எந்த கீரையில் என்ன நன்மை இருக்கு தெரியுமா? 25 கீரை வகைகளும் பயன்களும்!
25 வகையான கீரை வகைகள் மற்றும் அவற்றை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Published : October 13, 2025 at 2:21 PM IST
கீரை என்றாலே ஆரோக்கியமானது. இதை தான் நாம் புத்தகத்திலும், பெரியவர்கள் சொல்லி கேட்டு வளர்ந்திருப்போம். நமது உணவில் கீரையை சேர்க்க அம்மாக்கள் படாத பாடு பட்ட காலம் போய், நாமே தேடித் தேடி கீரையை சாப்பிடும் காலம் வந்துவிட்டது. ஆனால், நாம் வழக்கமாகச் சாப்பிடும் முருங்கைக் கீரை, பாலக் கீரை போன்ற ஒரு சில வகைகளைத் தாண்டி, நம் பாரம்பரியத்தில் நூற்றுக்கணக்கான கீரை வகைகள் உணவாகவும், சக்திவாய்ந்த மருந்தாகவும் பயன்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு கீரையும் இரும்புச்சத்து, கால்சியம், வைட்டமின்கள் மற்றும் அரிய மருத்துவ குணங்கள் எனத் தனித்துவமான சத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. எந்த கீரையைச் சாப்பிட்டால் எந்த நோயை விரட்டலாம் என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை. அந்த வகையில், ஆரோக்கியம் செழிக்க, நாம் பெரும்பாலும் அறியாத 25 அரிய கீரை வகைகள் மற்றும் அவற்றில் ஒளிந்திருக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
சிறுகுறிஞ்சான் : இது ரத்த சர்க்கரை அளவைக் குறைக்க உதவுவதால் "சர்க்கரைக் கொல்லி" என்றழைக்கப்படுவதாக 2014ம் ஆண்டு வெளியான NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இது இன்சுலின் சுரப்பை மேம்படுத்தவும், இனிப்புச் சுவை மீதான நாட்டத்தைக் குறைக்கவும் உதவும். நீரிழிவு நோயாளிகள் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை எடுத்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
புளிச்சக்கீரை: வைட்டமின் C, ஃபோலேட் மற்றும் இரும்புச்சத்து நிறைந்தது. இது நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை மேம்படுத்தவும், ரத்த சோகையைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது. இதன் புளிப்புத்தன்மை செரிமானத்தை சீராக்க உதவுகிறது.
மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி: மஞ்சள் காமாலை, கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரல் நோய்களுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுவதாக National Innovation Foudation தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுகளின்படி, இது கல்லீரலைப் பாதுகாக்கும் (Hepatoprotective) பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது முடி வளர்ச்சிக்கும், தோல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது.
தூதுவளை : இதில் உள்ள சப்போனின்கள் சளி, இருமல், ஆஸ்துமா போன்ற சுவாசப் பிரச்சனைகளுக்குச் சிறந்த நிவாரணி. இது நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. நுரையீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் உகந்தது என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
புதினா : இது செரிமானத்திற்கு மிகவும் நல்லது. அஜீரணம், வாயு மற்றும் வயிற்றுப் பிடிப்புகளைத் தணிக்க உதவுகிறது. புதினா எண்ணெய் IBS (குடல் எரிச்சல் நோய்க்குறி) அறிகுறிகளைக் குறைக்கலாம் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கவும் பயன்படுகிறது.
கொத்தமல்லி : இதில் ஆண்டிஆக்சிடென்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இது செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் உடலில் உள்ள கன உலோகங்களை நீக்க உதவுகிறது. ரத்த சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்தவும், இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.
கறிவேப்பிலை : இது இரும்புச்சத்து மற்றும் ஃபோலிக் அமிலம் நிறைந்தது. இரத்த சோகையைத் தடுக்கிறது. முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. சில ஆய்வுகள், இது இரத்த சர்க்கரை மற்றும் கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் ஆண்டிஆக்சிடென்ட்களைக் கொண்டுள்ளதாகக் கூறுகின்றன.
மாயன் கீரை : இது இரும்புச்சத்து, கால்சியம், மற்றும் வைட்டமின் A ஆகியவற்றின் சிறந்த மூலமாகும் என Chaya Leaf Decreased Triglycerides and Improved Oxidative Stress in Subjects With Dyslipidemia என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இதில் உள்ள அதிக நார்ச்சத்து செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. இதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் சோர்வைப் போக்க உதவுகிறது.
அகத்திக்கீரை: அதிக புரதம் மற்றும் கால்சியம் நிறைந்தது. இது எலும்புகளுக்கு வலிமை சேர்க்கும். இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மலச்சிக்கலைப் போக்க உதவுகிறது. காய்ச்சலைக் குறைக்கும் மற்றும் காயங்களை ஆற்றும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
சிவப்பு பொன்னாங்கண்ணி : சிவப்பு பொன்னாங்கண்ணி கீரை கண் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக நல்லது. "உடல் தங்கம் போல் பளபளக்கும்" என்பதால் பொன்னாங்கண்ணி எனப் பெயர் பெற்றது. இது கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரலின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தும் பண்புகளைக் கொண்டது.
