தென்னிந்தியர்கள் ஏன் சமையலுக்கு கடுகு எண்ணெய் பயன்படுத்துவதில்லை? ஆய்வு கூறுவது என்ன?

கடுகு எண்ணெயின் கடுமையான மணம் மற்றும் காரமான சுவை (Pungent Flavour) தென்னிந்திய உணவுகளின் பாரம்பரியச் சுவையை மாற்றும் தன்மை கொண்டது.

கடுகு எண்ணெய் (Mustard Oil), வட இந்தியா மற்றும் கிழக்கு மாநிலங்களின் சமையலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. அதன் தனித்துவமான காரமான சுவை மற்றும் கடுமையான மணம் காரணமாக இது பிராந்திய உணவுகளுக்குச் சிறப்பான மணத்தைக் கொடுக்கிறது. இருப்பினும், தென்னிந்தியப் பகுதிகளில் நல்லெண்ணெய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெயின் ஆதிக்கம் காரணமாக, கடுகு எண்ணெயின் பயன்பாடு மிகக் குறைவாகவே உள்ளது.

ஒமேகா-3 மற்றும் ஒமேகா-6 போன்ற ஆரோக்கியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த இந்த எண்ணெய், இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு நல்லது என்று நம்பப்படுகிறது. கடுகு எண்ணெய் உண்மையிலேயே ஆரோக்கியமானதா? தென்னிந்தியச் சமையலில் இதன் பயன்பாடு குறைவாக இருப்பது ஏன் மற்றும் இதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என்ன என்பதை இந்தக் கட்டுரையில் விரிவாகக் காணலாம்.

வட இந்தியா மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவில் அதிகம்: கடுகு எண்ணெய் (Mustard Oil) சமையலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து பலவிதமான கருத்துகள் உள்ளன. பொதுவாக, இது அதன் தனித்துவமான காரமான சுவை (Pungent Flavour) மற்றும் கடுமையான வாசனைக்காகப் கடுகு எண்ணெய் அறியப்படுகிறது.

கடுகு எண்ணெய் வட இந்தியா மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவில் குறிப்பாக, வங்காள சமையலில் பாரம்பரியமாக அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சமையல் எண்ணெய்களில் ஒன்றாகும். கடுமையான வாசனையைக் குறைப்பதற்காக, கடுகு எண்ணெயை, லேசாகப் புகை வரும்வரை சூடுபடுத்தி (Smoking Point) அதன் பின்னரே சமையலில் பயன்படுத்துவது வழக்கம்.

இது பொதுவாக ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளைக் (MUFA மற்றும் PUFA) கொண்டுள்ளது. ஆனால், இதில் உள்ள எருசிக் அமிலம் (Erucic Acid) என்ற ஒரு வகை கொழுப்பு அமிலத்தின் அதிக அளவு காரணமாகச் சில உலக நாடுகளில் (அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் சில ஐரோப்பிய நாடுகள்) சமையல் பயன்பாட்டிற்குத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அல்லது, அதன் பயன்பாட்டை வரையறுத்துள்ளனர்.

இருப்பினும், இந்திய அரசாங்கம் இதன் பயன்பாட்டை அங்கீகரித்துள்ளது. மிதமான அளவில் பயன்படுத்தும் போதும், அதைச் சரியாகச் சூடுபடுத்திப் பயன்படுத்தும் போதும், இது சுவையான மற்றும் ஆரோக்கியமான சமையல் எண்ணெயாகக் கருதப்படுகிறது.

தென்னிந்தியர்கள் சமையலில் கடுகு எண்ணெய் பயன்படுத்தாது ஏன்? தென்னிந்தியாவில் கடுகு எண்ணெயின் பயன்பாடு குறைவாக இருப்பதற்குப் பின்வரும் காரணங்கள் உள்ளன:

பாரம்பரியம் மற்றும் பிராந்தியப் பழக்கவழக்கம்: ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் அங்குப் பயிராகும் மூலப்பொருட்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட பாரம்பரிய சமையல் எண்ணெய்களே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தென்னிந்தியாவில் நல்லெண்ணெய் (Sesame Oil), தேங்காய் எண்ணெய் (Coconut Oil), மற்றும் கடலை எண்ணெய் (Groundnut/Peanut Oil) போன்றவையே பாரம்பரியமாக ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

சுவை மற்றும் மணம்: தென்னிந்திய உணவு வகைகளின் சுவைகள் நுட்பமாகவும், பெரும்பாலும் தேங்காய், புளி, மசாலாக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டும் இருக்கும். கடுகு எண்ணெயின் கடுமையான மற்றும் காரமான சுவை (Pungent Flavour) தென்னிந்திய உணவுகளின் பாரம்பரியச் சுவையை மாற்றும் தன்மை கொண்டது.

தாளிக்கும் முறை: தென்னிந்தியச் சமையலில் கடுகு விதைகள் தாளிப்பதற்கு அத்தியாவசியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், சமையல் எண்ணெயாகக் கடுகு எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது என்பது வேறு.

காலநிலை: தென்னிந்தியாவின் மிதமான மற்றும் வெப்பமான காலநிலைக்கு நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் பொருத்தமானதாகக் கருதப்படுகின்றன.

ஆரோக்கிய நன்மைகள்:

ஆரோக்கிய நன்மைகள்விளக்கம்
இதய ஆரோக்கியம்இதில் ஒமேகா-3 மற்றும் ஒமேகா-6 கொழுப்பு அமிலங்கள் (Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids) மற்றும் நல்ல கொழுப்புகள் (MUFA) நிறைந்துள்ளன. இவை வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன.
நோய் எதிர்ப்பு சக்திஇதில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
சருமம் மற்றும் கூந்தல்ஒமேகா கொழுப்பு அமிலங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்கவும், கூந்தல் ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகிறது. இது பொதுவாக மசாஜ் எண்ணெயாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
வீக்கத்தைக் குறைத்தல்இதில் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் (Anti-inflammatory properties) உள்ளதால், மூட்டு வலி மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்க மசாஜ் செய்யப் பயன்படுகிறது.
புற்றுநோய் எதிர்ப்புசில ஆய்வுகள் கடுகு எண்ணெய் புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும் என்று கூறுகின்றன.

பக்க விளைவுகள்:

முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, கடுகு எண்ணெயில் அதிக அளவு எருசிக் அமிலம் இதில் உள்ளது. இது அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்ளும்போது இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கலாம் என Mustard oil and cardiovascular health: Why the controversy? என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, மருத்துவ ஆலோசனையுடன் மிதமான அளவில் பயன்படுத்தப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சிலருக்கு கடுகு எண்ணெயை அதிக அளவில் பயன்படுத்தும்போது சருமத்தில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தலாம்.

குளிர் அழுத்த முறையில் (Cold Pressed) தயாரிக்கப்பட்ட, நல்ல தரமான கடுகு எண்ணெயை, பாரம்பரிய எண்ணெய்களுடன் சேர்த்து மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்துவது ஆரோக்கியமான சமையலுக்கு ஒரு சிறந்த அணுகுமுறையாகும் என்கிறது ஆய்வு.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

