கொழுப்பை குறைக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறீங்களா? இந்த 4 மூலிகை இலைகளை எடுத்துக்கோங்க!

Published : October 6, 2025 at 1:28 PM IST

உயர் கொழுப்பு (High cholesterol) என்பது அதிகரித்து வரும் ஒரு சுகாதார பிரச்சனையாகும். இது இதய நோய், பக்கவாதம் மற்றும் பிற வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறுகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. நவீன மருத்துவம் பல சிகிச்சை முறைகளை வழங்கினாலும், ஆயுர்வேதம் கொலஸ்ட்ரால் மேலாண்மைக்கு ஒரு இயற்கையான, முழுமையான தீர்வை வழங்குகிறது.

சில ஆயுர்வேத இலைகள் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், ஃபிளாவனாய்டுகள் மற்றும் தாவரச் சேர்மங்கள் நிறைந்தவை. இவை கல்லீரல் செயல்பாட்டை ஆதரிப்பது, வீக்கத்தைக் குறைப்பது மற்றும் லிப்பிட் அளவைச் சமநிலைப்படுத்துவது போன்றவற்றிற்கு உதவுகின்றன. இந்த இலைகள் "கெட்ட" எல்டிஎல் (LDL) கொழுப்பைக் குறைக்க உதவுவது மட்டுமல்லாமல், "நல்ல" ஹெச்டிஎல் (HDL) கொழுப்பையும் மேம்படுத்துகின்றன. இதன் விளைவாக ஒட்டுமொத்த இருதய ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கின்றன. அந்த வகையில், உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பை குறைக்க உதவும் ஆயுர்வேத இலைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

துளசி: புத்துணர்ச்சியூட்டும் தன்மை மற்றும் அதன் மருத்துவ நன்மைகளுக்காக ஆயுர்வேதத்தில் துளசி பழங்காலங்களாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. துளசி இலையில் யூஜெனோல் மற்றும் உர்சோலிக் அமிலம் உள்ளன. இந்த இரண்டு சேர்மங்களும் அறிவியல் பூர்வமாக மேம்பட்ட லிப்பிட் வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் குறைக்கப்பட்ட மொத்த கொழுப்பு அளவுகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என The Clinical Efficacy and Safety of Tulsi in Humans: A Systematic Review of the Literature என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

துளசியின் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள், உயர் கொழுப்பு மற்றும் தமனி சேதத்தை தூண்டும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. துளசி டீ தொடர்ந்து உட்கொள்வது சிறந்த லிப்பிட் சமநிலையை ஊக்குவிக்கும், டிரைகிளிசரைடு அளவைக் குறைக்கும் மற்றும் இருதய பின்னடைவை மேம்படுத்தும். கூடுதலாக, துளசியின் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் பண்புகள் மறைமுகமாக இதய ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. ஏனெனில் நாள்பட்ட மன அழுத்தம் ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்தி கொழுப்பு ஒழுங்குமுறையை சீர்குலைக்கும்.

வேப்பிலை: வேம்பு பாரம்பரிய மருத்துவத்தின் ஒரு மூலக்கல்லாகும். இது ரத்தத்தைச் சுத்திகரிக்கும் மற்றும் கல்லீரல் நச்சு நீக்கத்தை ஆதரிக்கும் திறனுக்காகப் புகழ்பெற்றது. வேப்ப மரத்தின் இலைகளில் அசாடிராக்டின் மற்றும் நிம்பின் போன்ற சேர்மங்கள் நிறைந்துள்ளன, இவை வலுவான வீக்க எதிர்ப்பு மற்றும் லிப்பிட்-குறைக்கும் விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளன. வேப்ப இலைகள் மொத்த கொழுப்பு மற்றும் டிரைகிளிசரைடு அளவைக் குறைக்க உதவும் என்றும் சமநிலையான லிப்பிட் சுயவிவரத்தை ஊக்குவிப்பதாக ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வேப்ப இலை, கல்லீரல் செயல்பாட்டிற்கு உதவுவதன் மூலம், கொழுப்புகள் திறம்பட வளர்சிதை மாற்றம் செய்யப்படுவதை வேம்பு உறுதி செய்கிறது மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் கொழுப்பு குவியலைத் தடுக்கிறது. அதன் இயற்கையான ஆக்ஸிஜனேற்ற செயல்பாடு ரத்த நாளங்களில் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது, தமனி நெகிழ்வுத்தன்மையைப் பராமரிக்க உதவுகிறது மற்றும் அடைப்பு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. வேம்பின் சுத்திகரிப்புப் பண்புகள் வளர்சிதை மாற்றப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கும் பயனளிக்கின்றன, ஏனெனில் இது ஒட்டுமொத்த நச்சு நீக்கத்தை ஆதரிக்கிறது.

