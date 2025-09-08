ETV Bharat / health

வயிறு உப்புசத்தால் அவதியா? இந்த 6 விஷயத்தில் கவனமா இருங்கள்!

உங்களது பிஸியான வாழ்க்கை முறையில் அவசரமாக சாப்பிடுவதை தவிர்த்து மெதுவாக மற்றும் எந்த உணவை உண்கிறோம் என்பதை கவனத்தில் வைத்துக்கொண்டால் வயிறு உப்புசத்தை தவிர்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
வயிறு உப்புசம் ஏற்படுவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. செரிமானப் பிரச்சனைகள், வாயு, சில உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவை அதில் முக்கியமானவை. பொதுவாக, நாம் உணவு உண்ணும்போது அல்லது பேசும்போது, சிறிது காற்றை விழுங்குகிறோம். இந்தக் காற்று செரிமானப் பாதையில் சேரும்போது வாயுவாக மாறி உப்புசத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும், உணவில் உள்ள சில பொருட்கள் குடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்களால் நொதிக்கும்போதும் (fermentation) வாயு உருவாகிறது.

பெரும்பாலானோர் சாப்பிட்ட பின் வயிறு உப்புசம் பிரச்சனையை அனுபவிப்பார்கள். இது பொதுவான செரிமான பிரச்சனையாக இருந்தாலும், லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதனால் அவதிப்படுகின்றனர். தொடர்ச்சியான வீக்கத்திற்கு மருத்துவ கவனிப்பு தேவைப்பட்டாலும், அவ்வப்போது ஏற்படும் வீக்கத்தைத் சில வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் மூலம் தவிர்க்கலாம். அந்த வகையில், இருதயநோய் நிபுணரும், செயல்பாட்டு மருத்துவ நிபுணருமான டாக்டர். அலோக் சோப்ரா, சாப்பிட்ட பிறகு ஏற்படும் வயிற்று உப்பசத்தைப் போக்க சில எளிய குறிப்புகளைப் பகிர்ந்துள்ளார். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு:

குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் நேரடி தொடர்பு இருப்பதாக பல ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. "குடல் ஆரோக்கியம் ஒட்டுமொத்த உடல்நலத்தையும், இதயத்தையும் எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன்" என டாக்டர். சோப்ரா தனது இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

குடலுக்கும் இதயத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பு உண்மையானது. Decoding the impact of gut microbiota on heart failure என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் இவை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் இருதய செயல்பாட்டிற்கும் இடையிலான தொடர்பை கண்டறிய நடத்தப்பட்ட இந்த இருவழி தொடர்பு, குடல்-இதய அச்சு (gut-heart axis) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

வாயு மற்றும் உப்பசத்தைப் போக்க எளிய தீர்வுகள்?

2024-ஆம் ஆண்டு ஹார்வர்ட் ஆய்வு ஒன்று, குடலில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் இருதய நோயையும் பாதிக்கலாம் எனக் கண்டறிந்துள்ளது. இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள், குடலில் உள்ள கொழுப்பை உண்ணும் குறிப்பிட்ட வகை பாக்டீரியாக்களை அடையாளம் கண்டுள்ளனர். இவை உடலில் கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

சாப்பிட்ட பிறகு ஏற்படும் உப்பசத்தைத் தடுக்க எளிய பழக்கவழக்கங்கள்?

டாக்டர். சோப்ரா, சாப்பிட்ட பிறகு ஏற்படும் வயிற்று உப்பசத்தைப் போக்க உதவும் சில வாழ்க்கைமுறைப் பழக்கங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். அவை பின்வருமாறு.

மெதுவாகவும், கவனமாகவும் சாப்பிடுங்கள்: இன்றைய வாழ்க்கைமுறையில், அனைத்தும் அவசரமாகிவிட்டது. அதில் உண்ணும் உணவிற்கு முதலிடம் என்றால் மிகையில்லை. பரபரப்பான வாழ்க்கை சூழலில், நம்மில் பெரும்பாலானோர் உணவை சில நிமிடங்களில் அவசரமாகச் சாப்பிடுகிறோம். ஆனால், உணவை மெதுவாகவும், கவனமாகவும் சாப்பிடுவது முக்கியம். இது, வயிறு நிறைந்த உணர்வை உடல் அடையாளம் காண உதவுகிறது, மேலும் அதிகமாக சாப்பிடுவதைத் தடுத்து செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கார்பனேட்டட் பானங்களைத் தவிர்க்கவும்: புத்துணர்ச்சிக்காக குளிர்பானத்தை குடிக்கத் தோன்றும், ஆனால் இந்த பழக்கம் உடலுக்கு ஆபத்தானது. இந்த பானங்களில் சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரைகள் அல்லது செயற்கை இனிப்புகள் வயிற்றில் எரிச்சலை உண்டாக்கும். அவை உடலில் அதிகப்படியான வாயுவைத் தங்கச் செய்து வயிற்று உப்பசத்தை ஏற்படுத்தும்.

சரியான அளவு சாப்பிடுங்கள்: உணவு எவ்வளவு சுவையானதாக இருந்தாலும், சரியான அளவு சாப்பிடுவது முக்கியம். அதிகமாகச் சாப்பிடுவது குடலுக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். இது மெதுவான செரிமானம், வயிற்று உப்பசம் மற்றும் பிற செரிமானப் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

வாயுவை உண்டாக்கும் உணவுகளைக் குறைக்கவும்: சில உணவுகள் வயிற்று உப்பசத்தை மோசமாக்கும். பீன்ஸ், பருப்பு வகைகள் மற்றும் சில காய்கறிகள் (முட்டைக்கோஸ், காலிஃபிளவர்) போன்ற உணவுகளைக் குறைப்பது நல்லது. இவை வாயுவை உண்டாக்கக்கூடும்.

சாப்பிட்ட பிறகு நடக்கவும்: சாப்பிட்ட பிறகு ஏற்படும் வயிற்று உப்பசத்தைக் குறைக்கவும் அல்லது தடுக்கவும் சிறந்த வழி, சாப்பிட்ட பிறகு நடப்பது தான். இந்த இயக்கம் செரிமான அமைப்பைத் தூண்டி, உணவு குடலில் சீராக நகர்வதை ஊக்குவிக்கும். இது வாயு சேருவதைக் குறைத்து செரிமானத்திற்கு உதவும்.

நீரேற்றத்துடன் இருப்பது அவசியம்: உடல் செயல்பட தண்ணீர் அவசியம். போதுமான தண்ணீர் குடிப்பது செரிமானத்தை சீராக வைத்திருக்கும். எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும், நீரேற்றத்துடன் இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். சரியான நீரேற்றம், ஆற்றல் அளவை ஆதரிக்கிறது, உடல் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதலுக்கு உதவுகிறது, சோர்வைத் தடுக்கிறது, மற்றும் ஆரோக்கியமான சருமம் மற்றும் உறுப்புகளைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

