காலை நேர சூரிய ஒளியால் வைட்டமின் டி கிடைக்காதாம்! அப்போ சரியான நேரம் எது?
குழந்தைகளில் கடுமையான வைட்டமின் டி குறைபாடு ரிக்கெட்டுகளுக்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் பெரியவர்களில், சோர்வு, எலும்பு, தசை மற்றும் மூட்டு வலி, அத்துடன் மனநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்று ஆய்வு கூறுகிறது.
Published : September 11, 2025 at 10:25 AM IST
தசை வலி, கடுமையான சோர்வு, அடிக்கடி தொற்று ஏற்படுவது மற்றும் முடி உதிர்தல் ஆகியவை வைட்டமின் டி குறைபாட்டின் அறிகுறிகள் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 90 சதவீத பெண்கள் வைட்டமின் டி குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்நிலையில், வைட்டமின் டி குறைபாடு என்னென்ன பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும், அவற்றை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வைட்டமின் டி குறைபாடு உடலின் அனைத்து பாகங்களும் படிப்படியாக பலவீனமடைய செய்வதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றது. குழந்தைகளில் கடுமையான வைட்டமின் டி குறைபாடு ரிக்கெட்டுகளுக்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் பெரியவர்களில், சோர்வு, எலும்பு, தசை மற்றும் மூட்டு வலி, அத்துடன் மனநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்று கிளீவ்லேண்ட் கிளினிக் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. அதனால்தான் தினமும் சிறிது நேரம் வெயிலில் செலவிடுவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
இதை எப்படி சமாளிப்பது?: உடல் வைட்டமின் டி-யை சூரிய ஒளியில் இருந்து அதிகம் பெறுகிறது என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை. சூரிய ஒளி சருமத்தின் மேல் அடுக்கில் 7-D ஹைட்ரோகொலெஸ்டிரால் என்ற மூலக்கூறை உருவாக்குகிறது, இது சூரிய ஒளியில் இருந்து வரும் UV ஒளியின் உதவியுடன் வைட்டமின் D3 ஐ உருவாக்குகிறது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் இதை வைட்டமின் D ஆக மாற்றி உடலுக்கு வழங்குகின்றன என்று கூறப்படுகிறது. வைட்டமின் D உடலில் இருந்து கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸை உறிஞ்சி எலும்புகளை வளர்க்க உதவுகிறது என்று CDC ஆய்வு கூறுகிறது. உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) வாரத்திற்கு 2 முதல் 3 முறை 15 நிமிடங்கள் சூரிய ஒளியில் இருக்க பரிந்துரைக்கிறது.
வைட்டமின் டி பெற சிலர் காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை சூரிய ஒளியில் நேரத்தை செலவிடுகின்றனர். ஆனால், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் சூரிய ஒளியில் உள்ள UVA கதிர்கள் வைட்டமின் D உறிஞ்சுதலுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இல்லை என்று தெரியவந்துள்ளது. ஏனெனில் அந்த நேரங்களில் சூரியன் 45 டிகிரி கோணத்தில் இருப்பதால், பூமியின் வளிமண்டலம் UV கதிர்களைத் தடுக்கிறது. சூரியனிடமிருந்து சரியான வைட்டமின் D சப்ளிமெண்ட் பெற, சூரிய ஒளியில் நேரத்தை செலவிட சிறந்த நேரம் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை என தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
இருப்பினும், சூரிய ஒளியை அதிகமாக நேரடியாக வெளிப்படுத்துவதும் ஆபத்தானது என்றும், தோல் புற்றுநோய்கள் மற்றும் விழித்திரை பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்றும் எச்சரிக்கப்படுகிறது. எனவே, வெயிலில் செல்லும்போது சன்ஸ்கிரீன், கூலிங் கிளாஸ் மற்றும் லேசான ஆடைகளை அணிய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், எல்லோரும் வெயிலில் நேரத்தை செலவிட முடியாது என்றும், அத்தகையவர்கள் உணவு மூலம் வைட்டமின் டி பிரச்சனையை சமாளிக்க முடியும் என்றும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
சால்மன், டுனா மற்றும் கானாங்கெளுத்தி போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள் வைட்டமின் டி இன் மிகச் சிறந்த ஆதாரங்கள் என்று மெட்லைன்பிளஸ் ஆய்வு கூறுகிறது. இவற்றுடன், உணவில் முட்டை, பால் மற்றும் காளான்களை உட்கொள்ளவும், மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தும் கூடுதல் மருந்துகளையும் எடுத்துக்கொள்ளவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: அடர்த்தியான முடி வேண்டுமா? ரோஸ்மேரியை இப்படி யூஸ் பண்ணி பாருங்க!
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.