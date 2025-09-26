தொண்டையில் கரகரப்பு புற்றுநோயின் அறிகுறியா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?
எந்த காரணமின்றி தொடர்ந்து காதுவலி ஏற்படுவது தொண்டைப் புற்றுநோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என மயோ கிளினிக் தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : September 26, 2025 at 3:32 PM IST
வானிலை மாற்றம், குளிர்சியான உணவு, காய்ச்சல் போன்ற தொற்று ஏற்படும் போது தொண்டைப் புண், கரகரப்பு, எரிச்சல், சரியாகப் பேச இயலாமல் இருப்பது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். மேலும், அவை விரைவாக குணமடைவதும் இயல்பானவை தான். இருப்பினும், இந்தப் பிரச்சனைகள் பல நாட்கள் நீடித்தால், அவற்றைப் புறக்கணிக்கக்கூடாது என எச்சரிக்கின்றனர் நிபுணர்கள். ஏனென்றால் அது தொண்டைப் புற்றுநோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். அதன்படி, தொண்டைப் புற்றுநோயைக் குறிக்கும் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
முழுங்குவதில் சிரமம்: தொண்டைப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொண்டையில் ஏதோ சிக்கிக் கொண்டது போலவோ அல்லது விழுங்குவதில் சிரமம் இருப்பது போலவோ உணரலாம். இது டிஸ்ஃபேஜியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. தொண்டையில் உள்ள கட்டிகள் உணவுக்குழாய் அல்லது குரல்வளையில் அழுத்தம் கொடுக்கும்போது இந்த அறிகுறி ஏற்படும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். குறிப்பாக கடினமான உணவுகளை விழுங்குவதில் தொடர்ந்து சிரமம் இருந்தால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
எந்த காரணமும் இல்லாமல் எடை இழப்பு: திடீரென உடல் எடை வேகமாக குறைவது தொண்டை புற்றுநோய் உட்பட பல புற்றுநோய்களின் அறிகுறியாகும். புற்றுநோய் பசியின்மை அல்லது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். உணவுக் கட்டுப்பாடு அல்லது உடற்பயிற்சி இல்லாமல் எடை குறைந்தால் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.
காதுவலி: எந்த காரணமின்றி தொடர்ந்து காதுவலி ஏற்படுவது தொண்டைப் புற்றுநோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என மயோ கிளினிக் தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது . இது ஆரம்ப கட்டங்களில் மிகவும் பொதுவானது. இதனுடன் தொடர்ச்சியான அசௌகரியம், கடுமையான வலி அல்லது காதில் உணர்வின்மை ஆகியவை இருக்கலாம்.
சுவாசத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்: NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, மூச்சுத் திணறல் அல்லது சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவது தொண்டை புற்றுநோயின் அறிகுறியாகும் என்கிறது. இதில் சுவாசிக்கும்போது சத்தம் வருவதும் அடங்கும். மேலும் லேசான வேலைகளைச் செய்யும்போது கூட மூச்சு வாங்கினால் அதனை தவிர்க்காமல் இருக்கவும்.
தொடர்ச்சியான வாய் துர்நாற்றம்: தொண்டைப் புற்றுநோய் இந்தப் பிரச்சினைக்கான காரணங்களில் ஒன்றாகும். சரியான வாய் சுகாதாரம் இருந்தபோதிலும் வாய் துர்நாற்றம் குறையவில்லை என்றால், அது தொண்டைப் புற்றுநோய் போன்ற உள் சுகாதாரப் பிரச்சனையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
குரல் மாற்றங்கள்: தொண்டைப் புற்றுநோய் குரல்வளை மற்றும் குரல் நாண்களின் செயல்பாட்டைப் பாதிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது கரகரப்பான அல்லது மூச்சுத் திணறல் போன்ற குரலுக்கு வழிவகுக்கும். மெட்லைன்பிளஸின் ஒரு ஆய்வு , பொதுவான நோய்களால் குரலில் தற்காலிக மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்றாலும், 3 முதல் 4 வாரங்களுக்குள் மேம்படாத கரகரப்பானது தொண்டைப் புற்றுநோயின் அறிகுறியாகும் என்று கூறுகிறது.
வீங்கிய நிணநீர் முனைகள்: தொண்டை புற்றுநோய் செல்கள் வளரும்போது, கழுத்தில் உள்ள நிணநீர் முனைகள் வீங்கக்கூடும். இந்தக் கட்டிகள் பெரும்பாலும் வலியற்றவையாகவும் , தொடும்போது உறுதியாகவும் இருக்கும். குறிப்பாக இதுபோன்ற கட்டிகள் அல்லது வீக்கம் கழுத்தின் ஒரு பக்கத்தில் மட்டுமே இருந்தால், அது தொண்டைப் புற்றுநோய் பரவுவதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். தொண்டைப் புற்றுநோயை அதன் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை பெறுவது நல்லது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.