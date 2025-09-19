ETV Bharat / health

மஞ்சள் காமாலை குணமடைந்த பிறகும் உயிரிழப்பு! மருத்துவர் சொல்வது என்ன?

மஞ்சள் காமாலைக்கு பிறகு, உடல் பழைய நிலைக்கு திரும்ப சில காலம் ஆகலாம். இந்த காலகட்டத்தில் தவறாமல் மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் ரத்தப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 19, 2025 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை (செப்.18) இரவு உயிரிழந்தார். கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மஞ்சள் காமாலை நோயால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட ரோபா சங்கர், தீவிர சிகிச்சை மூலம் மீண்டு வந்து, பழையப்படி படங்களில் நடிக்கத்தொடங்கினார். மஞ்சள் காமாலை பாதிப்பிற்கு பின் ரோபோ சங்கர் உடல் மெலிந்து காணப்பட்டது அப்போது பேசு பொருளாகவும் மாறியது.

இருப்பினும், பின்னாளில் உடல் நலம் தேறி பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார். இரு தினங்களுக்கு முன் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நீர்ச்சத்து குறைபாடு, ரத்த அழுத்தம் காரணமாக மயங்கி விழுந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சையாக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தார். 'கடுமையான இரைப்பை குடல் ரத்தப்போக்கு மற்றும் பல உறுப்பு செயலிழப்பு' தான் ரோபோ சங்கரின் மரணத்திற்கு காரணம் என மருத்துவ நிர்வாகம் அறிக்கை மூலம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இப்படியிருக்க, ரோபோ சங்கர் மரணத்திற்கு மஞ்சள் காமாலை தான் காரணமா? என்ற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. அதன்படி, மஞ்சள் காமாலை ஏற்படக் காரணம் என்ன? மதுவிற்கும் மஞ்சள் காமாலைக்கும் இருக்கும் தொடர்பு என்ன? மஞ்சள் காமாலையில் இருந்து மீண்டு வந்த பின் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னென்ன என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

'மஞ்சள் காமாலை என்பது ஒரு நோய் அல்ல, மாறாக உடலில் உள்ள பித்தநீர் (Bilirubin) அளவு அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் ஒரு அறிகுறி' என்கிறார் சென்னையை சேர்ந்த இரைப்பை குடல் மருத்துவர் ராமகிருஷ்ணன். 'இது கல்லீரல், பித்தப்பை அல்லது கணையம் போன்ற உறுப்புகளில் உள்ள பிரச்சினைகளால் ஏற்படுகிறது. சரியான நேரத்தில் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால், கல்லீரல் செயலிழப்பு, மூளை பாதிப்பு (kernicterus) போன்ற தீவிரமான சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும். இருப்பினும், இது பெரும்பாலும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை' என்றார்.

காரணம்: "மஞ்சள் காமாலை (Jaundice) ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணம், உடலில் உள்ள பிலிரூபின் (bilirubin) என்ற வேதிப்பொருள் அதிகமாவது. பிலிரூபின் என்பது சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் சிதைவடையும் போது உருவாகும் ஒரு மஞ்சள் நிற வேதிப்பொருள். இந்த பிலிரூபின், பொதுவாக கல்லீரலுக்குச் சென்று பித்தநீர் வழியாக உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது.ஆனால், இந்த செயல்பாட்டில் ஏதேனும் சிக்கல் ஏற்பட்டால், பிலிரூபின் ரத்தத்தில் கலந்து, தோல், கண்கள் மற்றும் பிற உடல் பாகங்களில் மஞ்சள் நிறத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மஞ்சள் காமாலை வர அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. இது இயல்பானது, ஏனெனில் பிறந்த குழந்தைகளின் கல்லீரல் முழுமையாக வளர்ச்சியடையாததால், பிலிரூபினை திறம்பட வெளியேற்ற முடியாது. ஆனால் பெரியவர்களைப் பொறுத்தவரை, மஞ்சள் காமாலை என்பது ஒரு தீவிரமான அடிப்படை சுகாதாரப் பிரச்சினையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

அதிகப்படியான மது அருந்துவது கல்லீரலுக்கு கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்தும். அசுத்தமான நீர் மற்றும் உணவு மூலம் பரவும் வைரஸ் ஹெபடைடிஸ் A மற்றும் E போன்ற தொற்றுகளால் பாதிக்கப்படலாம். ஏற்கனவே கல்லீரல் தொடர்பான பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கு மஞ்சள் காமாலை வர வாய்ப்பு அதிகம்.

இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப முடியுமா?

மஞ்சள் காமாலைக்கு பிறகு, உடல் பழைய நிலைக்கு திரும்ப சில காலம் ஆகலாம். இந்த காலகட்டத்தில் மருத்துவர் பரிந்துரைத்தபடி தவறாமல் மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் ரத்தப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். கல்லீரலுக்கு எளிதான, மென்மையான உணவுகளை உண்ண வேண்டும். அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகள், காரமான மற்றும் எண்ணெய் உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள் போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதிக நீர் மற்றும் திரவங்களை குடித்து உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருக்க வேண்டும். முக்கியமாக கல்லீரலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மது மற்றும் புகையை தவிர்க்கவும். உடல் முழுமையாக குணமடைய போதுமான ஓய்வு அவசியம்" என்றார் மருத்துவர் ராமகிருஷ்ணன்.

உயிரிழப்பு ஏற்படுமா?

அதனை தொடர்ந்து பேசியவர், "மஞ்சள் காமாலை குணமடைந்த பிறகு உயிரிழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு. இதனால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம், மஞ்சள் காமாலையை ஏற்படுத்திய அடிப்படை நோயைப் பொறுத்தது. உதாரணத்துக்கு,

கல்லீரல் அழற்சி (Hepatitis) அல்லது பித்தப்பைக் கற்கள் (Gallstones): இதுபோல மஞ்சள் காமாலைக்கான காரணங்கள் கண்டறியப்பட்டு, சரியான சிகிச்சை அளித்தால், பெரும்பாலானோர் முழுமையாகக் குணமடைந்து இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்புவார்கள்.

கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி (Liver Cirrhosis) அல்லது புற்றுநோய் (Cancer): மஞ்சள் காமாலைக்குக் காரணம் கல்லீரலில் ஏற்படும் தீவிரமான அல்லது நீண்டகால நோய்களாக இருந்தால், உயிரிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், அந்த உயிரிழப்பு மஞ்சள் காமாலையால் அல்ல, மாறாக அடிப்படை நோயின் தீவிரத்தினால் ஏற்படுகிறது. மஞ்சள் காமாலை குணமடைந்த பின்னால் உடனடி உயிரிழப்புக்கு வாய்ப்பில்லை. ஆனால், மஞ்சள் காமாலையை ஏற்படுத்திய அடிப்படை நோய்க்குத் தொடர்ந்து சிகிச்சை மற்றும் முறையான கண்காணிப்பு தேவை" என்றார்.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTOR ROBO SANKAR DEATHROBO SANKAR JAUNDICECAUSES FOR JAUNDICEJAUNDICE AND LIVERJAUNDICE CAUSES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.