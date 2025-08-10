Essay Contest 2025

யூரிக் அமில பிரச்சனையா? இந்த பருப்பு வகைகளை சாப்பிடுவதற்கு முன் கவனமா இருங்க! - LEGUMES TO AVOID FOR URIC ACID

அதிக யூரிக் அமிலம் உள்ளவர்கள் பாசிப்பயறு போன்ற குறைந்த பியூரின் பருப்பு வகைகளை மிதமாக உட்கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 10, 2025 at 11:43 AM IST

உயர் யூரிக் அமில அளவுகளை நிர்வகிப்பது, கீல்வாதம் போன்ற நிலைமைகளால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. கீல்வாதம் என்பது மூட்டுகளில் யூரிக் அமிலப் படிகங்கள் சேர்வதால் ஏற்படும் ஒரு வகை மூட்டுவலி. யூரிக் அமில அளவுகளை பாதிக்கும் முக்கிய உணவு காரணிகளில் ஒன்று பியூரின்கள்.

இது பருப்பு வகைகள் உட்பட பல்வேறு உணவுகளில் காணப்படும் இயற்கையான பொருட்கள். பருப்பு வகைகள் பொதுவாக ஆரோக்கியமானவை எனக் கருதப்பட்டாலும், சில வகைகள் யூரிக் அமில அளவுகளை அதிகரிக்கச் செய்யலாம். இதனால், கீல்வாதம் அல்லது ஹைப்பர்யூரிசெமியா உள்ளவர்கள் பருப்பு வகைகளை எடுத்துக்கொள்ளும் முன் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அந்த வகையில், பியூரின் அளவுகள் அதிகம் உள்ள பருப்பு வகைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

பருப்பு வகைகளும் அவற்றின் பியூரின் அளவும்: பருப்பு வகைகள், அதாவது பயறுகள், கொண்டைக்கடலை, பச்சை பட்டாணி மற்றும் சோயாபீன்ஸ் போன்றவற்றில் பியூரின்கள் உள்ளன. பியூரின் நிறைந்த உணவுகள் செரிமானத்திற்காக உடைக்கப்படும்போது, யூரிக் அமிலத்தை வெளியிடுகின்றன.

ஆரோக்கியமான நபர்களுக்கு இவை எந்த விளைவுகளை ஏற்படுத்தாது என்றாலும், யூரிக் அமில வளர்சிதை மாற்றம் குறைபாடு உள்ளவர்கள் அல்லது கீல்வாதம் உள்ளவர்களுக்கு, அதிக பியூரின் உணவுகளை உட்கொள்வது அறிகுறிகளை மோசமாக்கலாம். சிவப்பு இறைச்சிகளில் உள்ளது போல அதிக பியூரின் சத்துக்கள் இல்லாவிட்டாலும், சில பருப்பு வகைகளை அதிக அளவில் சாப்பிடும்போது யூரிக் அமில அதிகரிப்புக்கு பங்களிக்கலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

மிதமாக சாப்பிடுவது ஏன் அவசியம்? பருப்பு வகைகளை முழுமையாக தவிர்ப்பதற்கு மாறாக அளவில் கவனம் செலுத்தினாலே போதுமானது. எப்போதாவது ஒரு சிறிய அளவு சாப்பிடுவது அறிகுறிகளைத் தூண்டாது, ஆனால் தினமும் பியூரின் நிறைந்த பருப்பு வகைகளை உட்கொள்வது உடலில் யூரிக் அமில சுமையை அதிகரிக்கும். எனவே, உளுந்து, பாசிப்பயறு, மற்றும் ராஜ்மா (கிட்னி பீன்ஸ்) போன்ற பருப்பு வகைகளை மிதமாகச் சாப்பிடுவது முக்கியம். ஏனெனில் இவை செரிமானத்திற்கு கடினமானவை மற்றும் கீல்வாதத்தின் போது அறிகுறிகளை அதிகரிக்கலாம்.

செரிமான அழுத்தம் மற்றும் நொதித்தல் : சில பருப்பு வகைகள் அவற்றின் நார்ச்சத்து மற்றும் ஒலிகோசாக்கரைடுகள் காரணமாக வாயு, வீக்கம் மற்றும் செரிமான கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும். அதிக யூரிக் அமிலம் உள்ளவர்களுக்கு, இந்த கூடுதல் செரிமான அழுத்தம் ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்ற சமநிலை மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாட்டில் தலையிடலாம். இதனால், உடல் யூரிக் அமிலத்தை திறம்பட வெளியேற்றுவது கடினமாகிறது. இது மூட்டுகளில் படிகங்கள் சேரும் அபாயத்தை அதிகரித்து வலி மற்றும் வீக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

எதை சாப்பிடலாம்? அதிக யூரிக் அமிலம் உள்ளவர்கள் பாசிப்பயறு போன்ற குறைந்த பியூரின் பருப்பு வகைகளை மிதமாக உட்கொள்ளலாம். பருப்பு வகைகளை ஊறவைப்பது, முளைக்கட்டுவது அல்லது வேகவைப்பது அவற்றின் பியூரின் அளவைக் குறைக்க உதவும். கூடுதலாக, குயினோவா, டோஃபு அல்லது குறைந்த கொழுப்புள்ள பால் பொருட்கள் போன்ற அதிக காரத்தன்மை கொண்ட, தாவர அடிப்படையிலான புரதங்களுக்கு மாறுவது ஊட்டச்சத்தில் சமரசம் செய்யாமல் யூரிக் அமில அளவுகளை சமநிலைப்படுத்த உதவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

