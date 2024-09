ETV Bharat / health

30 நாட்களுக்கு சாதத்தை தவிர்ப்பதால் இவ்வளவு மாற்றங்களா? ஆய்வு சொல்வது என்ன? - what happens if you dont eat rice

By ETV Bharat Health Team Published : 3 hours ago

கோப்புப்படம் ( Credit - Getty images )