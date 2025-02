ETV Bharat / health

நீங்கள் அதிகமாக உப்பு சாப்பிடுகிறீர்களா? உப்பை குறைக்க சில எளிய வழிகள் இதோ! - EXCESS SALT INTAKE

மனிதன் நாள் ஒன்றுக்கு 1500 மி.கி அளவுக்கும் குறைவாக உப்பு மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என பல ஆரோய்ச்சி முடிவுகளில் தெரியவந்துள்ளது. ஆனால், நம்மில் பலர் 3000 மி.கி அளவுக்கு மேல் உப்பு உட்கொள்வதாக அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. தேவைக்கு அதிகமான உப்பு பிபி, உயர் ரத்த அழுத்தம், சிறுநீரகக் கோளாறுகள் ஏற்படுத்தும் என 2017ல் The American College of Cardiology இதழில் வெளியான "The effects of sodium reduction on blood pressure in individuals with hypertension" ஆராய்ச்சியில் தெரியவந்துள்ளது. அந்த வகையில், உப்பு அதிகம் எடுத்துக்கொள்ளும் பழக்கத்தை எப்படி கைவிடுவது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..