சிவப்பு தண்டு கீரை : இது இரும்புச்சத்து மற்றும் வைட்டமின் A இன் சிறந்த மூலமாகும். இது ரத்த உற்பத்திக்கு உதவுகிறது. இதில் உள்ள ஆண்டிஆக்சிடென்ட்கள் இதய நோய்கள் மற்றும் புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும்.
பாலக்கீரை: வைட்டமின் K, வைட்டமின் A, ஃபோலேட் மற்றும் இரும்புச்சத்து நிறைந்தது. இது எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. இதில் உள்ள லூட்டின் மற்றும் சியாசாந்தின் கண் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
நாயுறுவி : இது பாரம்பரியமாக பல் மற்றும் ஈறு பிரச்சனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் வேர்கள் சிறுநீரகக் கற்களைக் கரைக்க உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது. மூல நோய் மற்றும் சரும பிரச்சனைகளுக்கும் மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.
வல்லாரை: இது மூளை டானிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது நினைவாற்றலை மேம்படுத்தவும், அறிவாற்றல் செயல்பாடுகளை அதிகரிக்கவும் உதவும் என பல ஆய்வுகள் பரிந்துரைக்கின்றன. மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து மன அமைதியை ஊக்குவிக்கும்.
அம்மான் பச்சரிசி : இது பால்வினை நோய், தோல் நோய்கள் மற்றும் காயங்களை ஆற்றப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் உள்ள பால் (Latex) மூல நோய்க்கு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரிக்கவும் இது பயன்படுகிறது.
கோவக்கீரை: கோவக்காயின் இலைகள் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரத்த சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.
விழுதி : இது மலேரியா மற்றும் காய்ச்சலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பாரம்பரிய மூலிகை. இதில் வலி நிவாரணி மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் (Anti-inflammatory) இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
கான வாழை : இது பொதுவாக காய்ச்சல், நீர்க்கோவை மற்றும் தோல் நோய்களுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் ஆண்டிஆக்சிடென்ட் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் இருக்கலாம் என்று ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
வேலிப்பருத்தி : இது பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் சளி, இருமல், மற்றும் ஆஸ்துமா போன்ற சுவாசப் பிரச்சனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் இலைகள் வீக்கம் மற்றும் காயங்களை ஆற்ற உதவும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளதாக Diuretic Potential of Whole Plant Extracts of Pergularia daemia என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
முள்முருங்கை : இந்த கீரை வாயுப் பிடிப்பு, மூல நோய் மற்றும் மாதவிடாய் பிரச்சனைகளுக்குச் சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது. இதில் உள்ள புரதம் சத்து நிறைந்தது. சில ஆய்வுகள், இது நுண்ணுயிர்களை எதிர்க்கும் பண்புகளைக் (Antimicrobial) கொண்டிருக்கலாம் என்று கூறுகின்றன.
அரைக்கீரை : இது நார்ச்சத்து மற்றும் புரதச் சத்து நிறைந்தது. இது எலும்பு மற்றும் தசைகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. இது செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் இரத்த சோகையைத் தடுக்க உதவுகிறது.
வெந்தய கீரை : இதில் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது, இது செரிமானத்தை சீராக்க உதவுகிறது. இது ரத்த சர்க்கரை மற்றும் கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. தாய்ப்பால் சுரப்பிற்கும் இது நல்லது.
மனத்தக்காளி கீரை : இது வாய் புண்கள் (Mouth Ulcers) மற்றும் வயிற்றுப் புண்களைக் (Stomach Ulcers) குணப்படுத்த மிகவும் சிறந்தது. இந்தக் கீரை கல்லீரலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், கல்லீரல் செயல்பாடுகளைச் சீராக்கவும் உதவுகிறது என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் ஆண்டிஆக்ஸிடென்ட்கள் நிறைந்துள்ளதால், இது சளி மற்றும் காய்ச்சலுக்கு நல்ல மருந்தாகவும், நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. இது செரிமானத்தை எளிதாக்கி, மலச்சிக்கலைப் போக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது.
துத்திக் கீரை : துத்திக் கீரை மூல நோய் (Piles) சிகிச்சைக்குப் பெயர் பெற்றது. இதன் இலைகள் மூலத்தால் ஏற்படும் வலி, வீக்கம் மற்றும் ரத்தப்போக்கு ஆகியவற்றைக் குறைக்க உதவும். இதில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் (Anti-inflammatory) உடல் வீக்கத்தைக் குறைக்கும். மேலும், இது மலச்சிக்கலைப் போக்கி, சிறுநீர் எரிச்சலைப் போக்கவும் பாரம்பரியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மூக்கிரட்டைக் கீரை: சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும் ஒரு முக்கியமான மூலிகையாகும். இது ஒரு சக்திவாய்ந்த சிறுநீர் பெருக்கியாக (Diuretic) செயல்பட்டு, உடலில் உள்ள அதிகப்படியான நீரை வெளியேற்றி, சிறுநீரகக் கற்கள் வராமல் தடுக்க உதவுகிறது. இது கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி, வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. இந்தக் கீரை உடல் வீக்கம் (Edema), இரத்த சோகை மற்றும் சுவாசப் பிரச்சனைகளுக்கும் மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.