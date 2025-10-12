ETV Bharat / health

உறுப்பு செயலிழப்பை ஏற்படுத்தும் லோ பிபி - எச்சரிக்கையாக இருப்பது எப்படி?

ரத்தம் குறைவாகச் செல்வதால், சிறுநீரகங்கள் மற்றும் இதயம் போன்ற முக்கிய உறுப்புகளின் செயல்பாடு பாதிக்கப்பட்டு, காலப்போக்கில் நிரந்தர சேதத்திற்கு வழிவகுக்கலாம்.

Published : October 12, 2025 at 2:49 PM IST

உடலில் ரத்த அழுத்தம் குறைவது, அதாவது லோ பிபி (Low BP) அல்லது குறை ரத்த அழுத்தம் (Hypotension) எனப்படுவது, பெரும்பாலும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தைப் போல் அச்சுறுத்தலாகக் கருதப்படுவதில்லை. இருப்பினும், இதன் அபாயம் மிக முக்கியமானது.

லோ பிபி சிலருக்கு எந்த அறிகுறிகளையும் காட்டாமல் இருப்பது இயல்பானதாக இருந்தாலும், ரத்த அழுத்தம் திடீரென அல்லது மிகக் கடுமையாகக் குறையும்போது, அது உடலின் முக்கிய உறுப்புகளுக்குப் போதுமான ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ரத்தம் செல்வதைத் தடுத்துவிடும்.

இதன் விளைவாக, லேசான தலைசுற்றல், மயக்கம் வருவது போன்ற உணர்வு (Dizziness) முதல், மிக அபாயகரமான உறுப்பு செயலிழப்பு அல்லது அதிர்ச்சி நிலை (Shock) வரை ஏற்படலாம். எனவே, லோ பிபி-யின் ஆபத்துகளையும் அதன் அறிகுறிகளையும் புரிந்து கொள்வது, சரியான நேரத்தில் மருத்துவ உதவியைப் பெறவும், தீவிர விளைவுகளைத் தவிர்க்கவும் அவசியமாகும். அவற்றை குறித்து இந்த தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

லோ பிபி என்றால்?

ரத்த அழுத்தம் என்பது இதயம் ரத்தக் குழாய்கள் வழியாக ரத்தத்தை உந்தித் தள்ளும் போது ஏற்படும் அழுத்தத்தின் அளவீடு ஆகும். இது இரண்டு எண்களால் குறிக்கப்படுகிறது:

  • சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் (Systolic Pressure): இதயம் சுருங்கும் போது ஏற்படும் மேல் அழுத்தம்.
  • டயஸ்டாலிக் அழுத்தம் (Diastolic Pressure): இதயம் ஓய்வெடுக்கும் போது ஏற்படும் கீழ் அழுத்தம்.

சாதாரண இரத்த அழுத்தம் பொதுவாக 120/80 mmHg (மில்லிமீட்டர் பாதரசம்) என்ற அளவில் இருக்க வேண்டும் என்று சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். மருத்துவ ரீதியாக, ரத்த அழுத்தம் 90/60 mmHg-க்கு குறைவாக இருந்தால், அது குறைந்த ரத்த அழுத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

உடலில் லோ பிபி குறைந்தால் என்னவாகும்?

ரத்த அழுத்தம் மிகவும் குறையும்போது, ​​உடலின் முக்கிய உறுப்புகளுக்கு (மூளை, இதயம், சிறுநீரகங்கள் போன்றவை) போதுமான ரத்தம் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் கிடைக்காமல் போகலாம். இந்த நிலை மிகவும் ஆபத்தானது.

சோர்வு மற்றும் மயக்கம்: மூளைக்கு ரத்தம் சரியாகச் செல்லாததால், கடுமையான சோர்வு ஏற்பட்டு, மயக்கம் (Fainting) வருவது போலத் தோன்றலாம் அல்லது மயக்கம்கூட ஏற்படலாம்.

உறுப்பு செயலிழப்பு : ரத்தம் குறைவாகச் செல்வதால், சிறுநீரகங்கள் மற்றும் இதயம் போன்ற முக்கிய உறுப்புகளின் செயல்பாடு பாதிக்கப்பட்டு, காலப்போக்கில் நிரந்தர சேதத்திற்கு வழிவகுக்கலாம்.

