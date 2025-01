ETV Bharat / health

6-6-6 நடைபயிற்சி விதி: உங்கள் வாக்கிங்-ஐ எளிமையாக மாற்றும் ஒரே வழி! - 666 WALKING RULE

இன்றைய பரபரப்பான சூழலில், நமது அன்றாட வாழ்வில் உடற்பயிற்சிக்கு என நேரம் ஒதுக்குவது பலருக்கும் முடியாத விஷயமாக இருக்கலாம். இதற்கு காரணம், உடற்பயிற்சி கடினமாகவும், அதை பற்றிய தெளிவான ஐடியா இல்லாததாக கூட இருக்கலாம். ஆனால், இந்த 6-6-6 நடைபயிற்சி விதி தினசரி உடற்பயிற்சியை எளிதாக்கும் என்றால் நம்பமுடிகிறதா?. அந்த வகையில், 6-6-6 நடை விதி என்றால் என்ன? அதை எப்படி பின்பற்றுவது எனபதை பற்றி பார்க்கலாம்.

நடைபயிற்சி இதயம் தொடர்பான பிரச்சனைகளைத் தடுப்பதாக பல ஆய்வுகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன. 2017ல் Journal of Sports Science and Medicine இதழில் "Walking and cardiovascular health: a systematic review" என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வில் நடைபயிற்சி இதய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஆபத்தை குறைப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது.

இப்படி, இதயம் மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் நடைபயிற்சியை இந்த விதிமுறை படி பின்பற்றி பாருங்கள்.

6-6-6 வாக்கிங் ரூல் என்றால்?: தினமும் காலை அல்லது மாலை 6 மணிக்கு நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. நடைபயிற்சிக்கு முன் 6 நிமிடம் வார்ம் அப் செய்துவிட்டு ஒரு மணி நேரம் (60 நிமிடங்கள்) நடக்க வேண்டும்.