சாதம் வடித்த கஞ்சியில் 'இந்த' உப்பு போட்டு குடிங்க - நீண்ட காலமாக இருக்கும் பிரச்சனை எல்லாம் ஓடிவிடும்! - COOKED RICE WATER WITH BLACK SALT

Published : May 15, 2025 at 5:58 PM IST

சாதம் வடித்த கஞ்சியில் எக்கச்சக்க நன்மைகள் கொட்டிக்கிடக்கின்றன. உடலில் திரவ சமநிலையை பராமரிக்க உதவும் பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற எலக்ட்ரோலைட்டுகள் உள்ளன என பல ஆய்வுகள் கூறுகின்றது. கூடுதல் நன்மைகளை பெற வடித்த கஞ்சியில் ஒரு சிட்டிகை கருப்பு உப்பு சேர்த்து குடிப்பது நீர்ச்சத்து குறைபாட்டை தடுத்து நன்மை பயக்குகிறது. ஆய்வுகளின் படி, வடித்த கஞ்சி ப்ரீபயாடிக் விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதால் இது நன்மை பயக்கும் குடல் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் என தெரியவந்துள்ளது.

இது மேம்பட்ட செரிமானத்திற்கும் ஒட்டுமொத்த குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகிறது. நம் வீடுகளில் வடித்த கஞ்சி குடிக்கும் பழக்கம் இருந்தாலும், இதில் கருப்பு உப்பு சேர்த்து குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

இயற்கை எலக்ட்ரோலைட் : வடித்த கஞ்சியில் உள்ள அதிக நீர் உள்ளடக்கம், வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி, திரவ இழப்பிற்குப் பிறகு திசுக்கள் மற்றும் செல்களை மீண்டும் நீரேற்றம் செய்ய உதவுகிறது. மேலும் இதில் கருப்பு உப்பைச் சேர்த்து குடிப்பதால் இரும்பு, துத்தநாகம் மற்றும் கந்தகம் போன்ற தாதுக்களின் நன்மைகள் இணைக்கப்படுகின்றன. அவை உடலில் தண்ணீரைத் தக்கவைப்பதோடு சோடியம் அளவை சமநிலைப்படுத்த உதவுகின்றன.

செரிமானக் கோளாறுகளை தடுக்கும்: வடித்த கஞ்சி என்பது உடலை அமைதிப்படுத்தும் பானமாகும், இது குடல் புறணியைத் தணிக்கிறது. வடித்த கஞ்சியில் உள்ள செலினியம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதாக European Journal of Cardiovascular Medicine இதழில் Role of Traditional Tamil foods and Basic principles of Siddha Medicine in altering gut Microbiota-A Review என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது மேலும் கருப்பு உப்புடன் சேர்த்து குடிக்கும் போது, ​​இது அஜீரணம், வாய்வு மற்றும் ஆரம்ப கால அமிலத்தன்மையைக் குறைக்க உதவுகிறது.

நீரிழப்பைத் தடுக்கிறது: வடித்த கஞ்சியில் அரிசியில் உள்ள ஸ்டார்ச் படிவதால், சாதாரண நீரை விட உடலில் தண்ணீரை நீண்ட நேரம் தக்கவைக்க உதவுகிறது. திரவ உறிஞ்சுதல் மற்றும் தக்கவைப்பை மேம்படுத்துகிறது. அரிசி நீரில் பொட்டாசியம், மெக்னீசியம் மற்றும் சிறிய அளவு சோடியம் உள்ளன, அவை திரவ சமநிலையை பராமரிக்க அவசியம். மேலும் கருப்பு உப்பைச் சேர்ப்பது சோடியம், பொட்டாசியம் மற்றும் சுவடு தாதுக்களைச் சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. மேலும் இது உடலில் அமிலக் குவிப்பைக் குறைக்க உதவுகிறது.