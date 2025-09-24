ETV Bharat / health

கண் பார்வை எப்போதும் பிரைட்டா இருக்கணுமா? இந்த காய்கறிகளை மறக்காம சாப்பிடுங்க!

வாரத்திற்கு மூன்று அல்லது நான்கு முறை, அரை கப் வேகவைத்த ப்ரோக்கோலியை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது கண்களை சேதப்படுத்தக்கூடிய ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தில் இருந்து தடுப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)
September 24, 2025

கண் பார்வை நமது அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு செயலிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கண் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க சத்தான உணவுகளை உண்பது, போதுமான ஓய்வு எடுப்பது, மற்றும் கண்களை சுத்தமாக வைத்திருப்பது அவசியம். அதனால் எந்த வயதிலும் கண் பராமரிப்பின் முக்கியத்துவத்தை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது.

சிறுவயதில் இருந்து கண் பார்வையை கூர்மையாக வைத்திருக்க தினசரி கேரட் உட்கொள்ள வேண்டும் என பெரியவர்கள் சொல்லி கண்டிப்பாக அனைவரும் கேட்டிருப்போம். ஆனால், கேரட் மட்டுமல்லாமல், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள காய்கறிகளும் கண் பார்வைக்கு உதவுவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றது. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

பசலைக்கீரை (Spinach): பாலக்கீரை என்றழைக்கப்படும் பசலைக்கீரையில் லூடீன் (lutein) மற்றும் ஸீக்ஸாந்தின் (zeaxanthin) போன்ற இரண்டு ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை கண்களை தீங்கு விளைவிக்கும் புறஊதா கதிர்கள் மற்றும் நீல ஒளி சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. மாகுலர் சிதைவு (macular degeneration) மற்றும் கண்புரை (cataracts) போன்றவற்றைத் தடுப்பதற்கு பசலைக்கீரை உதவுகிறது.

2013ம் ஆண்டு Dietary Sources of Lutein and Zeaxanthin Carotenoids and Their Role in Eye Health என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, 4 வாரத்திற்கு பசலைக்கீரை மற்றும் காலே (kale) ஆகியவற்றை உணவில் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டதன் விளைவாக மாகுலர் நிறமி ஒளியியல் அடர்த்தியை (Macular Pigment Optical Density) 4%–5% அதிகரித்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு (Sweet Potatoes): சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு, வைட்டமின் A, பீட்டா-கரோட்டினின் (beta-carotene) சிறந்த மூலமாகும். வைட்டமின் A கருவிழிப் படலத்தின் (cornea) ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், இரவுப் பார்வையை மேம்படுத்தவும் மிகவும் முக்கியமானது. தினசரி ஒரு மீடியம் அளவு சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கை உணவில் சேர்க்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

ப்ரோக்கோலி (Broccoli): இது வைட்டமின் C மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த காய்கறியாகும். இது விழித்திரையின் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது மற்றும் காலப்போக்கில் கண்களை சேதப்படுத்தக்கூடிய ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து (oxidative stress) பாதுகாக்கிறது. வாரத்திற்கு மூன்று அல்லது நான்கு முறை, அரை கப் வேகவைத்த ப்ரோக்கோலியை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

கேரட் (Carrots): கேரட்டில் பீட்டா-கரோட்டின் (beta-carotene) நிறைந்துள்ளது, அதை உடல் வைட்டமின் A-வாக மாற்றுகிறது. அவை கண் நோய்த்தொற்றுக்களின் வாய்ப்பைக் குறைத்து, கண்களை ஈரப்பதமாக வைத்திருக்கவும் செய்கின்றன. 1999ம் ஆண்டு Carrots, carotene and seeing in the dark என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, கேரட் உட்கொள்வது இரவில் ஏற்படும் பார்வை குறைபாடை தடுப்பதாக கூறுகிறது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு கேரட்டை பச்சையாகவோ அல்லது கூட்டு, பொரியல் போன்றவற்றை செய்து சாப்பிடலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

குடைமிளகாய் (Capsicum): பல வண்ணங்களில் குடை மிளகாய் இருந்தாலும், சிவப்பு நிற குடைமிளகாயில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இது கண்களில் உள்ள ரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், கண்புரை அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவும் ஒரு ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் ஆகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

தக்காளி (Tomato): தக்காளியில் அதிக அளவு லைகோபீன் (lycopene) உள்ளது, இது விழித்திரையைப் பாதுகாக்கும் மற்றும் வயது-தொடர்பான மாகுலர் சிதைவு (age-related macular degeneration) அபாயத்தைக் குறைக்கும் ஒரு ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் ஆகும். மேலும் இதில் ஒட்டுமொத்த கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் வைட்டமின் சி மற்றும் ஏ உள்ளது.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