அதிர்ச்சி நிலை: ரத்த அழுத்தம் மிகக் குறைவாகச் சென்று, உயிரைப் பறிக்கும் ஒரு தீவிரமான அதிர்ச்சி நிலைக்கு (Shock) செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

சிலருக்கு, இயல்பாகவே ரத்த அழுத்தம் 90/60 mmHg அளவில் இருக்கலாம். அவர்களுக்கு எந்த அறிகுறிகளும் இல்லையென்றால், அது அவர்களின் உடலுக்கு ஏற்ற சாதாரண அளவாக இருக்கலாம், எனவே சிகிச்சை தேவையில்லை. ஆனால், திடீரென ரத்த அழுத்தம் குறையும் போது ஏற்படும் அறிகுறிகளைப் புறக்கணிக்கக் கூடாது.

லோ பிபி Vs ஹை பிபி?

லோ பிபி (குறை இரத்த அழுத்தம்) மற்றும் ஹை பிபி (உயர் இரத்த அழுத்தம்) இரண்டும் ரத்த அழுத்த அளவுகளைப் பொறுத்த தீவிரமான நிலைகள் ஆகும்.

அம்சம்குறைந்த ரத்த அழுத்தம்உயர் ரத்த அழுத்தம்
மருத்துவ வரையறை90/60 mmHg-க்கும் குறைவாக இருப்பது.140/90 mmHg-க்கு அதிகமாக இருப்பது.
நிலைமைரத்த நாளங்களில் அழுத்தம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது.ரத்த நாளங்களில் அழுத்தம் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது.
உடனடி ஆபத்துமூளைக்கு ரத்தம் செல்லாமல் மயக்கம், உறுப்பு செயலிழப்பு ஏற்படலாம்.உடனடி அறிகுறிகள் அரிது.
நீண்ட கால ஆபத்துஉறுப்புகளுக்குப் போதுமான ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை.பக்கவாதம் , மாரடைப்பு, சிறுநீரகச் செயலிழப்பு.
அறிகுறிகள்தலைச்சுற்றல், மயக்கம், சோர்வு, மங்கலான பார்வை.ஆரம்பத்தில் அறிகுறிகள் குறைவாக இருக்கலாம்; சிலருக்குத் தலைவலி, மூக்கில் இரத்தம் வடிதல்.
சிஸ்டாலிக் அளவு90-க்குக் குறைவு.140-க்கு அதிகம்.
டயஸ்டாலிக் அளவு60-க்குக் குறைவு.90-க்கு அதிகம்.

லோ பிபி-யின் அறிகுறிகள் என்ன?

  • மயக்கம் வருவது போன்ற உணர்வு
  • தலைச்சுற்றல்
  • சோர்வு
  • மங்கலான பார்வை
  • குமட்டல்
  • வேகமான அல்லது சீரற்ற இதயத்துடிப்பு
  • கவனக்குறைவு

லோ பிபி-க்கு உதவும் உணவுகள்:

உப்பு : ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்த உதவும். மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி மிதமான அளவில் உப்பை அதிகரிக்கலாம். ஊறுகாய் போன்ற சோடியம் அதிகம் உள்ள உணவுகளை மிதமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

அதிக திரவங்கள்: நாள் முழுவதும் அதிக தண்ணீர், எலுமிச்சை சாறு, மோர், இளநீர் போன்றவற்றை அருந்தவும்.

காஃபின்: ரத்த அழுத்தத்தை தற்காலிகமாக அதிகரிக்க உதவும். காலையில் ஒரு கப் காபி அல்லது தேநீர் அருந்துவது ரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க உதவும். ஆனால், அதிகமாக எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

உலர் திராட்சை: ரத்த அளவை மேம்படுத்த உதவும் பாரம்பரிய வைத்தியம். இரவில் ஒரு கைப்பிடி திராட்சையை ஊறவைத்து, மறுநாள் காலையில் நீருடன் சாப்பிடலாம்.

சிறு தானியங்கள், முழு தானியங்கள்: ஆரோக்கியமான மற்றும் சமச்சீரான உணவு உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியம்.பழுப்பு அரிசி, சப்பாத்தி, ஓட்ஸ் போன்ற உணவுகளைக் காலை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது ஆற்றலை வழங்கி இரத்த அழுத்தத்தை உறுதிப்படுத்தும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