கறிவேப்பிலை: கறிவேப்பிலை இந்திய உணவு முறையில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. கறிவேப்பிலையில் ஆல்கலாய்டுகள், ஃபீனாலிக் சேர்மங்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன, அவை கொழுப்பு அளவை நிர்வகிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. கறிவேப்பிலை எல்டிஎல் கொழுப்பு மற்றும் டிரைகிளிசரைடுகளைக் குறைக்க உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் ஹெச்டிஎல் கொழுப்பை உயர்த்துகிறது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த லிப்பிட் சுயவிவரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

கொழுப்பு ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் தமனிகளில் பிளேக் உருவாவதற்குப் பின்னால் ஒரு முக்கிய காரணியான ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் கறிவேப்பிலை செயல்படுகிறது. அவை அதிகப்படியான கொழுப்பை அகற்றவும் உடலுக்கு உதவுகின்றன, திசுக்கள் மற்றும் இரத்த நாளங்களில் லிப்பிட் குவியலைத் தடுக்கின்றன.

கறிவேப்பிலையை உணவில் தொடர்ந்து சேர்ப்பது அல்லது மூலிகை உட்செலுத்தலாக உட்கொள்வது இயற்கையாகவே ஆரோக்கியமான கொழுப்பு அளவைப் பராமரிக்க உதவும். மேலும், அவற்றின் நீரிழிவு எதிர்ப்பு மற்றும் செரிமான பண்புகள் மேலும் மேம்பட்ட வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கின்றன.

வில்வ இலைகள்: வில்வம் என்பது அதன் நச்சு நீக்கும் மற்றும் செரிமான நன்மைகளுக்காக மதிப்பிடப்பட்ட ஒரு பாரம்பரிய ஆயுர்வேத தாவரமாகும். வில்வ மரத்தின் இலைகளில் மர்மலோசின் மற்றும் ஸ்கிம்மியானைன் போன்ற உயிரியல் செயல்பாட்டுச் சேர்மங்கள் உள்ளன. அவை கொழுப்பு மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்க உதவுவதாக Phytochemical composition, antilipidemic and antihypercholestrolemic perspectives of Bael leaf extracts என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. செரிமானம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம், வில்வ இலைகள் கொழுப்புகளின் திறமையான முறிவுக்கு உதவுகின்றன மற்றும் ரத்த ஓட்டத்தில் லிப்பிட் குவியலைத் தடுக்கின்றன.

அவற்றின் கல்லீரல்-ஆதரவு பண்புகள் நச்சு நீக்கத்தை மேம்படுத்துகின்றன, இது கொழுப்பு சமநிலையைப் பராமரிக்க அவசியம். வில்வ இலைகள் உடலில் உள்ள வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன, இது இதய நோய் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறுகளுக்கு ஒரு முக்கிய பங்களிப்பாகும். வில்வ இலைச் சாறு அல்லது கஷாயத்தைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது ஆரோக்கியமான செரிமானத்தை ஆதரிக்கும் அதே வேளையில் இருதய ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கவும் உதவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

