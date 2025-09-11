கத்திரிக்காய் அலர்ஜி - இந்த பிரச்சனை உள்ளவர்கள் கண்டிப்பா தொடாதீங்க!
கத்திரிக்காய், தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் மிளகாய் போன்ற காய்கறிகள் நைட்ஷேட் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இவை உணர்திறன் அல்லது ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு, தேவையற்ற எதிர்வினைகளை ஏற்படுத்தலாம்.
Published : September 11, 2025 at 1:18 PM IST
நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் நிறைந்த கத்திரிக்காய் உணவுமுறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆனால், சிலர் கத்திரிக்காய் உண்கொண்ட பிறகு தோல் அரிப்பு போன்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதால் கத்திரிக்காய் சாப்பிடுவதை தவிர்க்கின்றனர். அதன்படி, ஏன் கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டால் சிலருக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படுகிறது? யாரெல்லாம் கத்திரிக்காய் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள் கத்திரிக்காய், தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் மிளகாய் போன்ற காய்கறிகள் நைட்ஷேட் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இவை உணர்திறன் அல்லது ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு, தேவையற்ற எதிர்வினைகளை ஏற்படுத்தலாம். சரும அரிப்பு, தலைவலி அல்லது செரிமானக் கோளாறுகள் போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றலாம். நைட்ஷேட் காய்கறிகளுக்கு ஏற்கனவே ஒவ்வாமை இருப்பவர்கள், கத்திரிக்காயை உணவில் இருந்து தவிர்ப்பது நல்லது.
சிறுநீரகக் கற்கள் அல்லது சிறுநீரகப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள்: ஆக்சலேட்டுகள் பல தாவர உணவுகளில் இயற்கையாகவே காணப்படுகின்றன, மேலும் கத்திரிக்காயில் மிதமான அளவில் ஆக்சலேட்டுகள் உள்ளன. "அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி-ரீனல் ஃபிசியாலஜி"யில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாகும் வாய்ப்புள்ளவர்களுக்கு, இந்த ஆக்சலேட்டுகள் நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கலாம்.
ஏற்கனவே சிறுநீரகப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு, அதிக ஆக்சலேட் உணவுகளைக் குறைக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இது சிறுநீரகங்களுக்கு கூடுதல் அழுத்தத்தைக் கொடுப்பதைத் தவிர்க்க உதவும். மிதமான அளவில் கத்திரிக்காயை உண்பது அனைவருக்கும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தாது. ஆனால் சிறுநீரகப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள், அதன் அளவைக் கவனத்தில் கொள்வதுடன், தங்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது அவசியம். கத்திரிக்காயுடன் கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்த்துக்கொள்வது மற்றும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது, ஆக்சலேட் உறிஞ்சுதலைக் குறைத்து, கல் உருவாவதற்கான அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும்.
செரிமானக் கோளாறுகள் உள்ளவர்கள்: கத்திரிக்காயில் அதிக நார்ச்சத்து உள்ளது, இது பொதுவாக ஆரோக்கியமான செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. எனினும், சில இரைப்பை குடல் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு, அதிக நார்ச்சத்து செரிமானம் ஆவது கடினமாக இருக்கலாம். எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய் (IBS) அல்லது உணர்திறன் கொண்ட செரிமான மண்டலம் உள்ளவர்களுக்கு, கத்திரிக்காய் அதிகம் சாப்பிடும்போது வயிறு உப்பசம், அசௌகரியம் அல்லது வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படலாம்.
சில மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்கள்: "NIH"யில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, கத்திரிக்காயில் இயற்கையாகவே டைரமைன் (tyramine) என்ற கலவை சிறிய அளவில் உள்ளது. இது மனச்சோர்வு சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் மோனோஅமைன் ஆக்ஸிடேஸ் இன்ஹிபிட்டர்கள் (MAOIs) போன்ற சில மருந்துகளுடன் எதிர்வினையாற்றலாம்.
இந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் அதிக அளவில் டைரமைன் கலந்த உணவுகளை உட்கொள்ளும்போது, ரத்த அழுத்தம் ஆபத்தான அளவை எட்டக்கூடும். எனவே, MAOIs மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் கத்திரிக்காய் போன்ற டைரமைன் கொண்ட உணவுகளில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
இரும்புச்சத்து குறைபாடு இரத்த சோகை உள்ளவர்கள்: கத்திரிக்காயின் தோலில் நசுனின் (nasunin) எனப்படும் தாவர கலவை உள்ளது. இது இரும்புச்சத்துடன் இணைந்து செயல்படும் ஒரு ஆக்ஸிஜனேற்றியாகும். இந்த பண்பு உடலில் அதிகப்படியான இரும்புச்சத்து உள்ளவர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், இரும்புச்சத்து குறைபாடு அல்லது ரத்த சோகை உள்ளவர்களுக்கு இரும்புச்சத்து கிடைக்காமல் போகும். அதிக அளவில் கத்திரிக்காய் சாப்பிடுவது, உடலுக்குத் தேவையான இரும்புச்சத்தை உறிஞ்சுவதற்கும், தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கும் கடினமாக்கலாம்.
கர்ப்பிணிப் பெண்கள்: பொதுவாக, கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஒரு சமச்சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாக கத்திரிக்காயை மிதமான அளவில் சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானது. எனினும், சில பாரம்பரிய பழக்கவழக்கங்களில், கத்திரிக்காய் கருப்பை செயல்பாட்டை அல்லது மாதவிடாயைத் தூண்டும் எனப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான அறிவியல் சான்றுகள் குறைவாகவே உள்ளன. ஆனாலும், சில சுகாதார நிபுணர்கள் அதிக அளவில் கத்திரிக்காயை உட்கொள்ளும்போது எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு பரிந்துரைக்கின்றனர்.
மூட்டு வலி அல்லது கீல்வாதம் உள்ளவர்கள்: கத்திரிக்காய் உட்பட நைட்ஷேட் காய்கறிகள் கீல்வாதம் உள்ளவர்களுக்கு வீக்கம் மற்றும் மூட்டு வலியை மோசமாக்குமா என்பது குறித்து சில விவாதங்கள் உள்ளன. அறிவியல் சான்றுகள் உறுதியாக இல்லை என்றாலும், சிலர் இந்த காய்கறிகளை உணவில் இருந்து நீக்கிய பிறகு தங்களுக்கு ஏற்பட்ட அசௌகரியம் குறைந்ததாகக் கூறுகிறார்கள்.
குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் கத்திரிக்காய் சில சந்தர்ப்பங்களில் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு பெரும்பாலும் நன்மை பயக்கும். ஆனால், ரத்த அழுத்தம் ஏற்கனவே குறைவாக உள்ளவர்கள், அதிக அளவில் கத்திரிக்காயை உட்கொண்டால், அது மேலும் குறைந்து சோர்வு, தலைசுற்றல் அல்லது மயக்கம் ஏற்படலாம். எனவே, குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் கத்திரிக்காய் உட்கொள்வதைக் கவனமாக கண்காணிக்க வேண்டும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
