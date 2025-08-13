சமையலில் நாம் பயன்படுத்தும் உப்பின் பங்கு மிக முக்கியமானது. உடல் திரவ சமநிலை, நரம்பு செயல்பாடு மற்றும் தசை சுருக்கங்கள் போன்றவற்றுக்கு உப்பு அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும். பல வகையான உப்புகள் இருந்தாலும், பிங்க் இமயமலை உப்பு (Pink Himalayan salt) மற்றும் வழக்கமான வெள்ளை உப்பு (white salt) ஆகிய இரண்டும் மிகவும் பிரபலமானவை. இவை இரண்டும் ஒரே முக்கிய நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், உணவிற்கு சுவை சேர்ப்பது மற்றும் உணவைப் பாதுகாப்பது, அவற்றின் கலவை, பதப்படுத்துதல் மற்றும் சாத்தியமான ஆரோக்கிய நன்மைகளில் முக்கியமான வேறுபாடுகள் உள்ளன. அந்த வகையில், உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு இந்த இரண்டு உப்புக்களில் எது சிறந்தது என பார்க்கலாம் வாங்க.
எவ்வாறு எடுக்கப்படுகிறது?
பிங்க் சால்ட் பாகிஸ்தானில் உள்ள கேவ்ரா உப்பு சுரங்கத்தில் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது. இது மிகவும் சுத்தமான உப்புகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இரும்பு, மெக்னீசியம், பொட்டாசியம், மற்றும் கால்சியம் போன்ற நுண்ணிய கனிமங்களின் இருப்பு காரணமாக இது பிங்க் நிறத்தை பெற்றுள்ளது. இந்த கனிமங்கள், சிறிய அளவில் இருந்தாலும், அதன் தனித்துவமான தோற்றத்திற்கும், ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்கும் பங்களிக்கின்றன.
மறுபுறம், வெள்ளை உப்பு பொதுவாக நிலத்தடி உப்புப் படிவங்களிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது அல்லது கடல் நீரை ஆவியாக்குவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. இது விரிவான பதப்படுத்துதல் செயல்முறைக்கு உட்படுகிறது, இதனால் அதன் பெரும்பாலான இயற்கை கனிமங்கள் அகற்றப்பட்டு, கிட்டத்தட்ட தூய சோடியம் குளோரைடு மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும். வெள்ளை உப்பில் அயோடின் சேர்க்கப்படுகிறது. அயோடின் குறைபாடு காரணமாக ஏற்படும் முன் கழுத்து கழலை (goiter) போன்ற நோய்களைத் தடுக்க அயோடின் ஒரு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்து ஆகும்.
ஊட்டச்சத்து வேறுபாடுகள்:
பிங்க் உப்புக்கும் வெள்ளை உப்புக்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடுகளில் ஒன்று அவற்றின் கனிம உள்ளடக்கம். பிங்க் இமயமலை உப்பில் மெக்னீசியம், கால்சியம், மற்றும் பொட்டாசியம் உட்பட 84 நுண்ணிய கனிமங்கள் உள்ளன. வெள்ளை உப்பில் இந்த நுண்ணிய கனிமங்கள் இல்லாவிட்டாலும், தைராய்டு செயல்பாட்டிற்கு அத்தியாவசியமான அயோடின் இதில் சேர்க்கப்படுகிறது. அயோடின் குறைபாடு ஒரு உலகளாவிய உடல்நலப் பிரச்சினை என்பதால், அயோடின் கலந்த உப்பு இந்த முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்கு ஒரு மதிப்புமிக்க ஆதாரமாக உள்ளது.
பிங்க் சால்டில் உள்ள நன்மைகள்:
பிங்க உப்பு பெரும்பாலும் வெள்ளை உப்புக்கு ஒரு இயற்கை மற்றும் சுத்திகரிக்கப்படாத மாற்றாக விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது. அதிக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்ப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது. இதில் உள்ள கனிமங்கள் மிகக் குறைந்த அளவில் இருந்தாலும், பிங்க் உப்பு எலும்பு ஆரோக்கியம் மற்றும் தசை செயல்பாட்டிற்கு நன்மை பயக்கும் மெக்னீசியம், பொட்டாசியம், மற்றும் கால்சியம் போன்றவற்றை வழங்குகிறது.
வெள்ளை உப்பின் நன்மைகள்:
உப்பின் சீரான வடிவம் மற்றும் சுவை காரணமாக, சமையல் மற்றும் பேக்கிங் செய்வதற்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக உள்ளது. டேபிள் உப்பில் உள்ள அயோடின், தைராய்டு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது மற்றும் அயோடின் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய்களைத் தடுக்கிறது. மேலும் இது எளிதாகக் கிடைக்கிறது. பிங்க் உப்பைக் காட்டிலும் விலை குறைவாகவும் உள்ளது. வெள்ளை உப்பில் கட்டிகளைத் தடுக்க சில வேதிப் பொருட்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன, பிங்க் உப்பில் இவை சேர்க்கப்படுவதில்லை.
எது சிறந்தது?
பிங்க் உப்பு மற்றும் வெள்ளை உப்பு இரண்டுமே ஏறக்குறைய ஒரே அளவு சோடியம் உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, இரண்டையும் அதிகமாக உட்கொள்வது உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய நோய், மற்றும் பிற உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு பங்களிக்கலாம். எந்த வகையான உப்பைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், அளவோடு பயன்படுத்துவது முக்கியம். உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க, உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) ஒரு நாளைக்கு 2,300 மில்லி கிராமுக்கு (சுமார் ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு) குறைவாக சோடியம் உட்கொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
