகன்ஸ் (சி. எலிகன்ஸ்) எனும் வட்டப்புழவில் தங்களது ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

