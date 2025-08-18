குளூட்டன் என்றால்? குளூட்டன் (Gluten) என்பது கோதுமை, பார்லி, கம்பு போன்ற தானியங்களில் காணப்படும் ஒரு வகையான புரதமாகும். பசைத்தன்மை நிறைந்தது. இது மாவுக்கு ஒட்டும் தன்மையையும், நெகிழ்வுத்தன்மையையும் தருகிறது. சப்பாத்தி, ரொட்டி மற்றும் பிற பேக்கரி பொருட்கள் மிருதுவாகவும், மென்மையாகவும் இருப்பதற்கு குளூட்டன் முக்கிய காரணியாகும். பெரும்பாலானோருக்கு குளூட்டன் எந்தப் பக்க விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தாது. ஆனால், குளூட்டன் ஒவ்வாமை (Gluten Intolerance) அல்லது செலியாக் நோய் (Celiac Disease) உள்ளவர்கள் குளூட்டன் உட்கொள்ளலை தவிர்க்க வேண்டும்.
குளூட்டன் உள்ள உணவுகள்: கோதுமை, பார்லி, கம்பு, ட்ரிட்டிகேல் (கோதுமை மற்றும் கம்பு கலந்தது), மற்றும் அவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ரவை, மைதா, சேமியா போன்ற பொருட்களில் குளூட்டன் நிறைந்துள்ளது. மேலும், ரொட்டி, கேக், பிஸ்கட், குக்கீஸ், பீட்சா, பர்கர் பன், பாஸ்தா, நூடுல்ஸ்களிலும் பசையம் உள்ளது. பெரும்பாலான சாஸ் வகைகள், சூப் வகைகள், மசாலா பொடிகள், சில ஐஸ்கிரீம்கள், சோயா சாஸ், வறுத்த சிப்ஸ் மற்றும் பிரெட் கிரம்ஸிலும் குளூட்டன் உள்ளது.
பக்க விளைவுகள்?
- வயிற்று வலி, வீக்கம், வாயுத்தொல்லை, மலச்சிக்கல் அல்லது வயிற்றுப்போக்கு. போதிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உறிஞ்சப்படாமல் இருப்பதால் ஏற்படும் அதீத சோர்வு. அரிப்பு, தடிப்புகள் மற்றும் கொப்புளங்கள் (dermatitis herpetiformis) ஏற்படலாம். தலைவலி, மனநிலை மாற்றங்கள், மனச்சோர்வு, மூட்டு வலி மற்றும் ரத்த சோகை.
- செலியாக் நோய் உள்ளவர்கள் குளூட்டன் உள்ள உணவுகளைச் சாப்பிடும்போது, அவர்களது நோயெதிர்ப்பு மண்டலம் சிறுகுடலைத் தாக்கி சேதப்படுத்தும் என The Role of Gluten in Gastrointestinal Disorders: A Review என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. பிரபலங்கள் பலரும் குளூட்டன் இல்லாத உணவை எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகின்றனர்.
இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை சூழலில், ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுவதற்கு நேரம் ஒத்துழைப்பது இல்லை என்கின்றனர் பலர். ஆனால், நீங்களும் ஆரோக்கியமான உணவைச் சாப்பிட விரும்புபவரா? பசையம் இல்லாத தானியங்களை (gluten-free grains) எப்படி தினசரி காலை உணவில் சேர்ப்பது என்று தெரியவில்லையா? உங்கள் வழக்கமான காலை உணவைச் சுவையானதாகவும், ஆரோக்கியமானதாகவும், பசையம் அற்றதாகவும் மாற்றுவதற்கான மற்றும் பசையம் ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற, சில எளிமையான உணவுகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் வாங்க.
அவல் (Poha): அவல் மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம் மற்றும் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் விரும்பி உண்ணப்படும் காலை உணவாகும். இது பசையம் இல்லாதது. காலை உணவிற்கு ஏற்றதாகும் மேலும், அவலைத் தயாரிப்பது மிகவும் எளிது. கடுகு, கறிவேப்பிலை, வெங்காயம், பட்டாணி, மற்றும் சிறிதளவு மஞ்சளுடன் 5 நிமிடங்களுக்கு தண்ணீரில் ஊறவைத்த அவலை வதக்கி, கொத்தமல்லி, வறுத்த வேர்க்கடலை மற்றும் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து சாப்பிடலாம்.
இட்லி (Idli): இட்லி தென்னிந்தியாவில் அதிகம் விரும்பப்படும் காலை உணவு. இது அரிசி மற்றும் உளுந்து மாவைக் கொண்டு புளிக்க வைத்து, ஆவியில் வேகவைத்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இவை பசையம் இல்லாதவை. இட்லியில் புரோபயாட்டிக் சத்து நிறைந்துள்ளதால், இது இலகுவாகவும், எளிதில் ஜீரணமாகவும் உதவுகிறது. இட்லி, தேங்காய் சட்னி மற்றும் சாம்பாருடன் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
தோசை (Dosa): தோசை, அரிசி மற்றும் உளுந்து மாவில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த மாவு பசையம் இல்லாதது. தோசையைத் தேங்காய் சட்னி, சாம்பார் அல்லது மசாலாவுடன் சாப்பிடலாம். இது குறைவான கலோரி கொண்ட ஆரோக்கியமான காலை உணவாகும்.
சபுதானா கிச்சடி (Sabudana Khichdi): இது ஒரு பசையம் இல்லாத உணவு. குறிப்பாக மகாராஷ்டிரா, உத்திரப் பிரதேசம் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் விரத காலங்களில் அதிகமாக உட்கொள்ளப்படுகிறது. சபுதானா கிச்சடி ஊறவைத்த ஜவ்வரிசி, உருளைக்கிழங்கு, வேர்க்கடலை, மற்றும் சீரகம், கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் போன்ற மசாலாப் பொருட்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. இது உடனடியாக வயிறு நிரம்பிய உணர்வை கொடுக்கும்.
பாசிப்பயறு சீலா (Moong Dal Chilla): பாசிப்பயறு சீலா எளிதில் ஜீரணமாகக்கூடிய பசையம் இல்லாத சிற்றுண்டி. இதில், ஊறவைத்த பாசிப்பயறை மாவாக அரைத்து, சீரகம், மஞ்சள் மற்றும் மிளகாய் சேர்த்து தோசை போல சுட்டு சாப்பிடலாம். இது புரதச்சத்து நிறைந்த சிற்றுண்டியாகும். சட்னி, தயிர் அல்லது காய்கறிகளுடன் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
கடலை மாவு சீலா (Besan Cheela): கடலை மாவு, மஞ்சள், மிளகாய் மற்றும் சீரகம், கொத்தமல்லி போன்ற மசாலாப் பொருட்களைத் தண்ணீர் சேர்த்து கலக்கிக் கொள்ளலாம். வெங்காயம், தக்காளி, கீரை போன்ற நறுக்கப்பட்ட காய்கறிகளைச் சேர்த்து, அதை தோசைக்கல்லில் ஊற்றி சுட்டு, மொறுமொறுவென்ற சீலாவாகத் தயாரிக்கலாம். இது புதினா சட்னி அல்லது தயிருடன் சேர்த்து காலை உணவாகப் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
