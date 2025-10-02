செரிமானம் முதல் மூளை ஆரோக்கியம் வரை - நன்மைகளை அள்ளித்தரும் இஞ்சி!
நாம் அன்றாட சமையலில் பயன்படுத்தும் இஞ்சியில் பல மருத்துவ குணங்கள் உள்ளன. இஞ்சியில் வீக்கம் மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள், குமட்டலைக் குறைக்கும் சக்தி நிறைந்துள்ளது. கீல்வாதம் மற்றும் ஒவ்வாமை போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்த இஞ்சி நன்றாக வேலை செய்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், தினசரி இஞ்சி சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது: இஞ்சி செரிமான நொதிகளின் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது மற்றும் செரிமானப் பாதை வழியாக உணவு வேகமாக நகர உதவுகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இது அஜீரணம் , வீக்கம் மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளைக் குறைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், கர்ப்ப காலத்தில் காலை நேர குமட்டல், பயணத்தின் போது ஏற்படும் உடல் வலி மற்றும் கீமோதெரபிக்குப் பிறகு ஏற்படும் குமட்டலைக் குறைப்பதில் இஞ்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது: இதில் ஜிஞ்சரால் எனப்படும் சக்திவாய்ந்த அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் உள்ளன, அவை உடல் வலி மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. மூட்டு வீக்கம் மற்றும் கீல்வாதத்தால் ஏற்படும் வலியைக் குறைப்பதில், இது குறிப்பாக உதவியாக இருக்கும். மாதவிடாயின் போது வயிற்று வலியைப் போக்கவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது: இஞ்சியில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துவதாகக் கூறப்படுகிறது. அதனால்தான் இது சளி, இருமல் மற்றும் தொண்டை புண் போன்ற பொதுவான நோய்களின் அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவுகிறது மற்றும் நோய்களிலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கிறது. இதன் ஆண்டிமைக்ரோபியல் பண்புகள் சில வகையான பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் வைரஸ்களை எதிர்த்துப் போராடும் திறனைக் கொண்டுள்ளன என்று கூறப்படுகிறது.
இதய ஆரோக்கியம்: இஞ்சியில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் கெட்ட கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்கும் என்று UCLA ஹெல்த் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது . இதை தொடர்ந்து உட்கொள்வது ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தும் என்கின்றனர். இது ஆரோக்கியமான இருதய அமைப்புக்கு பங்களிக்கிறது மற்றும் இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு: ரத்த சர்க்கரை அளவுகள், இன்சுலின் உணர்திறன் மற்றும் லிப்பிட் சுயவிவரங்களில் இஞ்சி நன்மை பயக்கும் என்று கூறப்படுகிறது . நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்தவும் ஒட்டுமொத்த கிளைசெமிக் கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்திருப்பதில் உதவுவது மட்டுமல்லாமல், இது வகை 2 நீரிழிவு நோயின் நீண்டகால உடல்நல விளைவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கியமானது என்று கிளீவ்லேண்ட் கிளினிக் ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.
மூளை செயல்பாடு: இஞ்சி மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதாகவும், வயது தொடர்பான அறிவாற்றல் வீழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாப்பதாகவும் பல ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. இதன் ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் சிறந்த நினைவாற்றல் மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்பாட்டிற்கு பங்களிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இஞ்சி பொதுவாக பெரும்பாலான மக்களுக்கு பாதுகாப்பானது என்றாலும், சில மருந்துகளை உட்கொள்பவர்களுக்கு அல்லது சில உடல்நலப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கு இது பொருத்தமானதாக இருக்காது என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். உங்கள் உணவில் புதிய சப்ளிமெண்ட்ஸ் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அளவு இஞ்சியைச் சேர்ப்பதற்கு முன், ஒரு சுகாதார நிபுணரை அணுகுவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
