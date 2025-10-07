ETV Bharat / health

கொலஸ்ட்ரால், உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் அவதியா? தினசரி இந்த விதையை சாப்பிடுங்க!

வெந்தயத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட சப்ளிமெண்டுகள், கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகள் ஆகியவற்றைக் கணிசமாகக் குறைப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
உலகளவில் கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் உயர் ரத்த சர்க்கரை ஆகியவை பெரும் உடல்நலக் கவலையாக உள்ளது. இவை இதய நோய், பக்கவாதம் மற்றும் வகை 2 நீரிழிவு நோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன. சமச்சீரான உணவு, வழக்கமான உடற்பயிற்சியுடன், வெந்தயம் போன்ற இயற்கையான தீர்வுகள் கூடுதல் ஆதரவை வழங்குகின்றது.

வெந்தயம் கரையும் நார்ச்சத்து, ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் (Antioxidants) மற்றும் உயிர்ச் செயல்பாட்டுக் கலவைகள் (Bioactive Compounds) ஆகியவற்றில் நிறைந்துள்ளன. இவை கெட்ட கொலஸ்ட்ராலைக் குறைக்க, நல்ல கொலஸ்ட்ராலை ஆதரிக்க, இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்த மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது. அன்றாட உணவில் வெந்தயத்தைச் சேர்ப்பது வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களுக்கு ஊக்கமளித்து, நீண்ட கால இருதய மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும் வெந்தயம்:

வெந்தயம் சமையலுக்கு பயன்படுவதை தாண்டி, அதன் கரையும் நார்ச்சத்து, ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் உயிர்ச் செயல்பாட்டுக் கலவைகள் ஆகியவற்றில் நிறைந்துள்ளன. இவை கொலஸ்ட்ரால் மேலாண்மை மற்றும் ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு இரண்டிற்கும் உதவக்கூடியவை என்று கருதப்படுகிறது.

Phytotherapy Research-இல் வெளியிடப்பட்ட ஓர் ஆய்வின்படி, வெந்தயத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட சப்ளிமெண்டுகள், மொத்த கொலஸ்ட்ரால், கெட்ட (LDL) கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகள் ஆகியவற்றைக் கணிசமாகக் குறைப்பதாகவும், அதே நேரத்தில் நல்ல (HDL) கொலஸ்ட்ரால் அளவை அதிகரிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு வெந்தயத்தின் விளைவுகள் இன்னும் அதிகமாக இருப்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. இது நீரிழிவு நோயாளிகளின் கொழுப்பு சுயவிவரங்களை (Lipid Profiles) நிர்வகிப்பதில் அதன் ஆற்றலைக் குறிக்கிறது.

கெட்ட கொலஸ்ட்ராலைக் குறைத்தல்: வெந்தயத்தில் உள்ள கரையும் நார்ச்சத்து, செரிமானப் பாதையில் உள்ள கொலஸ்ட்ராலுடன் பிணைந்து, ரத்த ஓட்டத்தில் கொலஸ்ட்ரால் உறிஞ்சப்படுவதைக் குறைக்கிறது. இது மொத்த கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் LDL அளவுகளைக் குறைக்க உதவுகிறது. இது தமனிகளில் கொழுப்பு படிதல் மற்றும் இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்க நேரடியாகப் பங்களிக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நல்ல கொலஸ்ட்ராலை ஆதரித்தல்: வெந்தயம் HDL கொலஸ்ட்ராலைப் பராமரிக்க உதவுகிறது. HDL கொலஸ்ட்ரால் ரத்த ஓட்டத்தில் உள்ள அதிகப்படியான கொலஸ்ட்ராலை மீண்டும் கல்லீரலுக்கு எடுத்துச் சென்று செயலாக்க முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. அதிக HDL அளவுகள் சிறந்த இருதய ஆரோக்கியத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆக்ஸிஜனேற்ற ஆதரவை வழங்குதல்: வெந்தயதில் ஃபிளாவனாய்டுகள், பாலிஃபீனால்கள் மற்றும் பிற உயிர்ச் செயல்பாட்டுக் கலவைகள் உள்ளன. இவை உடலில் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தம் (Oxidative Stress) மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன. ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை நடுநிலையாக்குவதன் மூலம், இந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் ரத்த நாளங்களைப் பாதுகாக்கவும், தமனி சேதத்தைக் குறைக்கவும், இருதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன.

ரத்த சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்த வெந்தயம் எவ்வாறு உதவுகிறது?

கார்போஹைட்ரேட் உறிஞ்சுதலை மெதுவாக்குதல்: வெந்தயத்தில் உள்ள கரையும் நார்ச்சத்து, குடலில் ஒரு ஜெல் போன்ற பொருளை உருவாக்கி, கார்போஹைட்ரேட்டுகளைச் செரிமானம் செய்வதையும், உறிஞ்சுவதையும் மெதுவாக்குகிறது. ரத்த ஓட்டத்தில் குளுக்கோஸ் படிப்படியாக வெளியிடுவது, உணவுக்குப் பிறகு ரத்த சர்க்கரை திடீரென உயர்வதைத் தடுக்கிறது. இது கணையத்தின் மீதான அழுத்தத்தைக் குறைத்து, நாள் முழுவதும் நிலையான ஆற்றல் மட்டங்களை மேம்படுத்துகிறது.

இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்துதல்: 4-ஹைட்ராக்ஸைசோலூசின் (4-hydroxyisoleucine) போன்ற கலவைகள் வெந்தயத்தில் உள்ளன. இவை இன்சுலினுக்கு உடலின் பதிலை மேம்படுத்தி, செல்கள் குளுக்கோஸை மிகவும் திறமையாகப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றன. இந்த மேம்பட்ட இன்சுலின் உணர்திறன் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக இன்சுலின் எதிர்ப்பு அல்லது நீரிழிவு முன் அறிகுறிகள் (Prediabetes) உள்ளவர்களுக்கு இது நீண்ட கால வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவளிக்கிறது.

திருப்தியை மேம்படுத்துதல் மற்றும் எடை மேலாண்மை: வெந்தயத்தில் உள்ள நார்ச்சத்தும் உயிர்ச் செயல்பாட்டுக் கலவைகளும் செரிமானத்தை மெதுவாக்குகின்றன. இதனால் நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வுடன் இருக்கலாம். இது ஒட்டுமொத்த கலோரி உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும், ஆரோக்கியமற்ற நொறுக்குத் தீனிகளைத் தவிர்க்கவும், எடை மேலாண்மைக்கு ஆதரவளிக்கவும் உதவுகிறது.

ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரிப்பது சிறந்த ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு மற்றும் மேம்பட்ட கொலஸ்ட்ரால் சுயவிவரங்களுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வெந்தயம் ஒரு சமச்சீரான வாழ்க்கை முறைக்கு வழிவகுக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

