ETV Bharat / health

முடி உதிர்வு முதல் தசை இழப்பு வரை - புரதச்சத்து குறைப்பாட்டால் தோன்றும் முக்கிய அறிகுறிகள்!

பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் வைரஸ்களை எதிர்த்துப் போராடும் நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் மற்றும் ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கப் புரதம் தேவை

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 25, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

உடலுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான ஊட்டச்சத்துக்களில் ஒன்றுதான் புரதம் (Protein). இது உடலில் ஹார்மோன்கள் மற்றும் என்சைம்களை உருவாக்கவும், தசைகளை உருவாக்கவும், பழுது பார்க்கவும், அத்துடன் முடி, தோல் மற்றும் நகங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. உடலில் புரதச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும் போது முடி உதிர்வு முதல் தசை இழப்பு போன்ற கடுமையான பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். அந்த வகையில், உடலில் புரதச்சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

தசை இழப்பு மற்றும் பலவீனம்: தசை இழப்பு ஏற்படுவதை தடுக்க புரதம் மிகவும் அவசியம். நாம் போதுமான புரதம் உட்கொள்ளவில்லை என்றால், உடல் தனக்குத் தேவையான அமினோ அமிலங்களைப் பெறுவதற்காக தசைகளை உடைக்கத் தொடங்கும் என Are you getting enough protein? Here's what happens if you don't என்ற தலைப்பில் வெளியான கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது தசை இழப்பை ஏற்படுத்தி, பலவீனத்தையும், சோர்வையும் உண்டாக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

புரதச்சத்து குறைபாடு இருந்தால் அன்றாட வேலைகளைச் செய்வதிலோ, பொருட்களைத் தூக்குவதிலோ அல்லது சுறுசுறுப்பாக இருப்பதிலோ சிரமம் ஏற்படும். குறிப்பாக வயதானவர்களுக்கு, குறைந்த தசை நிறை காலப்போக்கில் அவர்களை பலவீனமாக்கி, கீழே விழும் அபாயத்தை அதிகரிக்கும்.

நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி பலவீனமடைதல்: நோய் எதிர்ப்பு அமைப்புக்கு பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் வைரஸ்களை எதிர்த்துப் போராடும் நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் மற்றும் ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கப் புரதம் தேவை. உடலில் போதுமான புரதச்சத்து இல்லை என்றால், உடலால் இந்த பாதுகாப்புச் செல்களைச் சரியாக உருவாக்க முடியாது. இதன் விளைவாக, உடல் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படலாம் மற்றும் குணமடைய அதிக நேரம் எடுக்கலாம். மேலும் காயங்கள் ஆற அதிக நேரம் எடுக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

முடி மெலிதல், தோல் பிரச்சனைகள்: முடி, தோல் மற்றும் நகங்கள் அனைத்தும் ஆரோக்கியமாக இருக்கப் புரதம் தேவை. உடலில் போதுமான புரதம் இல்லை என்றால், முடி மெலிந்து, அதிகமாக உதிரலாம். தோல் வறண்டு அல்லது செதில் செதிலாக மாறலாம், மேலும் நகங்கள் எளிதில் உடையலாம். இந்த அறிகுறிகள், உறுப்புகளைச் செயல்பட வைப்பது போன்ற முக்கிய செயல்பாடுகளுக்கு உடல் முன்னுரிமை அளிக்கிறது என்பதையும், முடி வளர்வது போன்ற குறைவான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணிகளைப் பின்னுக்குத் தள்ளுகிறது என்பதையும் குறிக்கிறது.

வீக்கம் : உடல் போதுமான புரதச்சத்தைப் பெறவில்லை என்றால், திசுக்கள் அதிகப்படியான திரவத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும், இது பாதங்கள், கணுக்கால் அல்லது கால்களில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். உடலில் உள்ள திரவங்களைச் சமநிலையில் வைத்திருக்கப் புரதம் உதவுகிறது, அதனால்தான் இது நிகழ்கிறது. அது இல்லாமல், தண்ணீர் அருகிலுள்ள திசுக்களில் கசியக்கூடும், இதனால் அந்தப் பகுதிகள் வீங்கி, வலியை உண்டாக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

போதுமான புரதச்சத்தைப் பெறாமல் இருப்பது தசைகள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு முதல் உங்கள் தோற்றம் மற்றும் ஆற்றல் நிலைகள் வரை உடலின் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு பகுதியையும் பாதிக்கும். உடலை வலிமையாகவும், ஆரோக்கியமாகவும், சமநிலையுடனும் வைத்திருக்க, ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் போதுமான புரதம் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

புரதச்சத்து குறைபாடுHOW TO FIX A PROTEIN DEFICIENCYPROTEIN DEFICIENCY SYMPTOMS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.