தோல் முதல் இருதய ஆரோக்கியம் வரை; ஒரு மாதத்திற்கு வெந்தய தண்ணீர் குடிப்பதால் இத்தனை நன்மைகளா?
வெந்தய தண்ணீர் உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவை திறம்பட கட்டுப்படுத்துவதாக ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : October 12, 2025 at 5:18 PM IST
வெந்தயம் அதன் தனித்துவமான சுவை மற்றும் நறுமணத்திற்காக மட்டும் அல்லாமல், அதன் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காகவும் அறியப்படுகிறது. வெந்தய விதைகளில் நிறைந்திருக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் உயிரியல் ரீதியாகச் செயலில் உள்ள சேர்மங்கள் (bioactive compounds) காரணமாக செரிமானம் முதல் இருதய ஆரோக்கியம் வரை நன்மைகளை வழங்குகிறது. அந்த வகையில், ஒரு மாதத்திற்கு வெந்தய தண்ணீர் குடித்து வருவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
சிறந்த செரிமானம் மற்றும் குடல் ஆரோக்கியம்: வெந்தய தண்ணீரில் உள்ள கரையக்கூடிய நார்சத்து (Soluble fiber) தண்ணீரை உறிஞ்சி வயிற்றில் ஒரு ஜெல்லை உருவாக்குகிறது. இது செரிமான செயல்முறையை மெதுவாக்குகிறது. இதனால் வயிறு உப்புசம் (bloating), அமிலத்தன்மை (acidity) மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகள் நீங்கும்.
மேலும், வெந்தய தண்ணீரின் ப்ரீபயாடிக் (Prebiotic) பண்புகள் நன்மை பயக்கும் குடல் பாக்டீரியாக்களை ஆதரிக்கின்றன. இது ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதலை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் ஒட்டுமொத்த குடல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது. ஒரு மாதத்திற்கு தொடர்ந்து வெந்தய தண்ணீர் குடிப்பதால் செரிமான அமைப்பு மேம்படுவதோடு, வயிற்றுப் பிரச்சனைகள் குறைந்து, வழக்கமான குடல் இயக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
நிலையான ரத்த சர்க்கரை அளவுகள்: வெந்தய தண்ணீர் உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவை திறம்பட கட்டுப்படுத்துவதாக ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. வெந்தய விதைகளில் உள்ள கேலக்டோமன்னான்ஸ் (galactomannans) மற்றும் 4-ஹைட்ராக்ஸிஐசோலூசின் (4-hydroxyisoleucine) சேர்மங்கள், சர்க்கரையை உறிஞ்சும் விகிதத்தைக் குறைப்பதோடு, இன்சுலின் ஏற்பி உணர்திறனை (Insulin receptor sensitivity) மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன.
நீரிழிவு நோயாளிகள் மற்றும் நீரிழிவு நோய் அபாய காரணிகள் உள்ளவர்களுக்கு வெந்தய தண்ணீர் சிறந்த தேர்வாகும். ஏனெனில் இது ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், அதிகபட்ச ரத்த சர்க்கரை மதிப்புகளைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. மருத்துவர் ஆலோசனையின் பேரில், தொடர்ந்து வெந்தய நீர் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
எடை மேலாண்மை: வெந்தய தண்ணீரில் உள்ள நார்ச்சத்து வயிறு நிரம்பிய உணர்வை கொடுக்கும். இது குறைவாகச் சாப்பிடவும், உணவுக்கான ஏக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. உணவு உண்பதை கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற ஊக்கம் (metabolic enhancement) ஆகியவை இணைந்து, அதிகப்படியான உணவைத் தடுத்து, கொழுப்பைச் சிதைப்பதை மேம்படுத்துவதன் மூலம் எடை மேலாண்மைக்கு வழிவகுக்கிறது. ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியுடன், ஒரு மாதத்திற்கு தொடர்ந்து வெந்தய தண்ணீர் உட்கொள்வது நிலையான எடை குறைப்பிற்கு வழிவகுக்கிறது.
ஆரோக்கியமான தோல் மற்றும் முடி: வெந்தய தண்ணீரில் உள்ள ஆண்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு (anti-inflammatory) தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, பளபளப்பான மற்றும் தெளிவான நிறத்தை உருவாக்க உதவுகின்றன. மேலும், இது முடி வேர்களுக்கு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கி, பொடுகுத் தொல்லையைக் கட்டுப்படுத்தவும், முடி உதிர்வைத் தடுக்க முடியை வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
இதய ஆரோக்கியம்: தினமும் வெந்தய தண்ணீர் குடிப்பது குறைந்த அடர்த்தி கொழுப்புப்புரதம் (LDL cholesterol - கெட்ட கொழுப்பு) மற்றும் ட்ரை கிளிசரைடுகள் அளவைக் குறைக்க உதவுவதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும். மேலும், இதன் நன்மைகள் விளைவுகள் தமனிகளைச் சுத்தப்படுத்தவும், இருதய நோய்கள் (cardiovascular diseases) உருவாகும் வாய்ப்புகளைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன. சமச்சீரான வாழ்க்கை முறையின் ஒரு பகுதியாக வெந்தய தண்ணீரை தொடர்ந்து குடிப்பது, மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற அபாயங்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறது.
பக்க விளைவுகள்:
வெந்தய தண்ணீர் பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை அளித்தாலும், சிலருக்கு இது வயிற்றுப் பிரச்சனைகள், ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள் (allergic responses) மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு (diarrhea) போன்ற பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம். கர்ப்பிணிகள் வெந்தய தண்ணீர் குடுப்பதை தவிர்க்கவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.