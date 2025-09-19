வைட்டமின் பி12 குறைபாடு: கவனிக்கப்பட வேண்டிய 5 முக்கிய அறிகுறிகள்!
கை மற்றும் கால்களில் உணர்வின்மை அல்லது கூச்ச உணர்வு ஏற்படுவது வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் முக்கியமான அறிகுறியாகும்.
Published : September 19, 2025 at 1:12 PM IST
வைட்டமின் பி12 (கோபாலமின்) என்பது மனித உடலுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒரு வைட்டமின் ஆகும். இது சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் உருவாக்கம், நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடு மற்றும் டிஎன்ஏ தொகுப்பு போன்ற பல்வேறு முக்கிய உடல் செயல்பாடுகளுக்குப் பெரிதும் உதவுகிறது. நமது உடலால் இதைச் சொந்தமாக உற்பத்தி செய்ய முடியாது என்பதால், இறைச்சி, மீன், முட்டை மற்றும் பால் பொருட்கள் போன்ற வெளிப்புற மூலங்களிலிருந்து அல்லது சப்ளிமெண்ட்டுகள் மூலம் இதைப் பெற வேண்டியது அவசியம்.
உணவில் இருந்து வைட்டமின் பி12ஐ உறிஞ்சுவதில் சிரமம் ஏற்படும் போது, வைட்டமின் பி12 குறைபாடு ஏற்படும் என்கிறது NIH இதழில் வெளியான ஆய்வு. ஆரம்பத்தில் இதன் அறிகுறிகள் லேசாக இருந்தாலும், சரியான நேரத்தில் கவனிக்காவிட்டால், இது தீவிரமான உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். அந்த வகையில், உடலில் வைட்டமின் பி12 குறைபாடு ஏற்பட்டால் உடலில் தோன்றும் அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
கை, கால்களில் கூச்ச உணர்வு: கை மற்றும் கால்களில் உணர்வின்மை அல்லது கூச்ச உணர்வு ஏற்படுவது வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் முக்கியமான அறிகுறியாகும். வைட்டமின் பி12, நரம்புகளின் பாதுகாப்பு உறைக்கு முக்கியமானது. இது இல்லாமல் போனால், நரம்புகள் செயலிழந்து, ஊசிகள் குத்துவது போன்ற உணர்வு ஏற்படும். இந்த குறைபாட்டிற்குச் சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால், அது சமநிலை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு குறைபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும். வழக்கமான சப்ளிமெண்ட்டுகள் நரம்பு ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் உற்பத்தியை ஆதரிக்கவும் உதவும்.
மனநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் ஞாபக மறதி: மனநல ஆரோக்கியமும் பி12 அளவைப் பொறுத்தது. ஏனெனில் இந்த வைட்டமின், செரோடோனின் மற்றும் டோபமைன் போன்ற மனநிலையைச் சீராக்கும் வேதிப்பொருட்களை உருவாக்குகிறது. பி12 அளவு குறைவாக இருந்தால், எரிச்சல், பதட்டம், மனச்சோர்வு அல்லது ஞாபக மறதி போன்றவை ஏற்படலாம். இதற்கு, சரியான மற்றும் சமச்சீரான உணவு அவசியம். உணவு மூலங்கள் போதுமானதாக இல்லாதபோது, சப்ளிமெண்ட்டுகளை மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் பயன்படுத்தலாம்.
அடிக்கடி சோர்வு மற்றும் பலவீனம்: வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் பொதுவான அறிகுறிகளில் ஒன்று, சோர்வு மற்றும் பலவீனம். போதுமான ஓய்வுக்குப் பிறகும், ஒருவர் சோர்வாகவும், அமைதியின்மையாகவும் உணரலாம். இதற்கு முக்கிய காரணம், வைட்டமின் பி12 குறைபாடு ஆரோக்கியமான சிவப்பு ரத்த அணுக்களைப் போதுமான அளவில் உற்பத்தி செய்ய முடியாமல் போவதுதான் என்கிறது NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வு. இதனால், உடலுக்குத் தேவையான ஆக்ஸிஜன் திறம்பட எடுத்துச் செல்லப்படாது. இந்த ஆற்றல் குறைபாட்டைச் சரிசெய்ய, பலரும் வைட்டமின் பி12 சப்ளிமெண்ட்டுகளை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள்.
வெளிர்ந்த அல்லது மஞ்சள் நிற தோல்: தோலின் நிற மாற்றங்களும் பி12 குறைபாட்டின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். பி12 குறைபாடு உள்ளவர்களின் தோல் வெளிர்ந்து அல்லது சில சமயங்களில் மஞ்சள் நிறமாகத் தோன்றலாம். இதற்கு காரணம், குறைந்த பி12 அளவு, சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் உற்பத்தியைத் தடுப்பதுதான். இந்த அணுக்கள் அழிக்கப்படும்போது, பிலிரூபின் வெளியாகி, தோல் மற்றும் கண்களுக்கு மஞ்சள் நிறத்தைக் கொடுக்கும்.
புண் அல்லது வீக்கமடைந்த நாக்கு: நாக்கின் நிலை, ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. சில சமயங்களில், நாக்கு சிவப்பு, வீக்கமடைந்த, வழவழப்பான தோற்றத்துடன் இருக்கலாம். இது "க்ளாசிடிஸ்" (glossitis) என அழைக்கப்படுகிறது. சிலருக்கு வாயில் புண்கள் ஏற்பட்டு, பேசுவதற்கோ அல்லது விழுங்குவதற்கோ சிரமத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
இதையும் படிங்க:
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.