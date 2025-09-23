உடலில் இன்ஃப்ளமேஷனை தூண்டும் உணவுகள்: கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க!
பஜ்ஜி, சமோசா, மற்றும் பிரெஞ்சு ஃப்ரைஸில் உள்ள டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் (trans fats) செல்களில் அழற்சி பாதைகளைத் தூண்டுகின்றன என்கிறது ஆய்வு.
Published : September 23, 2025 at 11:43 AM IST
உடலில் ஏற்படும் 'இன்ஃப்ளமேஷன்' (Inflammation) என்பது, ஒரு நபரின் உடலில் ஏற்படும் இயற்கையான எதிர்வினை ஆகும். இது காயம், தொற்று, அல்லது உடல் உள்வாங்கிக்கொண்ட நச்சுப் பொருட்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு உடல் செய்யும் முயற்சியாகும். இன்ஃப்ளமேஷன் என்பது உடலின் ஒரு முக்கியமான பாதுகாப்பு செயல்பாடு என்றாலும், அது நீண்ட காலம் நீடித்தால், அது ஆரோக்கியத்திற்குத் தீங்கு விளைவிக்கும். அதை உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள், உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.
ஆனால் இன்றைய நவீன உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் பெரும்பாலும், நாள்பட்ட அழற்சியை நமக்கு தெரியாமலேயே அதிகரிக்கின்றது. ஆனால், தினமும் நாம் செய்யும் சிறிய உணவு மாற்றங்கள் இந்த மறைந்திருக்கும் பாதிப்பைக் குறைக்க உதவும். அந்த வகையில், உடலில் இன்ஃப்ளமேஷனை தூண்டும் உணவுகள் மற்றும் அதற்கான மாற்று உணவுகளை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவுப் பண்டங்கள் vs முழு தானியங்கள்:
பிஸ்கட்டுகள் முதல் பிரட் வரை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட மைதா மாவு (refined flour) பயன்படுத்தப்படுகிறது. நார்ச்சத்து மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் நீக்கப்பட்ட இந்த மாவு, ரத்த சர்க்கரை அளவை விரைவாக அதிகரித்து, அழற்சி எதிர்வினைகளைத் தூண்டுகிறது. இதற்குப் பதிலாக, ஓட்ஸ், பழுப்பு அரிசி (brown rice) அல்லது தினை ரொட்டி (millet rotis) போன்ற முழு தானியங்களை எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது. இவை ஆற்றலை மெதுவாக வெளியிடுவதுடன், நார்ச்சத்து நிறைந்தவை மற்றும் அழற்சியின் அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவுகின்றன.
சர்க்கரை பானங்கள் vs பழங்கள் கலந்த நீர் :
குளிர் பானங்கள் மற்றும் பாட்டில் அடைக்கப்பட்ட பழச்சாறுகள் புத்துணர்ச்சி தருவது போல் தோன்றினாலும், அவை உடலில் அதிகப்படியான சர்க்கரையைச் சேர்க்கின்றன. 2018ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில், குளிர் பானங்கள் அழற்சியின் அடையாளமான சி-ரியாக்டிவ் புரோட்டீன் (CRP) அளவை அதிகரிக்கின்றன. இதற்குப் பதிலாக, எலுமிச்சை, வெள்ளரிக்காய் அல்லது பெர்ரி பழங்கள் கலந்த தண்ணீரை (Fruit-infused Water) அருந்துவது இயற்கையான தேர்வாகும். இது உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருப்பதோடு, அழற்சியை எதிர்க்கும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களையும் வழங்குகிறது.
எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள் vs ஏர் பிரைட் உணவுகள்:
பஜ்ஜி, சமோசா, மற்றும் பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் (French fries) சுவையாக இருந்தாலும், அவற்றில் உள்ள டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் (trans fats) செல்களில் அழற்சி பாதைகளைத் தூண்டுகின்றன என்கிறது Harvard ஆய்வு. இதற்குப் பதிலாக, ஆலிவ் எண்ணெயை உணவில் லேசாக தடவி ஏர் ப்ரை செய்து உட்கொள்ளலாம். (Air Fried) இந்த உணவுகள் சுவையாக இருப்பதோடு உடல் நலமும் காக்கப்படும்.
பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகள் vs பயறு வகைகள் மற்றும் பருப்புகள்:
சாசேஜஸ் (sausages) போன்ற பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகளில் நைற்றேட்டுகள் (nitrates) உணவு பதப்படுத்த உதவும் சேர்மங்கள் (preservatives) உள்ளன. அவை அழற்சியை அதிகரிக்கும். அதற்கு பதிலாக, புரதம் நிறைந்த பயறு வகைகள், பீன்ஸ் மற்றும் கொண்டைக்கடலை போன்றவற்றை எடுத்துக்கொள்வது ஒரு ஆரோக்கியமான மாற்று ஆகும். அவை நார்ச்சத்து, ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அழற்சியைக் குறைக்கும் தாவரச் சேர்மங்கள் நிறைந்தவை.
அதிகப்படியான பால் பொருட்கள் vs நட்ஸ் :
பலருக்கு மிதமான பால் பொருட்கள் தீங்கு விளைவிக்காது என்றாலும், அதிகப்படியான கொழுப்பு நிறைந்த சீஸ் மற்றும் கிரீம் போன்றவற்றை உட்கொள்வது, சிலருக்கு அழற்சியை அதிகரிக்கலாம். இதற்குப் பதிலாக, பாதாம் அல்லது முந்திரிப் பால் அல்லது சோயாவிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தயிர் போன்ற கொட்டை சார்ந்த மாற்று உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது, உணவை கிரீமியாக வைத்திருப்பதோடு, கூடுதல் ஆபத்தையும் தவிர்க்கிறது.
பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்ட பேக்கரிப் பொருட்கள் vs வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தின்பண்டங்கள்:
பேஸ்ட்ரிகள், குக்கீஸ் மற்றும் பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்ட கேக்குகள் போன்றவற்றில் பெரும்பாலும் ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட எண்ணெய்கள் (hydrogenated oils) மற்றும் அதிக பிரக்டோஸ் கார்ன் சிரப் (high fructose corn syrup) மறைந்திருக்கும். இவை இரண்டும் அழற்சியைத் தூண்டும் காரணிகள். இதற்குப் பதிலாக, வெல்லம், கோதுமை மாவு மற்றும் ஆரோக்கியமான எண்ணெய்கள் (தேங்காய் அல்லது கடலை எண்ணெய்) பயன்படுத்தி வீட்டில் தின்பண்டங்கள் தயாரிப்பது, ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகிறது.
அதிகப்படியான சிவப்பு இறைச்சி vs மீன் மற்றும் தாவரப் புரதங்கள்:
அதிகமாக சிவப்பு இறைச்சி உட்கொள்வது, அதிக அழற்சியுடன் தொடர்புடைய சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. இதற்குப் பதிலாக, கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களை உணவில் சேர்ப்பது ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களை (omega-3 fatty acids) உடலுக்கு வழங்குகிறது, அவை அழற்சியைக் குறைக்க உதவுகின்றன. சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு, வால்நட்ஸ் (walnuts) மற்றும் ஆளி விதைகள் (flaxseeds) சிறந்த தாவர அடிப்படையிலான ஆதாரங்கள் ஆகும்.
இதையும் படிங்க:
வெறும் வயிற்றில் இஞ்சி சாறு குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!
தயிர் vs யோகர்ட்: இரண்டில் எது ஆரோக்கியமானது? வீட்டிலேயே யோகர்ட் இப்படி செய்ங்க!
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.