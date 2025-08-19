உலகில் சுமார் 1.25 பில்லியன் மக்கள் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் புகையிலையைப் பயன்படுத்துவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) கூறுகிறது. அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் சிகரெட்டுகளுக்கு அடிமையாகி இருப்பதும், ஆண்களிடையே இந்தப் பழக்கம் அதிகமாக இருப்பதும், புகைபிடிக்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கையும் படிப்படியாக அதிகரித்து வருவதும் தெரியவந்துள்ளது.
'புகைபிடித்தல் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும்' என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை. இதனால் ஏற்படும் உடல்நலப் பிரச்சனைகள் மிகவும் தீவிரமானவை மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தானவை. புகையில் உள்ள நிக்கோடின், தார் மற்றும் கார்பன் மோனாக்சைடு போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் இரசாயனங்கள் உடலின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து உறுப்புகளிலும் எதிர்மறையான விளைவை ஏற்படுத்துகின்றன. புகைப்பிடிப்பதால் ஏற்படும் தீமைகளை அறிந்தும் சிலர் புகைப்பிடிப்பதை விடாமல் இருப்பார்கள். கேட்டால், பழக்கத்தை விட முடியவில்லை என்ற பதிலும் வரும்.
ஆனால், புகைப்பிடிப்பதை விடுவதால் உடலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதாகவும் இதை எப்படி நிறுத்துவது என்பது குறித்து American Heart Association தனது ஆய்வில் விரிவாக தெரிவித்துள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
- முதல் 20 நிமிடங்களில்: ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதயத் துடிப்பு குறைகிறது.
- சில நாட்களுக்குப் பிறகு: ரத்தத்தில் கார்பன் மோனாக்சைடு அளவுகள் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும்.
- இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு: ரத்த ஓட்டம் மற்றும் நுரையீரல் செயல்பாடு மேம்படத் தொடங்கும்.
- ஒரு வருடத்தில்: எளிதாக சுவாசிக்க முடியும். இருமல், மூச்சுத் திணறல் போன்ற பிரச்சனைகள் குறையும். நுரையீரல் சுத்தமாகி, இருமும்போது தொற்று ஏற்படும் அபாயம் குறையும்.
- 3-6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு: இதய நோய் ஆபத்து 50% குறைகிறது.
- 5-10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு: வாய், தொண்டை மற்றும் குரல்வளை புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் பாதியாகக் குறைகிறது. பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயமும் குறைகிறது.
- 10 ஆண்டுகளுக்குள்: நுரையீரல் புற்றுநோய் ஆபத்து 50% குறைகிறது. சிறுநீர்ப்பை, உணவுக்குழாய் மற்றும் சிறுநீரக புற்றுநோய் அபாயமும் குறைகிறது.
- 15 ஆண்டுகளுக்குள்: இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் ஆபத்து வெகுவாகக் குறைந்து, புகைபிடிக்காதவர்களைப் போலவே மாறுகிறது.
மேலும், Benefits of quitting smoking என்ற தலைப்பில் CDC இதழில் புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து பட்டியலிட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
- சுகாதாரம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.
- அகால மரணம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. ஆயுட்காலம் 10 ஆண்டுகள் வரை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு.
- இருதய நோய், நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய், புற்றுநோய் மற்றும் இனப்பெருக்கக் கோளாறுகள் போன்ற பல பிரச்சனைகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
- ஏற்கனவே கரோனரி இதய நோய் அல்லது COPD நோய் இருப்பவர்களுக்கு அகால மரணம் ஏற்படும் ஆபத்து குறையும்
- கர்ப்பிணிப் பெண்கள், கரு மற்றும் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.
- இருமல், சளி உற்பத்தி மற்றும் மூச்சுத்திணறல் போன்ற சுவாச அறிகுறிகள் குறைகின்றன.
- மூச்சுக்குழாய் அழற்சி மற்றும் நிமோனியா போன்ற சுவாச தொற்றுகள் குறைகின்றன.
- ஆஸ்துமா உள்ளவர்களுக்கு நுரையீரல் செயல்பாடு மேம்படுகிறது.
- உடலில் வீக்கம் மற்றும் ரத்தக் கட்டிகளைக் குறைக்கிறது
- அதிக அடர்த்தி கொண்ட லிப்போபுரோட்டீன் கொழுப்பின் (HDL-C) அளவுகளில் விரைவான முன்னேற்றம் காணப்படுகிறது.
- சப்ளினிக்கல் பெருந்தமனி தடிப்புத் தோல் அழற்சியின் வளர்ச்சி குறைகிறது.
- பக்கவாதத்தால் ஏற்படும் இறப்பு ஆபத்து குறைகிறது.
- ஏட்ரியல் ஃபைப்ரிலேஷன், திடீர் இதய மரணம், இதய செயலிழப்பு, சிரை த்ரோம்போம்போலிசம் (நரம்புகளில் இரத்த உறைவு) மற்றும் புற தமனி நோய் (PAD) ஆகியவற்றின் ஆபத்து குறைகிறது.
- புகைபிடிப்பதை நிறுத்துவது 12 வகையான புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
தவிர்ப்பது எப்படி?
- குறைந்த அளவிலான 'நிகோடின் பபிள் கம்' மெல்லுவது சிகரெட் புகைக்கும் விருப்பத்தை படிப்படியாகக் குறைப்பதாக ஆய்வு கூறுகிறது.
- தோலில் தடவப்படும் நிக்கோடின் பேட்ச்கள், புகைபிடிப்பதை நிறுத்துவதால் ஏற்படும் தலைவலி மற்றும் எரிச்சலைப் போக்க உதவும் .
- புகைபிடிப்பதை நிறுத்த உதவும் நாசி ஸ்ப்ரேக்கள் வடிவில் மருந்துகள் உள்ளன.
- அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் 'புகைபிடித்தல் எதிர்ப்பு' அமைப்பு உள்ளது. இங்கு மருத்துவர்கள் இலவச ஆலோசனை வழங்குகிறார்கள்.
- கடுமையான சிகரெட் புகைக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் மருத்துவ உதவியை நாடலாம்.
