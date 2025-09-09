மாத்திரைகள் ஏன் பல நிறங்களில் இருக்கிறது? இந்த காரணம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியாது!
மாத்திரைகள் பல வண்ணங்களில் இருப்பதற்கு பின்னணியில் இருக்கும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Published : September 9, 2025 at 5:16 PM IST
மாத்திரைகள் ஏன் பல நிறங்களில் இருக்கிறது என்று நீங்கள் எப்போதாவது நினைத்தது உண்டா? உடல்நலப் பிரச்சனைகளைச் சரிசெய்யவும், நோய்களைத் தடுக்கவும், உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் பயன்படுத்தும் மாத்திரைகள் ஏன் பல வண்ணங்களிலும், பல வடிவங்களில் செய்யப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? அப்ப, இந்த பதிவு உங்களுக்காகத் தான். மாத்திரைகள் வெவ்வேறு நிறங்களில் இருப்பதற்குப் பல முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றின் முழுவிவரம் பின்வருமாறு..
- வேறுபடுத்தி அறிவதற்காக: ஒரு நோயாளி ஒரே நேரத்தில் பல வகையான மாத்திரைகளை உட்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். ஒவ்வொரு மாத்திரைக்கும் ஒரு தனித்துவமான நிறம் இருந்தால், அவற்றை எளிதாக அடையாளம் கண்டு, குழப்பமின்றி சரியான மாத்திரையை எடுக்க முடியும். இதனால் மருந்துகளை மாற்றி எடுத்துக்கொள்வதால் ஏற்படும் அபாயங்கள் குறைகின்றன.
- மருந்தின் வீரியம் மற்றும் தன்மை: சில சந்தர்ப்பங்களில், மாத்திரையின் நிறம் அதன் வீரியம் (Dosage) அல்லது வகையைக் குறிக்கலாம். உதாரணமாக, 500mg பாராசிட்டமால் வெள்ளை நிறத்திலும், 650mg மாத்திரை நீல நிறத்திலும் இருக்கலாம். இது மருந்து வழங்குபவர்களுக்கும், நோயாளிகளுக்கும் குழப்பம் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும்.
- பாதுகாப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மை: சில நிறமிகள் (Pigments) மாத்திரைகளை சூரிய ஒளி அல்லது புற ஊதாக்கதிர்களில் இருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன. இந்த நிறமிகள் மருந்தின் வேதியியல் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்தி, அதன் ஆயுளை நீட்டிக்கின்றன.
- சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் வர்த்தக முத்திரை (Branding): மருந்துகளை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள், தங்கள் தயாரிப்புகளை மற்ற நிறுவனங்களின் மருந்துகளிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்ட, தனித்துவமான நிறங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இது ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தை அடையாளப்படுத்தவும், அதன் வர்த்தக முத்திரையை வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
- மனோவியல் தாக்கம் (Psychological Impact): சில ஆய்வுகள் மாத்திரைகளின் நிறம் நோயாளிகளின் மனநிலையில் தாக்கம் ஏற்படுத்துவதாகக் கூறுகின்றன. உதாரணமாக, சிவப்பு அல்லது ஆரஞ்சு நிற மாத்திரைகள் ஆற்றலை அதிகரிப்பதாகவும், நீல நிற மாத்திரைகள் மன அமைதியைக் கொடுப்பதாகவும் சிலர் நம்புகின்றனர்.
மாத்திரைகளின் நிறங்கள் குறித்து ஆய்வு சொல்வது என்ன?
ஆய்வுகளின்படி, மாத்திரைகளின் நிறம் அதன் விளைவை நேரடியாக மாற்றாது, ஆனால் நோயாளிகளின் எதிர்பார்ப்புகளையும், மருத்துவத்தின் மீதான நம்பிக்கையையும் பாதிக்கக்கூடும். ஒரு ஆய்வு, சிவப்பு மாத்திரைகள் தூக்க மாத்திரையாகக் கொடுக்கப்பட்டபோது, நோயாளிகள் குறைவான தூக்கத்தைப் பெற்றதாகவும், அதே மாத்திரைகள் ஆற்றல் தரும் மாத்திரையாகக் கொடுக்கப்பட்டபோது அதிக சுறுசுறுப்புடன் இருந்ததாகவும் கண்டறிந்தது. இது placebo effect எனப்படும் மனோவியல் தாக்கத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.
பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜர்னலில் (BMJ) வெளியான ஒரு கட்டுரை, நீல நிற மாத்திரைகள் மன அமைதியைத் தருவதாகவும், ஆரஞ்சு நிற மாத்திரைகள் வலி நிவாரணிகளாகவும் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதாகக் குறிப்பிட்டது.
மாத்திரைகளில் பயன்படுத்தப்படும் நிறமிகள் இயற்கையானதா? மாத்திரைகளுக்கு நிறம் கொடுக்க, உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத் துறை (FDA) அங்கீகரித்த சில பாதுகாப்பான நிறமிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை Pharmaceutical Grade Colours என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
- இரும்பு ஆக்சைடு (Iron Oxides): சிவப்பு, மஞ்சள் மற்றும் கருப்பு நிறங்களை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு (Titanium Dioxide): இது வெள்ளை நிறத்தைக் கொடுக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மாத்திரைகளை ஒளியிலிருந்து பாதுகாக்கவும் உதவும்.
- மற்ற நிறமிகள்: பல செயற்கை மற்றும் இயற்கை நிறமிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக, மஞ்சள் நிறத்திற்கு Tartrazine, நீல நிறத்திற்கு Indigo Carmine, சிவப்பு நிறத்திற்கு Allura Red போன்ற நிறமிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்த நிறமிகள் மிகக் குறைந்த அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதால், அவை பொதுவாக ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதில்லை.
இதையும் படிங்க:
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.