சுகர் ஃப்ரீ பிளாக் காபியில் இத்தனை நன்மைகளா? இன்னைக்கே குடிக்க ஆரம்பியுங்க!
சில ஆய்வுகள் பிளாக் காபியை தொடர்ந்து குடிப்பது கல்லீரலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நொதிகளின் அளவைக் குறைக்கும் என்று கண்டறிந்துள்ளன.
Published : October 2, 2025 at 11:01 AM IST
காலை எழுந்ததும் ஒரு கப் சூடான காபி குடிக்காமல் பலருக்கும் நாள் ஓடாது. அதிலும், சமீப காலமாக பிளாக் காபி பிரபலமாகி வருகிறது. பால் கலந்த காபியை விட தற்போது பலரும் பிளாக் காபியை தேர்வு செய்கின்றனர். அதிலும், உடல் நலம் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்த நிலையில், பிளாக் காபியில் பலரும் சர்க்கரை சேர்க்காமல் குடிக்கின்றனர்.
அந்த வகையில், பால் மற்றும் சர்க்கரை சேர்க்காமல் பிளாக் காபி குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். பால் காபியுடன் ஒப்பிடுகையில், பிளாக் காபி பல வழிகளில் ஆரோக்கியமான தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது. அதற்கான முக்கிய காரணங்கள் இதோ.
குறைந்த கலோரிகள்: பிளாக் காபியில் மிகக் குறைந்த அல்லது பூஜ்ஜிய கலோரிகள் உள்ளன (சர்க்கரை சேர்க்கப்படாவிட்டால்). பால் காபியில், சேர்க்கும் பால் (கொழுப்பு உள்ளடக்கம்), சர்க்கரை மற்றும் பிற இனிப்புகள் காரணமாக கலோரிகள் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கு பிளாக் காபி சிறந்த தேர்வாகும்.
அதிக ஆக்ஸிஜனேற்றிகள்: காபி இயற்கையாகவே குளோரோஜெனிக் அமிலங்கள் போன்ற சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகளின் சிறந்த மூலமாகும். இந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் செல் சேதத்தைத் தடுக்கவும், சில நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவும். சில ஆய்வுகளின்படி, பாலில் உள்ள புரதங்கள் (கேசீன்) காபியில் உள்ள சில ஆக்ஸிஜனேற்றிகளுடன் பிணைக்கப்பட்டு, அவற்றின் உறிஞ்சுதலையும் செயல்திறனையும் குறைக்கக்கூடும். பிளாக் காபியில் இது முழுமையாகக் கிடைக்கிறது.
சர்க்கரை சேர்க்கை இல்லை: பெரும்பாலான பால் காபிகள் அதிகப்படியான சர்க்கரை மற்றும் இனிப்பூட்டிகளைக் கொண்டுள்ளன. அதிக சர்க்கரை நுகர்வு எடை அதிகரிப்பு, டைப் 2 நீரிழிவு மற்றும் இதய நோய் அபாயத்துடன் தொடர்புடையது. சர்க்கரை சேர்க்கப்படாத பிளாக் காபியைத் தேர்ந்தெடுப்பது, மொத்த சர்க்கரை நுகர்வைக் குறைக்க உதவுகிறது.
செயல்திறன் மற்றும் கவனம்: பிளாக் காபியில் உள்ள கஃபைன் (Caffeine) எந்தவிதமான கூடுதல் பொருட்களாலும் நீர்த்துப் போகாமல், அதிக செறிவுடன் மூளையின் செயல்பாட்டையும், விழிப்புணர்வையும், கவனத்தையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது.
தினசரி பிளாக் காபி குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்?
இதய ஆரோக்கியம்: தினமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு கப் பிளாக் காபி, சர்க்கரை சேர்க்காமல் குடிப்பது இதய நோயால் ஏற்படும் இறப்பு அபாயத்தை 14% குறைக்கலாம் என்று தி ஜர்னல் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. காபியில் உள்ள பாலிபினால்கள் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை நடுநிலையாக்கி ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தையும் வீக்கத்தையும் குறைக்கின்றன. அவை ரத்த நாளங்களின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன மற்றும் இருதய சிக்கல்களைத் தடுக்கின்றன. மிதமான நுகர்வு மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கும்.
கல்லீரல் ஆரோக்கியம்: பிளாக் காபி ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் நோயின் வளர்ச்சியை மெதுவாக்கவும் உதவும். சில ஆய்வுகள் பிளாக் காபியை தொடர்ந்து குடிப்பது கல்லீரலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நொதிகளின் அளவைக் குறைக்கும் என்று கண்டறிந்துள்ளன. இது வீக்கம் மற்றும் கல்லீரலுக்கு ஏற்படும் பிற சேதங்களைக் குறைக்க உதவும்.
மன ஆரோக்கியம்: காபியில் அதிக அளவு காஃபின் உள்ளது, இது சோர்வை ஏற்படுத்தும் நியூரோட்ரான்ஸ்மிட்டர் அடினோசினைத் தடுப்பதன் மூலம் கவனத்தையும் செறிவையும் அதிகரிக்க உதவுகிறது. இது நினைவாற்றலை அதிகரிக்கவும் அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவும். டோபமைன் மற்றும் செரோடோனின் போன்ற ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டைத் தூண்டுவதிலும் காபி நுகர்வு நன்மை பயக்கும். இது மனநிலையை மேம்படுத்தவும் மனச்சோர்வின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவும்.
நரம்பு பாதுகாப்பு: காபியில் குளோரோஜெனிக் அமிலங்கள் உட்பட பல சேர்மங்கள் உள்ளன, அவை ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இது மூளையை ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தம் மற்றும் வீக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவும். பார்கின்சன், அல்சைமர் மற்றும் டிமென்ஷியா போன்ற நரம்புச் சிதைவு நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைப்பதிலும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஆக்ஸிஜனேற்ற நன்மைகள்: காபியில் அதிக அளவு ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன. இது ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைத்து செல்களை சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது. புற்றுநோயின் அபாயத்தைக் குறைப்பதிலும் இது நன்மை பயக்கும். அதன் உயிரியல் ரீதியாகச் செயல்படும் சேர்மங்கள் நாள்பட்ட நோய்களை ஏற்படுத்தும் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.