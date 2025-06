ETV Bharat / health

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்: இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் கவனம்! - WARNING SIGS OF CERVICAL CANCER

Published : June 15, 2025 at 11:36 AM IST

உலகளவில் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பெண்களிடையே காணப்படும் நான்காவது பொதுவான புற்றுநோய் என்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம். 2022ம் ஆண்டில் மட்டும் 6 லட்சத்து 60 ஆயிரம் பெண்கள் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டதாக WHO தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. பெண்களின் கர்ப்பப்பைக்கும், யோனிக்கும் இடையில் காணப்படும் ஒரு சிறிய வாய் பகுதி தான் கர்ப்பப்பை வாய் (Cervix). இந்த பகுதியில் ஏற்படும் புற்றுநோய் தான் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் எனப்படுகிறது.

இந்தியாவில் மட்டும் 6 முதல் 29 சதவீதமான பெண்கள் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுவதாக Burden of cervical cancer and role of screening in India என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது. ஆரம்ப காலத்தில் கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் எந்த அறிகுறிகளையும் காட்டாது என்றாலும் நிலை மோசமாகும் போது கடுமையான பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். அந்த வகையில், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் இருந்தால் உடலில் ஏற்படும் ஆரம்ப கால அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

இரத்தப்போக்கு: கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயின் முதல் மற்றும் மிகவும் பொதுவான அறிகுறிகளில் ஒன்று அசாதாரண இரத்தப்போக்கு. மாதவிடாய் இல்லாத நாட்களில், உடலுறவின் போது அல்லது அதற்குப் பிறகு இரத்தப்போக்கு ஏற்படலாம். சில பெண்களுக்கு வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக அல்லது நீண்ட நாட்களுக்கு மாதவிடாய் தொடரலாம்.

ஹார்மோன் மாற்றங்கள் அல்லது ஃபைப்ராய்டுகள் போன்ற நிலைமைகளும் ஒழுங்கற்ற இரத்தப்போக்கை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றாலும், எந்தவொரு விவரிக்கப்படாத இரத்தப்போக்கையும் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கக்கூடாது. உடனடியாக மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற வேண்டும். ஆரம்பகால கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கருப்பை வாயில் உள்ள இரத்த நாளங்களில் குறுக்கிடலாம், இதன் விளைவாக இந்த அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்.